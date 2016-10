Politiikka tuli pallokentille Länsirannalla – Fifa on joutumassa erotuomariksi Lähi-idän kriisissä

Tästä on kyse Siirtokunnissa pelaa kuusi seuraa Länsirannan siirtokunnissa toimii kuusi Israelin jalkapalloliittoon kuuluvaa seuraa. Kansainvälinen yhteisö pitää siirtokuntia laittomina. Palestiinalaiset ovat pitkään vaatineet, että seurojen pelaaminen Fifan hyväksymissä Israelin jalkapalloliiton otteluissa pitäisi kieltää. Fifan on tarkoitus käsitellä asiaa kokouksessaan 13.–14. lokakuuta.

Kun jalkapalloseura Beitar Giv'at Ze'evin pelaajat ovat tänä syksynä kokoontuneet harjoituksiin ja matseihin Länsirannalla sijaitsevalle kentälleen, he tuskin ovat ajatelleet pelaavansa poliittisia pelejä.

Sellaisia niistä on kuitenkin tullut. Kansainvälisen jalkapalloliiton Fifan pitäisi tällä viikolla ottaa kantaa siihen, mitä Beitarille ja muille Länsirannan juutalaissiirtokuntien jalkapalloseuroille tapahtuu.

Palestiinalaiset, ihmisoikeusjärjestö Human Rights Watch (HRW) ja jopa europarlamentaarikot ovat painostaneet Fifaa antamaan seuroille ja Israelin jalkapalloliitolle uhkavaatimuksen: joko seurat siirtävät toimintansa Israelin rajojen sisäpuolelle tai niille tulee porttikielto Fifan hyväksymiin Israelin jalkapalloliiton otteluihin.

”Järjestämällä pelejä varastetulla maalla Fifa tahraa jalkapallon kauneuden”, sanoi Israelista ja palestiinalaisalueista vastaava HRW:n maajohtaja Sari Bashi järjestön raportissa.

Ongelma piilee siinä, että jalkapalloseurat toimivat Israelin vuonna 1967 miehittämän Länsirannan siirtokunnissa, joita kansainvälinen yhteisö pitää laittomina. Pelikenttiäkin on rakennettu maalle, joka on viety palestiinalaisilta.

Esimerkiksi Giv'at Ze'evin kenttä on rakennettu maalle, joka palestiinalais- ja israelilaisviranomaisten mukaan kuuluu suurimmaksi osaksi viereisessä palestiinalaiskaupungissa Beituniassa asuvalle al-Qurtin perheelle.

Salah al-Din al-Qurtin, 67, mukaan perhe menetti pääsyn runsaan neljän hehtaarin maatilkulleen 1970-luvun lopussa, jolloin juutalaiset perustivat alueelle Giv'at Ze'evin siirtokunnan. Sitä ennen perhe hankki elantonsa maatilkkua viljelemällä.

Al-Qurtin mukaan hänen veljenpoikansa pelaa jalkapalloa Beitunian jalkapalloseurassa, mutta joutuu joukkuetovereineen matkustamaan muihin palestiinalaiskaupunkeihin harjoittelemaan ja pelaamaan. Juutalaissiirtokuntien kentille palestiinalaisilla ei ole asiaa, sillä siirtokuntien alueelle pääsevät vain töiden takia erityisen kulkuluvan saaneet palestiinalaiset. Beituniaan taas ei ole voitu rakentaa kenttää, koska siirtokunta on niellyt vapaan maa-alueen kaupungin ympäristöstä.

”Voitko kuvitella!” al-Qurt sanoi HRW:n mukaan. ”Hänen isänsä omistaa kentän, ja hänen poikansa ei saa käyttää sitä!”

Fifan säännöt määrittävät, etteivät jalkapalloliitot saa pelata toisten liittojen alueella ilman näiltä saatua lupaa. Palestiinalaisten jalkapalloliitto on ollut Fifan jäsen vuodesta 1998 lähtien, eikä se ole antanut Israelin jalkapalloliitolle lupaa järjestää otteluita Länsirannalla.

Israelin jalkapalloliiton mielestä Fifan ei pitäisi ryhtyä määrittelemään Länsirannan asemaa ja valtioiden rajoja.

”Jalkapallo ei ole peli, jossa maan rajoja pitäisi määritellä”, Israelin jalkapalloliiton toimitusjohtaja Rotem Kamer sanoi israelilaisradiossa The New York Times -lehden mukaan.

