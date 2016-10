St. Louis

Sadat toimittajat väittelypaikalla vetivät yhtä aikaa henkeä heti Yhdysvaltain toisen presidentinvaaliväittelyn alussa. Republikaani Donald Trump ja demokraatti Hillary Clinton tulivat lavalle, tervehtivät yleisöä – mutta eivät edes kätelleet toisiaan. Tämä kertoi siitä, miten hyiseksi ehdokkaiden välit ovat muuttuneet kahden viikon aikana.

Sen jälkeen väittelyssä kuultiin asioita, joita ei ole kuultu koskaan aiemmin. Trump piti leukaansa pystyssä ja esiintyi alusta lähtien erittäin hyökkäävästi. Hänen kampanjansa on ollut koko viikonlopun ajan pahimmassa kriisissä sitten kampanjan alun, kun julkisuuteen tuli video, jossa Trump rehenteli naisten kourimisella.

”Jos minä voitan, aion ohjeistaa oikeusministeriäni asettemaan erityissyyttäjän tutkimaan sinun tilannettasi”, Trump uhkasi Clintonia ja viittasi tämän ulkoministeriaikaisiin sähköposteihin.

Clinton sanoi, että toisin kuin kaikki aiemmat presidenttiehdokkaat, Trump on epäpätevä presidentiksi. ”Trumpilla ei ole sopivaa luonnetta ja siksi toivon, ettei hänestä tule presidenttiä”, Clinton sanoi.

”Niin, koska silloin sinä olisit vankilassa”, Trump vastasi, ja osa yleisöstä hurrasi.

Kun Trumpilta kysyttiin kourintapuheista, hän toisteli niiden olleen ”pukuhuonepuhetta” ja siirsi keskustelun nopeasti siihen, että Yhdysvalloilla on ”pahempiakin ongelmia”, kuten äärijärjestö Isis, joka ”katkoo kauloja”.

Kun CNN:n uutisankkuri Anderson Cooper painosti Trumpia siitä, eikö tämä ymmärtänyt kourimispuheidensa kuvailevan seksuaalista ahdistelua, Trump kävi eturivissä istuvaa presidentti Bill Clintonia vastaan.

Trump kertoi kutsuneensa väittelyn yleisöön naisia, jotka ovat syyttäneet Bill Clintonia seksuaalisesta ahdistelusta 1970–1990-luvuilla. Hän oli pitänyt naisten kanssa tiedostustilaisuuden vain puolitoista tuntia ennen väittelyn alkua.

”Minun puheeni olivat puheita, Bill Clintonin teot olivat tekoja. Meillä ei ole koskaan ollut presidenttiä, joka on käyttänyt naisia hyväkseen kuten Bill Clinton”, Trump sanoi. ”Hillary Clinton on syyttänyt heitä säälittä. Hillary pitää aihetta yllä, vaikka hän on se, jonka pitäisi hävetä.”

Clinton vastasi lainaamalla nykyisen presidentin Barack Obaman puolison Michelle Obaman sanoja heinäkuun puoluekokouksesta. ”Kun toiset alittavat riman, me ylitämme sen.”

Toinen vaaliväittely oli muutenkin paljon aggressiivisempi kuin ensimmäinen. Trump puhui Clintonin vastausten päälle useita kertoja ja vihjaili toimittajien olevan puolueellisia. Hän piti pitkiä puheita, joissa toistuivat sanat ”katastrofi” Yhdysvaltain taloudesta, ulkopolitiikasta, Lähi-idän tilanteesta ja Hillary Clintonin urasta. Hän käytti myös Clintonin haastajan Bernie Sandersin sanoja tätä vastaan toistelemalla, että Clintonilla on ”huono arvostelukyky”.

Muuten toinen väittely noudatti samaa kaavaa kuin ensimmäinen: Clinton vastasi kysymyksiin yksityiskohtaisesti, joskus napakkuuden kustannuksella. Trump ohitti usein kysymykset, kehui hoitavansa hommat ja käänsi puheen Clintonin tai presidentti Obaman virheisiin.

Trump oli vahvimmillaan juuri toistellessaan sitä, että Clintonilla on ollut ”30 vuotta” aikaa korjata ne asiat, mistä hän puhuu. ”Hän vain puhuu, mutta ei tee mitään”, Trump sanoi. ”Mikään ei muutu.”

