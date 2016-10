Venäjä esti tulitauon Syyriassa – Valkoiset kypärät yrittävät pelastaa ihmisiä Aleppon raunioista

Kun Aleppossa räjähtää, saapuvat paikalle apuun Valkoiset kypärät -järjestön pelastustyöntekijät.

Ilmaiskujen raunioista järjestön vapaaehtoiset työntekijät yrittävät pelastaa aleppolaisia oman henkensä uhalla. Järjestön työntekijät ovat joutuneet pommitusten kohteeksi.

”Valkokypärien moraali on aina korkealla. Olemme aina valmiita toimimaan tarpeen tullen ripeästi. Toivomme vain, että pommitukset ja ilmaiskut loppuisivat. Syyrian tilanne on kieltämättä menossa yhä huonompaan suuntaan eikä ratkaisua ole näköpiirissä. Tilanne on synkkä. Syyriassa on synkkää”, kertoo valkokypärä, entinen seppä Abu Omar Netflixin dokumentissa.

Itä-Aleppossa on saarroksissa noin neljännesmiljoona siviiliä. Syyrian armeija on pommittanut Venäjän tulituella kaupunkia jo pitkään. Iskujen kohteiksi ovat joutuneet myös selvästi siviilikohteet kuten Valkoisten kypärien toimipisteet sekä sairaalat. Aiemmin tällä viikolla Venäjä esti veto-oikeudellaan YK:n turvallisuusneuvostossa ehdotuksen tulitauosta.

”Löysin nuoren miehen ruumiin. Hänellä oli vakavia haavoja vatsassa, jalassa ja päässä. Kun käänsin hänet ympäri näin, että mies oli oma poikani”, valkokypärä, entinen puuseppä Abu Hassan kertoi uutistoimisto AFP:lle.

Loppuyön Hassan vietti valkokypärien toimistossa poikansa ruumiin äärellä. Aamulla hän hautasi poikansa itse.

”Se oli elämäni vaikein hetki”, Hassan kertoi.

Valkokypäriä on eri puolilla Syyriaa noin 3 000. Heistä on kuollut työtehtävissä yli 140.

”Toimipisteitämme on pommitettu tarkoituksellisesti”, aleppolaisen Bab al-Nayrabin kaupunginosan toimistojohtaja Bibars Mashaal totesi AFP:lle.

Usein valkokypärät joutuvat vaikeisiin tilanteisiin. Esimerkiksi 25-vuotias valkokypärä Louay Mashhadi kertoi AFP:lle traumatisoituneensa työtehtävästä aiemmin lokakuussa.

”Kaivoin 4-5 kuukauden ikäisen lapsen raunioista. Hän oli menettänyt jalkansa ja osan vatsastaan, mutta oli edelleen elossa. Ketään perheenjäsenistä ei ollut paikalla, joten pidin lasta sylissäni 15 minuutin ajan. Hän kuoli kun ambulanssi saapui”, Mashhadi kertoi.

Mashhadi on menettänyt kahden kuukauden aikana neljä tuntemaansa valkokypärää.

”Itkin heidän vuokseen, koska he olivat minulle kuin perheenjäseniä”, Mashhadi sanoi.