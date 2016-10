Asiantuntija: ”Puheet vankilaan joutumisesta olivat outoja”

Suomen entinen Washingtonin-suurlähettiläs Jukka Valtasaari ei tuoreeltaan pitänyt kumpaakaan Yhdysvaltain presidenttiehdokasta selvänä väittelyn voittajana.

”Voittajan miettiminen olisi liian yksinkertaista. Voidaan ajatella, että yleisö ja äänestäjät voittivat, sillä kummallakin oli paljon substanssia ja mudanheitto jäi vähemmälle.”

Valtasaari on seurannut Yhdysvaltojen presidenttiväittelyitä Jimmy Carterin ajoista saakka. Trumpin ja Clintonin veroista paria hän ei ole aiemmin nähnyt.

”Tässä on nyt kaksi niin erilaista ehdokasta ja kampanjointityyliä. Toinen tulee reality-television maailmasta ja toinen on ollut koko elämänsä establishmentin [valtaapitävien] lady.”

Valtasaaren mielestä ehdokkaiden oleellisin tehtävä olisi voittaa nyt puolelleen vielä päättämättömiä äänestäjiä.

”Trump osoitti, että kykenee debatoimaan asioista puolitoista tuntia, Clinton puolestaan oli tasainen ja vakuuttava. Oleellisin kysymys kuitenkin lienee, pystyikö kumpikaan voittamaan uusia äänestäjiä, ja sitä on vielä mahdotonta sanoa.”

Valtasaaren mukaan juuri Trumpin olisi saavutettava niitä äänestäjiä, jotka eivät ole vielä päättäneet kantaansa, koska hän on Clintonia jäljessä suosiossa.

Asiakeskustelusta huolimatta keskustelussa heiteltiin myös likaisia kommentteja. Trump muun muassa viittasi keskustelussa Clintonin sähköpostikohuun sanomalla, että Clinton ”joutuisi vankilaan”, jos Trumpista tulee presidentti.

Clinton käytti yksityistä sähköpostiosoitettaan ja omaa palvelintaan työasioiden hoitamiseen toimiessaan ulkoministerinä vuosina 2009–2013. Hän on sanonut katuvansa huonoa harkintaansa mutta vakuuttanut, ettei rikkonut lakeja. Asia on ongelmallinen tietoturvan takia.

Osa viesteistä sisälsi tietoa, joka on jälkikäteen luokiteltu luottamukselliseksi. Clintonin mukaan hän ei käyttänyt sähköpostiaan tuohon aikaan luottamuksellisiksi luokiteltujen tietojen lähettämiseen tai vastaanottamiseen.

Liittovaltion poliisi tutki asiaa ja moitti Clintonia, mutta ei suosittanut syytteiden nostamista.

”Vankilaanjoutumispuheet olivat outoja. Ei tuollainen kuuluisi tähän debattiin. Toisaalta Clintonin kannalta asia ei ole vielä ohi. Juridisesti asia on vielä nostettavissa esiin, ja tästä varmasti kuullaan vielä.”

Yhdysvaltain terveydenhuoltojärjestelmä ei Valtasaaren mukaan ole saanut niin paljon huomiota, kuin mitä se merkitykseensä nähden ansaitsisi.

”Obamacare on niin tärkeä. Toisaalta se on myös yksi monimutkaisimmista asioista.”

Markku Ulander / Lehtikuva

Aamuyön debatissa käsiteltiin kansainvälisiä asioita Valtasaaren mukaan melko kevyesti.

”Tosin niinhän niitä yleensä Yhdysvalloissa käsitellään.”

Sekä Trumpin että Clintonin on luvattava tyytymättömille amerikkalaisille muutosta. Trumpille muutoksen vaatiminen on helpompaa, sillä demokraattina Clintonille lankeaa väistämättä nykyisen demokraattihalinnon painolastia. Trump voi vaatia muutosta yleisellä tasolla, Clintonin on yksilöitävä tarkemmin.

”70 prosenttia yhdysvaltalaisista on tyytymättömiä nykymenoon, ja se on Trumpin valtti. Vain muutoksella pääsee presidentiksi.”

Trump puolusteli kohuvideota väittelyssä "pukukoppipuheina" – syytti Bill Clintonia pahemmaksi

Presidenttiehdokkaat Donald Trump ja Hillary Clinton kohtasivat varhain maanantaiaamuna toisessa väittelyssään St. Louisissa Missourissa. Trump pyysi väittelyssä anteeksi kommenttejaan viikonloppuna julkaistulla videolla. Hän kuitenkin syytti samassa yhteydessä Bill Clintonia paljon pahemmaksi naisia kohtaan.