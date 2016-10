Trump valehteli enemmän – Faktantarkastajien mukaan molemmat ehdokkaat taivuttivat totuutta väittelyssä

Amerikkalainen The New York Times -lehti on tuoreeltaan pilkkonut Donald Trumpin ja Hillary Clintonin tuoreessa vaaliväittelyssä esittämät väitteet pieniin palasiin, ja tarkistanut ehdokkaiden puheiden faktat.

Trump yritti maalata mustaa valkoiseksi, kun häneltä kysyttiin naisten tahdonvastaisesta suutelusta ja kourimisesta. Trump väitti yksiselitteisesti, että hän ei ole suudellut tai kourinut ketään ilman naisen suostumusta.

Useat naiset ovat kuitenkin syyttäneet Trumpia suutelusta ja kourimisesta, ja mies itse on jo jopa rehennellyt tekemisillään.

Trump väitti, että Hillary Clinton ei ole koskaan käyttänyt ilmaisua ”radikaali islamistinen terrorismi”. Väite oli väärä.

Kesäkuussa Clinton kuvasi Orlandon yökerhoiskua ”radikaaliksi islamiksi”.

”Kutsutaanpa sitä sitten radikaaliksi jihdismiksi tai radikaaliksi islamiksi, kummatkin sanonnat käyvät minulle. Mielestäni ne tarkoittavat samaa asiaa”, Clinton sanoi CNN-uutiskanavalle kesäkuussa.

Hillary Clinton on aiemmin työskennellyt asianajajana. Vuonna 1975 hän toimi 12–vuotiaan tytön raiskauksesta syytetyn miehen lakimiehenä. Trump väitti Clintonin (silloisen Rodhamin) nauraneen tytölle, kun mies vältti raiskaustuomion.

NY Timesin selvityksen mukaan Clinton kyllä nauroi, mutta ei tytölle. Kun Clintonin raiskauksesta syytetty asiakas läpäisi valheenpaljastustestin, asianajaja nauroi testille, ja sanoi menettäneensä uskonsa niiden luotettavuuteen.

Clintonin sähköpostiskandaalista on presidenttikampanjan varrella puhuttu useaan otteeseen, eikä tapausta varmasti ole vielä käsitelty loppuun saakka.

Väittelyssä Clinton sanoi, ettei ole olemassa todisteita siitä, että vieraan valtion hakkerit olisivat olleet asialla. Perjantaina 7.10. Obaman hallinto kertoi kuitenkin olevansa varma, että tietomurron takana olivat juuri venäläiset.

Kun ehdokkaat puhuivat Pohjois-Amerikan vapaakauppasopimuksesta Naftasta, Trump syytti demokraatteja siitä, että amerikkalaiset olisivat sopimuksen myötä ”menettäneet työpaikkansa”.

Väite on väärä, sillä NY Timesin mukaan Yhdysvaltain työllisyys on viimeisen seitsemän vuoden ajan kasvanut. Tällä hetkellä työelämässä on noin 10 miljoonaa ihmistä enemmän kuin Obaman aloittaessa presidenttinä.

Ei ole myöskään suoria todisteita siitä, että vapaakauppasopimus suoraan olisi menetettyjen työpaikkojen syynä.

Talouden osalta Trump väitti myös, että Yhdysvalloissa on nyt ”maailman korkeimmat verot”.

Tosiasiassa USA:n verotustaso on alhaisempi kuin monissa muissa länsimaissa. NY Times huomauttaa lisäksi, että amerikkalaisyritykset voivat lisäksi tehdä hyvin monipuolisesti verovähennyksiä.

Trump sanoi Yhdysvaltojen solmineen ”rauhansopimuksen” tehdäkseen lopun Syyrian sisällissodasta. Hän tarkoitti Yhdysvaltain ulkoministeri John Kerryn ja Venäjän ulkoministeri Sergei Lavrovin syyskuussa suunnittelemaa tulitaukosopimusta, jonka jatkeeksi oli suunniteltu sotatoimia Isisiä vastaan.

Suunitelmaa ei kuitenkaan allekirjoitettu saati toteutettu, sillä neuvottelut päättyivät Kerryn syytettyä Venäjää ja Syyriaa sotarikoksista Syyrian sisällissodassa.

Samaan teemaan liittyen Trump väitti Syyrian, Venäjän ja Iranin taistelevan Isisiä vastaan.

Väite on harhaanjohtava kärjistys, sillä vaikka Syyria ja Venäjä ovat iskeneet myös Isisiä vastaan, suurin osa sotilaallisista iskuista on kuitenkin tapahtunut muita kapinallisryhmiä kohtaan.

NY Timesin mukaan Iranin osalta väite pitää paikkansa, sillä Iran on kouluttanut shiiataistelijoita, joita pidetään yhtenä avaintekijöistä taistelussa Isisiä vastaan.

Trump myös väitti, että tällä hetkellä Yhdysvaltoihin vyöryy satojatuhansia ihmisiä Syyrian tapaisista paikoista, eikä amerikkalaisilla ole mitään käsitystä siitä, keitä tulijat ovat.

Kyseessä on kuitenkin merkittävä liioittelu. Kuluvana vuonna Yhdysvaltoihin on tullut noin 13 000 syyrialaista pakolaista. Kuten kaikki maahantulijat, pakolaiset tulevat Yhdysvaltoihin erilaisten valtion määräämien turvallisuustarkistusten kautta, ja syyrialaisia koskevat erityismääräykset tiukennetuista turvallisuustoimista.