Clinton ei vastannut kaikkiin Trumpin syytöksiin, vaan toisti tämän puhuvan valheita ja elävän omassa todellisuudessaan. Clinton ei kuitenkaan esiintynyt aivan yhtä itsevarmasti kuin ensimmäisessä väittelyssä, vaan puhui välillä liian kiirehtien. Hän myös kehotti ihmisiä tarkistamaan tosiasiat kampanjansa verkkosivulta, mikä ei kuulostanut väittelyssä vakuuttavalta.

Parhaimmillaan Clinton oli väittelyn alussa, kun hän vastasi yleisökysymyksiin osoittamalla sanansa suoraan kysyjälle. Clinton puolusti rauhallisesti ja itsevarmasti esimerkiksi moniarvoista Amerikkaa, jossa on tilaa kaikille etnisille ryhmille ja uskonnoille. ”Amerikka on suuri, koska Amerikka on hyvä. Tämä on se Amerikka, jonka tunnen ja jota rakastan”, Clinton sanoi.

Kun toimittajat kysyivät, miksi Clinton kutsui osaa Trumpin kannattajista ”säälittäviksi”, hän väitti puhuneensa pikemminkin Trumpista ja tämän politiikasta, ei kannattajista.

”Hän ei puhu totta. Hänen sydämessään on hirveän paljon vihaa. Hirveän paljon vihaa”, Trump sanoi.

Väittelyn yllätyksiä oli se, että Trump tunnusti käyttäneensa hyväkseen yli 900 miljoonan dollarin verovähennykset, jotka hän sai liiketoimiensa tappioiden takia 1990-luvulla. Näin ollen hän on välttänyt maksamasta veroja yli 900 miljoonasta dollarista myöhempää omaisuuttaan.

Trump käänsi kuitenkin verokysymyksen Clintoniin ja sanoi, että tämän tukijat ja ystävät ovat käyttäneet hyväkseen samoja vähennyksiä.

Toinen yllätys oli se, että Trump sanoutui julkisesti irti varapresidenttiehdokkaansa Mike Pencen puheista, joiden mukaan Yhdysvaltain täytyisi olla valmis käyttämään sotilasvoimaa Syyriassa, jos pommitukset siviilejä kohtaan Aleppossa jatkuvat. Trumpin mukaan ”Aleppo on jo mennyttä”, ja tärkeintä on äärijärjestö Isisin lyöminen. Jos Venäjä ja Syyrian diktaattori Bashar al-Assad auttavat Yhdysvaltoja siinä, se sopii hänelle.

Clinton sanoi kannattavansa Syyriaan Yhdysvaltain valvomia lentokieltoalueita. Hän toisti, ettei Yhdysvaltain pidä lähettää maajoukkoja Syyriaan, vaan toimia erityisjoukoilla, kuten tähänkin asti.

Clinton käänsi keskustelun Syyriasta Venäjään ja sanoi kahdesti, että Venäjä yrittää vetää mattoa hänen vaalikampanjansa alta. Tällä hän viittasi Yhdysvaltain hallinnon tietoihin, joiden mukaan juuri venäläishakkerit ovat murtautuneet Yhdysvaltain vaalijärjestelmään. Wikileaks on myös vuotanut Clintonin Wall Streetin sijoittajille pitämiä puheita. ”Sanonpa vaan, että Venäjä ei ainakaan halua minun voittavan”, Clinton sanoi.

Trump tyrmäsi väitteet ja heitti, että ehkä mitään hakkerointeja ei ole olemassakaan.

Väittelyn ainoa myönteinen pilkahdus nähtiin lopuksi, kun yleisön jäsen pyysi molempia nimeämään toisesta yhden myönteisen ominaisuuden. Hillary Clinton kehui Trumpin aikuisia lapsia, Donald Trump Junioria, Ericia ja Ivankaa, jotka istuivat eturivissä katsomassa väittelyä.

Trump vastasi, että Clinton ei anna ikinä periksi, ja hän ihailee sitä.

”Hän on taistelija. Olen eri mieltä lähes kaikesta, minkä puolesta hän taistelee, mutta periksi hän ei anna”, Trump sanoi.

