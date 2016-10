Pysyykö Espanja koossa? Katalonian lisäksi itsenäisyystoiveet elävät myös muualla – HS:n raportti Galiciasta

Santiago de Compostela

Lapset ovat tärkein syy, miksi matematiikanopettaja Puri Vázquez Fidalgo, 39, ja hänen puolisonsa toivovat kotiseutunsa Galician repäisyä irti Espanjan helmoista.

”Kannamme huolta, millaiseksi lastemme elämä muodostuu täällä tulevaisuudessa”, aviomies, toimistovirkailija Daniel Gómez Rodriguez, 39, sanoo Santiago de Compostelassa.

Pyhiinvaelluskohteena tunnettu Santiago de Compostela on Galician itsehallintoalueen pääkaupunki. Jos Atlantin pieksämä, Espanjan karu luoteiskolkka saisi itsenäisyyden, alueen 2,7 miljoonaa asukasta pääsisivät ratkomaan vaikeuksiaan itse, Gómez uskoo.

Gómez ja galicialaiset eivät ole itsenäisyyshalujensa kanssa yksin. Espanjassa vielä huomattavasti suuremmat itsenäisyysliikkeet vaikuttavat Kataloniassa ja Baskimaassa.

Muuallakin Euroopassa valtioita pilkkova liikehdintä on viime vuosina pysynyt otsikoissa. Skotit vaativat ja saivat itsenäisyysäänestyksensä, Italiassa itsehallintoa vaatii Pohjoisen liitto -puolue, Balkanilla Bosnian serbitasavalta halajaa irtautumista Bosnia ja Hertsegovinasta ja Itä-Ukrainassa Venäjän tukemat kapinalliset perustivat ”kansantasavaltansa”, joita juuri kukaan ei tosin tunnusta.

Ana Brigida

Galiciassa itsenäisyystoiveita lietsoo alueen autioituminen. Fidalgo ja Rodriguez ovat huolissaan nuorista työttömistä.

”Galicia kärsii vakavasta muuttotappiosta. Nuorilla ei ole töitä. Opiskelijatkin joutuvat etsimään elantoa muualta. Haluamme päättää itse luonnonvaroistamme ja luoda työpaikkoja, jotta meidän tyttärillämme ja pojillamme on tulevaisuus synnyinseudullaan”, mies perustelee.

Vázquez ja Gómez veivät hiljattain ystäväporukalla myös lapset itsenäisyysmielenosoitukseen. Kaksivuotias Xiana keikkui isän olkapäillä ja Leila, 7, hyppeli mukana, kun säkkipillinsoittajien ja rumpaleiden etujoukko johdatti kulkuetta historiallisen katedraalin juurelle.

Suurin osa tuhansista osallistujista näytti enintään nelikymppisiltä. Katujen reunoilla taputti sen sijaan iäkkäämpää yleisöä, joka oli sonnustautunut pyhäleninkeihin ja pukupaitoihin Galician kansallispäivän kunniaksi.

Marssijat kantoivat estreleira-lippuja, joissa on punainen tähti sinivalkoisella pohjalla. Se on Galician kansallismielisen vasemmiston tunnus. Seassa hulmusi myös Katalonian separatistien tähtilippu estelada.

Vázquez ja Gómez kertovat osallistuvansa mahdollisimman usein itsenäisyystempauksiin, sillä he ovat Galician kansallisliittouman, Bloque Nacionalista Galegon (BNG) jäseniä.

”Mukana on niin kommunisteja kuin sosiaalidemokraatteja, työläisiä mutta keskiluokkaakin. Päämääränä on voittaa vapaus ja itsemääräämisoikeus kansallemme”, Gómez painottaa.

Galiciassa täyttä eroa Espanjasta kannattaa politiikantutkija Francisco Martínez Hidalgon mukaan enää korkeintaan viitisen prosenttia asukkaista. Se on paljon vähemmän kuin vauraassa Kataloniassa tai Espanjan rikkaimmalla itsehallintoalueella Baskimaassa.

Ana Brigida

Itsenäisyysmielisten tunnetuin keulahahmo Xosé Manuel Beiras, 80, toteaa, että BNG-rintaman suosio luisuu alamäkeä. ”Tavoitteet ovat hämärtyneet”, puolueen perustajiin 1980-luvulla kuulunut taloustieteen professori Beiras sanoo. Viimeisimmissä aluevaaleissa syyskuun lopussa BNG:n kannatus jäi noin kahdeksaan prosenttiin.

Nykyään Beiras on itsenäisyysmielisen ja sosialistisen Anova-puolueen johtaja alueparlamentissa. Haastattelua antaessaan hän istui puistossa piknikillä rivijäsenten kanssa.

Beirasin puolue ajaa Galiciasta itsenäistä valtiota, joka voisi sitten solmia liittoja Pyreneiden niemimaalla.

