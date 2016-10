USA:n edustajainhuoneen puhemies otti etäisyyttä Trumpiin – republikaanien huippupoliitikko ei kampanjoi ehdokkaan puolesta

Yhdysvaltain presidentin paikasta kisaava Donald Trump koki jälleen maanantaina uuden takaiskun, kun republikaanien huippupoliitikko, Yhdysvaltain kongressin edustajainhuoneen puhemies Paul Ryan, otti etäisyyttä puolueensa ehdokkaaseen.

Ryan sanoi puolueensa edustajille, ettei hän enää puolusta Trumpia tai kampanjoi hänen puolestaan, republikaanien konferenssipuhelua kuunnellut lähde kertoi uutistoimistojen mukaan. Puhelussa keskusteltiin Trumpin viime viikon lopulla julki tulleista naistenkourintapuheista.

On harvinaista, että edustajainhuoneen puhemies irtisanoutuu puolueensa presidenttiehdokkaasta.

Ryanilla on ollut hankala suhde Trumpiin, ja puhemies on arvostellut presidenttiehdokkaan puheita ja töppäilyjä moneen kertaan. Hän ei kuitenkaan ole sanonut missään vaiheessa, että ei äänestäisi Trumpia.

Niin Ryan ei tehnyt nytkään. Puhemies ei varsinaisesti peruuttanut hyväksyntäänsä Trumpin ehdokkuudelle, vaikka sanoikin edustajainhuoneen republikaaneille, ettei kampanjoi tämän puolesta.

Sen sijaan Ryan aikoo keskittyä pitämään huolen siitä, etteivät republikaanit menetä enemmistöään kongressissa. Monet republikaanit pelkäävät Trumpin pilaavan puolueen mahdollisuudet pitää enemmistönsä kongressin edustajainhuoneessa ja senaatissa.

”Hän (Ryan) käyttää kaiken energiansa sen varmistamiseen, ettei Hillary Clinton saa avointa valtakirjaa demokraattien hallitseman kongressin avulla”, sanoi republikaanien konferenssipuhelua kuunnellut lähde uutistoimisto AFP:n mukaan.

Trump heittäytyi puolustuslinjalle viestipalvelu Twitterissä.

”Paul Ryanin pitäisi käyttää enemmän aikaa budjetin tasapainottamiseen, työpaikkoihin ja laittomaan maahanmuuttoon, eikä tuhlata aikaansa republikaanien ehdokkaan kanssa tappeluun”, Trump twiittasi.