Kansainväliset jalkapalloliitot ovat kuitenkin tehneet vastaavia päätöksiä ennenkin. Fifan puheenjohtajalle Gianni Infantinolle kirjoittaneet europarlamentaarikot vertasivat tapausta Euroopan jalkapalloliiton Uefan päätökseen, joka kielsi Venäjän miehittämän Krimin jalkapalloseurojen pelaamisen Venäjän jalkapalloliiton järjestämissä Fifan hyväksymissä otteluissa.

Vastaavasti myös esimerkiksi Vuoristo-Karabahin, Pohjois-Kyproksen, Abhasian ja Etelä-Ossetian seurat on suljettu ulos Fifan otteluista.

HRW vihjaa Fifan hyväksyvän Länsirannan miehityksen, kun se antaa Israelin jalkapalloliiton järjestää virallisia pelejä siirtokunnissa. Järjestön mukaan Fifa on sekaantunut siirtokuntien tukemiseen ja elävöittämiseen, koska sen alaisuudessa toimivat jalkapalloseurat tarjoavat siirtokuntalaisille palveluita ja joillekin myös osa-aikaista palkkaa.

Fifa on ajautunut erotuomariksi kiistassa, jota edes maailman vaikutusvaltaisimmat johtajat eivät ole kyenneet ratkaisemaan.

Yhdysvaltojen vetämät neuvottelut Israelin ja palestiinalaisten konfliktin ratkaisemiseksi ovat olleet jäissä sitten kevään 2014. Viimeksi kuluneen vuoden aikana jännitteet ovat kiristyneet entisestään, kun Israel on jatkanut siirtokuntien laajentamista ja palestiinalaiset ovat tehneet veitsi-iskuja israelilaisviranomaisia ja -siviilejä vastaan.

Palestiinalaiset toivovat Länsirannalle omaa valtiota, jonka pääkaupunki olisi Itä-Jerusalem. Itsenäisen valtion rajojen vetäminen alkaa kuitenkin olla jo käytännöllisestikin mahdotonta, koska israelilaiset ovat rakentaneet Länsirannalle ja Itä-Jerusalemiin arviolta 130 juutalaissiirtokuntaa, joissa asuu yhteensä noin 570 000 ihmistä.

Viime sunnuntaina julkaistun kyselyn mukaan lähes kaksi kolmesta israelilaisesta uskoo, ettei Israelin ja palestiinalaisten rauhansopimusta synny koskaan.

Yhdysvallat moitti keskiviikkona Israelia poikkeuksellisen kovin sanoin luottamuksen pettämisestä ja uusien siirtokuntien rakentamisesta syvälle Länsirannalle. Israel on viimeksi kuluneen kuukauden aikana hyväksynyt useita rakennushankkeita Länsirannalla, viimeksi viime viikolla sadan uuden kodin rakentamisen.

Yhdysvallat vastustaa siirtokuntien rakentamista ja laajentamista, koska se syö toiveita kahden valtion ratkaisulta.

”Tämän uuden siirtokunnan edistäminen on jälleen uusi askel kohti yhden valtion todellisuuden ja jatkuvan miehityksen sementointia”, ulkoministeriön tiedottaja Mark Toner sanoi ministeriön lausunnossa.

Israelin päätökset siirtokuntien laajentamisesta tulivat Yhdysvalloille kiusalliseen aikaan, sillä Yhdysvallat lupasi syyskuun puolivälissä suuren sotilasavun Israelille. Yhdysvallat lupasi tukea kumppaniaan kymmenen vuoden aikana sotilasmenoissa 38 miljardin dollarin edestä.

Äärimmäisen kiusallinen tilanne on myös edessä Kansainvälisellä jalkapalloliitolla Fifalla, jonka asialistalle Lähi-idän kriisi on uinut. Fifa on perustanut toimikunnan tutkimaan siirtokuntaseurojen tapausta, ja komitean pitäisi esittää suosituksensa liiton kokouksessa torstaina ja perjantaina Zürichissä.

Toimikunnan nokkamies Tokyo Sexwale ei ole etukäteen vihjannut mitään suositusten sisällöstä. Fifan puheenjohtaja Gianni Infantino sanoi viime viikolla AFP:n haastattelussa, että hän nostaa ratkaisun löytämisen tärkeimmäksi tavoitteekseen.

”Yritämme unohtaa politiikan ja puhua jalkapallosta ja selvittää, miten voimme järjestää parhaat olosuhteet jalkapallolle tällä alueella”, Infantino sanoi.