Thaimaan kuninkaan tila ”epävakaa” – lääkärit pyysivät maailman pisimpään hallinneelle monarkille vapautusta tehtävistään

Thaimaan kuninkaan Bhumibol Adulyadejin, 88, terveydentila on epävakaa, Thaimaan kuningashuone tiedotti uutistoimistojen mukaan myöhään sunnuntaina.

Kuninkaan verenpaine romahti äkillisesti, kun hänelle annettiin munuaisvaivojen takia lauantaina dialyysihoitoa. Bhumibolia on hoidettu vuoden aikana useita kertoja Bangkokin sairaalassa. Hän on kärsinyt muun muassa hengitystietulehduksesta.

Viimeksi kuningas esiintyi julkisuudessa tammikuun alkupuolella.

Vuonna 1946 valtaistuimelle noussut Bhumibol on hallinnut maailman nykyisistä kuninkaallisista kaikista pisimpään.

Kuninkaan terveydentilaa seurataan tarkkaan, koska häntä pidetään yhdistävänä voimana poliittisesti pahoin jakautuneessa maassa. Hän myös nauttii laajaa kansansuosiota.

Thaimaan tiukat lait estävät kuningasperheen asioista ja kuninkaan terveydentilasta puhumisen.

Kuningashuoneen ilmoitus kuninkaan heikentyneestä terveydentilasta on epätavallinen, uutistoimisto Reuters sanoo. Yleensä ilmoitus annetaan, kun kuninkaan olo on kohentunut tai hän on parantumassa sairaudesta.

Kuninkaan lääkärit ovat pyytäneet ensimmäistä kertaa virallista lupaa, jotta kuningas voisi keskeyttää virkansa hoitamisen, Britannian yleisradioyhtiö BBC kertoi. BBC:n mukaan hovi ehkä harkitsee, että ainakin osa virkatehtävistä siirrettäisiin kuninkaan pojalle, kruununprinssi Maha Vajiralongkornille.