Maailmassa on jo enemmän liikalihavia kuin alipainoisia – yli kolme miljoona ihmistä kuolee ylipainon takia vuosittain

Maailmassa on jo enemmän liikalihavia ihmisiä kuin alipainoisia, selviää YK:n tilastoista.

Erityisesti liikalihavien lasten määrä on kasvussa kehitysmaissa, kertoo uutistoimisto Reuters. YK muistuttaa asiasta tiistaina vietettävän maailman liikalihavuus-päivän alla. Lihavuus tappaa maailmassa YK:n arvion mukaan 3,4 miljoonaa ihmistä vuosittain.

Liikalihavien määrä maailmassa on kasvanut nopeasti, se on yli kaksinkertaistunut sitten vuoden 1980. Nyt maailmassa on lähes kaksi miljardia liikalihavaa aikuista.

Lähes puolet alle viisivuotiaista ylipainoisista lapsista elää Aasiassa. Afrikassa puolestaan ylipainoisten tai liikalihavien lasten määrä lähes kaksinkertaistui vuodesta 1990 vajaaseen 11 miljoonaan.

Euroopassa eniten liikalihavia ihmisiä on Britanniassa.

Suomessa liikalihavia on noin viidennes väestöstä, selviää maailman liikalihavuus-sivustolta. Esimerkiksi Ruotsissa kansalaiset ovat huomattavasti hoikempia.