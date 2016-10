Albaniassa sota kannabista vastaan – Euroopan huumekeskus yrittää puhdistaa imagoaan

Albania yrittää puhdistaa imagoaan tuhoamalla maan viljavia kannabispeltoja. Uutistoimisto AFP:n haastatteleman turvallisuusviranomaisen mukaan maassa on tehty tänä vuonna 1 250 huumeidenvastaista operaatiota ja tuhottu 2,3 miljoonaa kannabis-kasvia.

Euroopan kannabiskeskuksenakin tunnetussa Albaniassa huumeen kasvattaminen on tuottoisaa maanviljelyä. AFP:n mukaan kahdesta kilosta marijuanaa kun saa 600 euroa, mikä vastaa tuloja tuhannesta kilosta vehnää. Kreikassa ja Italiassa kannabiksesta maksetaan kymmenkertaisesti hinta.

”En koe tekeväni rikosta. Epätoivo on ajanut minut kasvattamaan kannabista”, huumeviljelijä Illir kertoo AFP:lle.

Albania on myös merkittävä kauttakulkumaa Euroopan markkinoille eteläamerikkalaiselle kokaiinille ja afganistanilaiselle heroiinille. Huumeidenvastaisilla toimilla Albania yrittää parantaa asemiaan maan pyrkimyksissä päästä Euroopan unionin jäsenmaaksi.

Poliisioperaatioissa on pidätetty 250 henkilöä ja kannabiksen vastaiseen taisteluun on nimetty lähes 9 000 poliisia. Kannabista on takavarikoitu yhdeksän tonnia.

Albania aloitti kannabiksen vastaiset toimet jo 2014, jolloin viranomaiset yrittivät tuhota Lazaratissa huumeviljelmiä. Kaupunki tunnetaan myös kutsumanimellä ”kannabiksen kuningaskunta”.

Albanian on arvioitu tuottavan vuosittain noin 900 tonnia kannabista, jonka arvo on noin 4,5 miljardia euroa. Määrä on kolmannes Albanian bruttokansantulosta. Albaniaa onkin huumetuotannon vuoksi kutsuttu ”Euroopan Kolumbiaksi”.

Huumekauppaan on epäilty sekaantuneen paikallisia poliitikkoja sekä korruptoituneita poliiseja.

”Myymme sadon kelle tahansa. Ostajista ei ole pulaa”, kannabisviljelijä Illirin 82-vuotias isä Xhaver kertoi AFP:lle.