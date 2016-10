Jemenin tuhoisasta hautajaisiskusta vaaditaan tutkintaa – Yhdysvallat arvioi uudelleen Saudi-Arabialle antamansa tuen

Saudi-Arabia on luvannut aloittaa tutkinnan liittyen lauantaiseen tuhoisaan ilmaiskuun Jemenissä.

Yli 140 ihmistä kuoli ja 500 loukkaantui hautajaisjoukkoon osuneessa ilmaiskussa Jemenin pääkaupungissa Sanaassa.

Saudi-Arabian johtama liittouma on kiistänyt osallisuutensa iskuun, mutta sanomalehti The Guardianin mukaan se on Jemenin sisällissodan ainoa osapuoli, jolla on riittävä sotakalusto iskun toteuttamiseen.

Yhdysvallat ilmoitti heti iskun jälkeen arvioivansa Saudi-Arabian johtamalle liittoumalle Jemenissä antamansa tuen. Yhdysvallat tukee liittoumaa antamalla tiedustelutietoja ja toimittamalla sille aseita.

Yhdysvaltain kansallisen turvallisuuskomitean tiedottaja Ned Simon muistutti lausunnossaan ilmaiskujen jälkeen, että USA:n yhteistyö Saudi-Arabian kanssa ei ole ”avoin šekki”.

”Tämän ja muiden viimeaikaisten tapahtumien valossa arvioimme välittömästi jo nyt merkittävästi leikatun tukemme Saudi-Arabian johtamalle liittoumalle”, Simon sanoi The Guardianin mukaan.

”Olemme valmiita muuttamaan tukea sellaiseksi, että se vastaa paremmin Yhdysvaltain periaatteita, arvoja ja intressejä, joihin kuuluu muun muassa Jemenin konfliktin kestävä ratkaiseminen välittömästi.”

Yhdysvaltain lisäksi ilmaiskun ovat tuominneet voimakkaasti myös YK ja Euroopan unioni.

Sekä YK:n humanitaarisen avun päällikkö Stephen O’Brien että pääsihteeri Ban Ki-moon tiedottajansa välityksellä vaativat tapauksen pikaista ja puolueetonta tutkintaa. O’Brien kuvaili iskuja kammottaviksi ja kataliksi.

Myös Britannia vaati Saudi-Arabiaa tutkimaan iskun nopeasti.

Tuhannet jemeniläiset kokoontuivat sunnuntaina Sanaassa YK:n rakennuksen edustalle vaatimaan kansainvälistä, puolueetonta tutkintaa.

Saudi-Arabia aloitti ilmapommitukset maaliskuussa 2015 auttaakseen Jemenin kansainvälisesti tunnustettua hallitusta sisällissodassa Iranin tukemia huthikapinallisia vastaan.

YK:n mukaan iskuissa on kuollut yhteensä yli 10 000 ihmistä, joista monen arvioidaan olleen siviilejä.

Väkivallan keskellä arviolta 28 miljoonalla ihmisellä on vaikeuksia löytää tarpeeksi ruokaa, ja sähköä ei ole edes pääkaupungissa Sanaassa.

YK:n mukaan konfliktista kärsivät erityisesti lapset, joista sadattuhannet ovat nälkäkuoleman partaalla.