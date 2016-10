Ranskan presidentti François Hollande väläytti maanantaina Venäjän haastamista kansainvälisen oikeuden eteen. Hollande totesi ranskalaisen tv-kanavan TMC:n haastattelussa, että Aleppon pommitukset ovat sotarikoksia, joiden tekijät pitää saada vastuuseen.

”Aleppon tapahtumat ovat sotarikoksia. Tällaiset rikokset kuuluvat Kansainvälisen rikostuomioistuimen vastuulle. Ne, jotka ovat näiden rikosten takana, joutuvat myös vastaamaan niistä. Nämä verilöylyt pitää pysäyttää”, Hollande totesi.

Venäjä ja Syyria ovat allekirjoittaneet Kansainvälisen rikostuomioistuimen perustamissopimuksen, mutta kumpikaan niistä ei ole ratifioinut sopimusta.

Sopimuksen ulkopuolelle jättäytyneiden valtioiden tuomitseminen Kansainvälisessä rikostuomioistuimessa on epätodennäköistä.

Aleppon pommituksien kohteina on ollut muun muassa sairaaloita ja avustuskuljetuksia. Aleppoa pommittavat Syyrian hallituksen joukot Venäjän tuella.

Hollanden on määrä tavata Venäjän presidentti Vladimir Putin Pariisissa ensi viikolla. Hollande empii kuitenkin tapaamista.

”Olen kysynyt itseltäni, onko tapaamisesta hyötyä? Onko se välttämätön? Voiko sitä käyttää paineen luomiseksi? Voimmeko saada hänet lopettamaan nämä toimet Syyrian hallituksen kanssa?”, Hollande pohti TMC:n haastattelussa.

Venäjä esti viime viikolla veto-oikeudellaan YK:n turvallisuusneuvostossa ehdotuksen Aleppon tulitauosta.

Se oli jo viides kerta Syyrian sodan aikana, kun Venäjä on käyttänyt vaikutusvaltaansa sodan pitkittämiseksi. Syyrian sodassa on kuollut jo yli 300 000 ihmistä. Venäjä on turvallisuusneuvoston pysyvä jäsen.

Putinin on määrä tulla Pariisiin ensi viikon keskiviikkona vihkimään uusi Eiffel-tornin lähellä sijaitseva ortodoksikirkko käyttöön. Uutistoimisto Reutersin mukaan Venäjä olettaa yhä, että samalla reissulla Putin ja Hollande tapaavat toisensa.

Ranskan ulkoministeri Jean-Marc Ayrault kuitenkin totesi maanantaina, että tapaaminen on vielä ilmassa ja Hollande tekee päätöksen myöhemmin tällä viikolla.