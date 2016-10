”Trump on törkeä, mutta ehkä presidentin pitää olla”

St Louis, Missouri

”Olisipa tämä se nyrkki Donald Trumpin naamaan”, sanoo markkinoinnin opiskelija Allison Klinghammer St. Louisin kadulla.

”Haluanpa nähdä, miten hän yrittää selittää tämän väittelyssä sunnuntaina”, sanoo tuottajaopiskelija Madison Bowlds. ”Tai miten hän selittää tämän omalle tyttärelleen.”

Nuoret naiset puhuvat vuonna 2005 kuvatusta videosta, jolla joka tuli julki myöhään perjantaina Suomen aikaa. Videolla Trump puhuu toisen miehen kanssa naisten kourimisesta tavalla, jota ei ole kuultu Yhdysvaltain presidenttiehdokkaalta koskaan aikaisemmin.

”Te tiedätte, että olen automaattisesti viehättynyt kauniisiin (naisiin). Alan vain suudella heitä. Se on magneettista. Alan vain suudella. En edes odota”, Trump sanoo.

”Jos on tähti, he sallivat sen. Voin tehdä mitä tahansa. Voin tarttua heitä pillusta. Voin tehdä mitä tahansa.”

Nauhoitus on tehty bussissa matkalla Days of our lives-sarjan kuvauksiin. Nauhalla Trump kertoo Access Hollywood -ohjelman juontajalle Billy Bushille myös yrittäneensä iskeä naimisissa ollutta naista. Trump itsekin meni tammikuussa 2005 naimisiin malli Melania Trumpin kansa.

”Yritin iskeä häntä ja epäonnistuin. Myönnän sen. Yritin nussia ja epäonnistuin. Hän oli naimisissa”, Trump sanoo naisesta, jonka miehet ilmeisesti näkevät bussista.

Ensimmäistä kertaa presidenttikampanjan aikana Trump pyysi sanojaan perjantaina anteeksi, ”jos ne loukkasivat jotakuta”. Tämä kertoo siitä, että miten vakavana kampanja videota pitää.

”En ole koskaan teeskennellyt olevani täydellinen ihminen”, Trump sanoi videolausunnossa lauantaiaamuna Suomen aikaa. ”Olen sanonut ja tehnyt asioita, joita kadun, ja sanat tällä yli kymmenen vuotta vanhalla videolla kuuluvat niihin.”

Trumpilla on ollut ongelmia taivutella puolelleen naisäänestäjiä, joiden keskuudessa demokraatti Hillary Clinton johtaa 10–20 prosenttiyksilöllä mielipidemittauksesta riippuen. Nauhan julkaisu tekee naisten tuen saamisesta Trumpille entistä vaikeampaa, mikä saattaa ratkaista vaalit.

Trump pyrkikin heti anteeksipyyntövideollaan kääntämään keskustelun presidenttin Bill Clintonin uskottomuuteen, josta hän lupasi puhua lisää.

”Bill Clinton on käyttänyt naisia hyväkseen, ja Hillary Clinton on hyökännyt, häpäissyt ja nöyryyttänyt tämän uhreja”, Trump sanoi.

Trumpin video pöyristytti sekä republikaaneja että demokraatteja. Edustajainhuoneen puhemies, republikaani Paul Ryan kutsui videota ”oksettavaksi” ja peruutti yhteisesiintymisen Trumpin kanssa lauantaina. Utahilainen kongressiedustaja Jason Chaffetz ilmoitti, ettei enää voi tukea Trumpia presidentiksi.

Neljä kongressin republikaania vaati, että Trumpin olisi luovuttava ehdokkuudesta. He kaikki yrittävät tulla valituksi marraskuussa uudelleen kongressiin ja haluavat siksi ottaa etäisyyttä puolueensa ehdokkaaseen.

Clinton twiittasi: ”Tämä on hirveää. Emme voi antaa tämän miehen nousta presidentiksi.”

Clintonin ja Trumpin toinen vaaliväittely pidetään St. Louisissa sunnuntai-iltana. Trumpin suhtautuminen naisiin saattaakin hallita keskustelua.

”Trumpin kannattajat olleet valmiita nielemään rasistisia ja seksistisiä kommentteja aiemmin. Siksi en ole varma, että muuttaako tämä mitään”, Klinghammer sanoi sanoi St. Lousisssa.

Hän oli oikeassa ainakin kuntatyöntekijä Danny Swailsin suhteen, joka istui keilahallissa St Louisin keskustassa. Swails tukee edelleen Trumpia, vaikka ei haluaisi lastensa kuulevan tämän puheita.

”Vaaleissa tärkeintä on se, millaisia tuomareita valitaan korkeimpaan oikeuteen”, Swails sanoi. ”Haluan tuomareita, jotka puolustavat aseenkanto-oikeutta. Pahaa miestä aseen kanssa ei pysäytä mikään muu kuin hyvä mies aseen kanssa.”

Dermot Tatlow

Trumpia kannattava kemia-alan yrittäjä Andrew Sherill arveli, että video vaikuttaa naisäänestäjiin, mutta ei häneen. ”Eiväthän monet Trumpin kannattajat haluaisi häntä presidentiksi. Yksityiselämä täytyy kuitenkin erottaa politiikasta.”

Sherillille talous on vaalien tärkein asia, ja hän uskoo Trumpin leikkaavan valtiovelkaa enemmän kuin Clinton.

Muurari Thadd Etchison huomautti videosta tietämättä, että mukavat ihmiset harvoin saavat isoja muutoksia aikaiseksi. ”Trump on törkeä ja kylmäsydäminen, mutta presidentti ehkä tarvitsee sellaisia ominaisuuksia. Muuten kulkee muiden talutusnuorassa.”

Trumphan puhui videolla totta, puuskahti puuseppä Walker Jureka baarissa St Louisin keskustassa. ”Jos olet rikas, voit tehdä mitä tahansa tässä maassa, vaikka kouria naisia.”

Jureka on niin pettynyt politiikkaan, ettei ole äänestänyt pitkään aikaan. Hän arveli, että Trump ryhtyi presidenttikisaan vain, koska tämä ei keksinyt enää muuta tekemistä. Clinton taas on hänestä osa korruptoitunutta eliittiä.

”Jos Trumpista tulee presidentti, niin hän tekee tälle maallekin: kouraisee sitä haaroista. Täytyy varmaan muuttaa Kanadaan.”