”Voimme muodostaa valtioliiton tai liittovaltion Espanjan, Baskimaan ja Katalonian kanssa. Miksei mukaan otettaisi myös Portugalia, kuten monet kansallismieliset toivovat”, hän pohdiskelee.

Beirasin ryhmä ruoti piknikillä kotimaan vaaleja ja EU:n mullistuksia. Britannian EU-eron ja Skotlannin itsenäisyystavoitteiden on ounasteltu ruokkivan muitakin separatisteja Euroopassa.

Katalonian separatistinen aluejohtaja Carles Puigdemont arvioi kesällä, että Brexit vahvistaa katalonialaisten asemia, koska Bryssel joutuu määrittämään jäsenvaltioita uudelleen.

Beirasin mielestä Brexitillä ei ole mitään yhteistä itsenäisyysliikkeiden kanssa.

”Brexitistä päättivät kansalaiset, joilla on oma valtio – – eikä kansakunta vailla valtiota”, hän tähdentää HS:lle.

Galiciassa on hänen mukaansa ”aina pidetty Euroopan puolta” eikä EU:ta haluta romuttaa. Unionin on kumminkin hänen mielestään ensin uudistuttava. ”EU rakennettiin ylhäältä alas talousliitoksi, ja siitä on tullut ennen kaikkea orjuuttava rahaliitto. Finanssieturyhmät pitävät valtaa, kun taas poliittinen prosessi juuttui paikalleen.”

Itsenäisyyshenki on juurtunut Beirasin mielestä Galician kiviseen maaperään paljon lujemmin kuin Kataloniassa ja Baskimaalla, vaikkei se vaalituloksissa näykään.

”Galiciassa työväenluokka ja talonpojat ovat aina olleet nationalismin perusta. Kataloniassa ja Baskimaalla mukana on perinteisesti konservatiivivoimia ja suurteollisuuden edustajia.”

Galiciassa puhuttua galegoakaan ei ole mielletty yläluokkaiseksi sivistyneistön kieleksi, vaan maaseudun vähän koulutetun väen puheenparreksi. Galegonkielinen kirjallisuus oli satoja vuosia kiellettyä Espanjassa. Kaupunkinuoriso puhuu nyt enemmän espanjaa, kun taas galegoa äidinkielenä käyttävien määrä ikääntyy ja harvenee.

Huoli kielen, kulttuurin ja identiteetin säilymisestä yhdistää ihmisiä itsenäisyysaktivisteista keskitien kulkijoihin, Maria Carmen Iglesias, 65, ja tytär Cristina Otero Iglesias, 35, sanovat. Kumpikaan ei ole mukana politiikassa.

”Kun kävin koulua, meitä oppilaita rankaistiin galegon puhumisesta. Pelkäsin valtavasti santarmeja, ja solkkasin heille espanjan ja galegon sekoitusta castrapoa”, äiti muistelee diktaattori Francisco Francon aikaa. Hän on jäänyt eläkkeelle koulusiivoojan ja keittäjän töistä.

Opettajatyttären mielestä galicialaiseksi tunnustautuminen on aina ollut vähän noloa Espanjassa.

”Baskit ja katalaanit eivät häpeä juuriaan. Mutta meistä galicialaisuus on hiukan kiusallista ehkä siksi, että olemme köyhiä.”

Ana Brigida

Tausta: Sydän sykkii Portugalille ja Skotlannille

Galicialaiset vaalivat tunnesiteitä niin etelänaapuriin Portugaliin kuin etäämmäs Skotlantiin, politiikantutkija Francisco Martínez Hidalgo kertoo.

Portugalia ja Galiciaa yhdistää yli tuhatvuotinen historia ja läheinen kielisukulaisuus. Galego-portugaliksi kirjoitettiin laajasti ylistettyä runoutta 1100-luvulta aina kielten asteittaiseen erkanemiseen. Galician jalosukuiset jäivät espanjankielisen Kastilian hovin alle, ja 1400-luvulla galegon kirjakieli tukahdutettiin vuosisadoiksi.

Galician nykyinen itsenäisyysliike syntyi kommunistisessa ay-liikkeessä, galicialainen Martínez Hidalgo toteaa. Mutta itsenäisyysmielisissä on perinteisesti pieni joukko, joka toivoo liittoa Portugalin kanssa. Käytännössä vanhaa yhteyttä lujitetaan Pohjois-Portugalin ja Galician 2008 luoman euroalueen merkeissä.

Kun Skotlanti äänesti itsenäisyydestä kaksi vuotta sitten, jotkut kampanjoivat skottien eron puolesta Galiciassakin. Galicialaiset tuntevat vahvaa sympatiaa myös Irlantia kohtaan, koska kaikkien juuret juontavat ”myyttisiin kelttikansoihin”, politiikantutkija kuvailee.