HS:n freelancer-kuvaaja joutui keskelle tulitaistelua St. Louisin kadulla

Kaksi vuotta sitten valkoinen poliisi ampui selkään 18-vuotiasta mustaa miestä, VonDerrit Myers Junioria, St. Louisin kadulla Yhdysvalloissa. Myers kuoli luoteihin paikan päällä.

Lauantai-iltana VonDerritin perhe oli kutsunut koolle muistotilaisuuden Shaw- ja Klem-katujen risteykseen St. Louisin eteläpuolella.

Päätin mennä paikalle kuvaamaan. Olin St. Louisissa presidentinvaaliväittelyn takia, ja samalla teimme Helsingin Sanomille juttua kaupungin rikollisuudesta. Keskilännessä sijaitseva St. Louis on yksi niitä amerikkalaiskaupunkeja, joissa murhien määrä kääntyi viime vuonna selvään nousun parikymmentä vuotta kestäneen laskun jälkeen.

Saavuin paikalle 15 minuuttia ennen tilaisuuden alkua, pysäköin auton ja kävelin risteykseen, jossa VonDerrit oli ammuttu. Maassa oli pieni muistolaatta, jonka ympärille läheiset ovat jättäneet kukkia ja kynttilöitä.

Shaw on sekä valkoisten että mustien suosima omakotitaloalue. Useimpien talojen edustajalla nurmi on parturoitu siistiksi. Aluetta pidetään melko turvallisena: Ihmiset ulkoiluttavat koiriaan ja kävelevät yksin pimeälläkin. Lähistöllä on ravintoloita ja risteyksessä pieni kauppa, jossa myydään sämpylöitä ja limsaa.

Risteykseen oli kokoontunut pari–kolmekymmentä ihmistä: useimmat nuoria ja mustia. Joukossa oli VonDerritin ystäviä ja koulukavereita, isovanhemmat, valkoisia naapureita ja nainen pyörätuolissa.

Esittelin itseni VonDerritin vanhemmille, Syreeta ja VonDerrit Seniorille, ja otin heistä kuvan nopeasti katoavassa iltavalossa. Tunnelma oli harras.

Pian paikalle saapui lisää ihmisiä: musta miespastori ja valkoinen naispappi. VonDerritin ampuminen oli järkyttänyt rauhallista naapurustoa. VonDerritin perhe oli nostanut oikeusjutun valkoista poliisia vastaan, koska syyttäjä ei ollut ryhtynyt toimiin. Silminnäkijöiden mukaan myös VonDerrit oli ampunut poliisia.

Kun muistotilaisuus oli alkamassa, parinkymmenen miehen kesken muutaman metrin päässä risteyksestä alkoi jonkinlainen sanaharkka. Näin, että jotkut miehistä vetivät ystäviään erilleen toisistaan yritellen rauhoittaa heitä.

Äkkiä näin miehen vetävän aseet esiin. Hän ampui useita laukauksia peräkkäin väkijoukon keskellä, ja joku vastasi tuleen. Ihmiset alkoivat kirkua, huusta ja juosta pois. Nuori nainen veti lastaan kädestä tulitaistelun keskeltä. Ihmiset heittäytyivät maahan.

Minä makasin kadulla pysäköidyn auton takana. Tiesin, etten ole turvassa, koska auto on pelkkä peltipurkki, ja luodit kimpoilevat kadun pinnasta. Se oli kuitenkin huonoista vaihtoehdoista paras.

Kun katsoin ylös, näin, että auton luona aivan vieressäni seisoi mies. Hän veti 9-millisen käsiaseen esiin roikottavien housujensa vyön alta. Hän katsoi ensin minua, ja alkoi sitten ampua risteyksen suuntaan. Laukausten ääni sekoittui metalliseen kilinään, kun hylsyt osuivat asfalttiin pääni vieressä.

Sitten hän katosi. Hetken oli hiljaista. Kun katsoin ympärilleni, näin ristituleen joutuneiden autojen kaasuttavan risteyksestä pois. Äiti pakettiauton ratissa huusi ystävilleen, että nämä tulisivat kyytiin.

Nousin pystyyn ja juoksin tien reunassa seisovan suuren puun taakse, koska sen runko voisi pysäyttää luodit. Sitten ampuminen alkoi taas, nopeana ja vihaisena.

Ääni ja ampujat liikkuivat kuitenkin tietä pitkin kauemmas minusta, ja pian risteys oli tyhjä. Ihmiset nostivat kännykät korvilleen soittaakseen poliisin.

Kun katsoin kamerani kelloa, tajusin, että ampuminen oli kestänyt vain noin 30 sekuntia. Ampujia oli ollut ainakin neljä. Myöhemmin poliisit löysivät risteyksestä 58 luotia.

Kaikki olivat järkyttyneitä. Asfaltissa oli verijälkiä, ja pysäköityjen autojen tuulilaseissa ja konepelleissä oli suuria reikiä.

”Ei mitään kunnioitusta. Me tulimme tänne rukoilemaan”, sanoi keski-ikäinen nainen minulle. ”En halua elää tällaisessa maailmassa.”

Onneksi näytti siltä, että sivullinen ei ollut saanut osumaa.

Kesti jonkin aikaa ennen kuin poliisit saapuivat. Musta pastori lohdutti VonDerritin itkevää äitiä. Sitten hän sanoi: ”Saatetaan päätökseen se, mitä varten tänne tulimme.”

Ja niin kaikki paikallejääneet muodostivat ympyrän VonDerritin muistomerkin ympärille ja ottivat toisiaan kädestä.

Pastori alkoi rukoilla. ”Voi ei, hehän rukoilevat keskellä rikospaikkaa”, mutisi paikalle saapunut poliisi minulle. Hän odotti kuitenkin rukouksen loppuun asti ennen kuin hääti ihmiset keltaisen poliisiteipin taakse.

Vasta silloin paikalle käveli jostain nuori mies, jota oli ammuttu ilmeisesti käsiin ja jalkoihin. Hän lyyhistyi Stop-merkin alle risteykseen, aivan poliisien jalkoihin. Ambulanssi haki hänet pois.

Lopulta kukaan ei kuollut, mikä oli todella onnekasta. Paikalliset arvioivat, että ammuskelu liittyi jengien välienselvittelyyn.

Vaikka koko maailman media oli kerääntynyt viikonloppuna St.Louisiin seuraamaan väittelyä, ammuskelu Shaw- ja Klem-katujen risteyksessä ylitti vain paikallislehden uutiskynnyksen.

Niin tavanomaista on väkivalta Yhdysvalloissa.

Dermot Tatlow on Washingtonissa asuva freelancer-kuvaaja, joka avustaa Helsingin Sanomia.