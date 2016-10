Trumpin kommentit Clintonin vangitsemisesta nostivat kohun ja synnyttivät vertauksia diktaattoreihin

Republikaanien presidenttiehdokkaan Donald Trumpin kommentit demokraattien Hillary Clintonin vangitsemisesta ovat herättäneet kohua sosiaalisessa mediassa.

Trump sanoi maanantain vastaisena yönä Suomen aikaa käydyssä vaaliväittelyssä, että presidenttinä hän ohjeistaisi oikeusministeriä nimittämään syyttäjän tutkimaan Clintonin toimintaa. Trump myös huudahti Clintonin vastauksen jälkeen kuin sivumennen, että jos hänet valitaan, Clinton joutuisi vankilaan.

Trump on jo aiemmin vaalitilaisuuksissa innostanut kannattajiaan huutamaan Clintonia telkien taakse, mutta suora uhkaus poliittisesti motivoidusta syytteestä kirvoitti epäuskoisia kommentteja puoluekartan molemmilta laidoilta.

Presidentti Barack Obaman entisen oikeusministerin Eric Holderin mukaan Trump on ”vaarallinen” ja ”kelvoton tehtäväänsä”.

Be afraid of any candidate who says he will order DOJ/FBI to act on his command This is dangerous/so is @realDonaldTrump-he's not qualified — Eric Holder (@EricHolder) 10. lokakuuta 2016

In the USA we do not threaten to jail political opponents. @realDonaldTrump said he would. He is promising to abuse the power of the office — Eric Holder (@EricHolder) 10. lokakuuta 2016

Yhdysvaltain entinen Venäjän-suurlähettiläs Michael McFaul sanoi, että Trump loukkaa Yhdysvaltain perustajia. McFaulin mukaan Trumpin puheet muistuttavat häntä diktatuureista.

Shocking. Reminds me of autocracies I study. Embarrassed this is happening in America https://t.co/ic6FIq17ed — Michael McFaul (@McFaul) 10. lokakuuta 2016

He said "you'd be in jail." Sorry , Trump insults our foundling fathers with threats like that. https://t.co/3AM9kU5oJ8 — Michael McFaul (@McFaul) 10. lokakuuta 2016

Vertauksia diktaattoreihin esiintyi myös muissa kommenteissa.

A few politicians who have jailed their political opponents:

Putin

Erdogan

Chavez

Mugabe

Pinochet

Noriega#justsayin #debate — Jake Horowitz (@jacobdhorowitz) 10. lokakuuta 2016

The New York Timesin toimittajan Max Fisherin mukaan Trumpin puheissa on kyse demokratian murentamisesta.

Political candidate promising to direct the state to imprison his rival if he wins



This is what happens in dictatorships. Not democracies. — Max Fisher (@Max_Fisher) 10. lokakuuta 2016

Trump is promising to direct the state to imprison his political opponents.



I can’t overstate how scary this is. — Max Fisher (@Max_Fisher) 10. lokakuuta 2016

Nobel-palkittu taloustieteilijä ja tunnettu demokraattien kannattaja Paul Krugman sanoi, että kaikki muu on Trumpin puheiden jälkeen toissijaista.

Let's be clear: a candidate for president promised to put his opponent in jail if he wins. Everything else is secondary. — Paul Krugman (@paulkrugman) 10. lokakuuta 2016

Trumpin puheet Clintonin vangitsemisesta herättivät ärtymystä myös oikealla.

”Presidentit eivät uhkaa ihmisiä syytteillä. Trump on väärässä”, kommentoi republikaanipresidentti George W. Bushin lehdistösihteeri Ari Fleischer.

Winning candidates don't threaten to put opponents in jail. Presidents don't threaten prosecution of individuals. Trump is wrong on this. — Ari Fleischer (@AriFleischer) 10. lokakuuta 2016

Bushin puheenkirjoittaja David Frum, tunnettu Trumpin vastustaja, puolestaan ihmetteli, kuka haluaisi toimia poliittisilla syytteillä uhkailevan Trumpin oikeusministerinä.

Who would consent to serve as Attorney General to a president who believed he could direct prosecutions of his political opponents? — David Frum (@davidfrum) 10. lokakuuta 2016

Kaikki eivät kuitenkaan tuominneet Trumpin puheita. Britannian itsenäisyyspuolueen Ukipin puheenjohtaja Nigel Farage sanoi Trumpin dominoineen väittelyä. Faragen mukaan Trump oli kuin ”täysikasvuinen urosgorilla”.