Vielä muutama vuosi sitten Trump ihannoi Clintoneita – ”Olen Hillaryn suuri fani”

Kova presidenttipeli tuo helposti ehdokkaan huonot puolet esiin. Sanotaan asioita, joita ei olisi pitänyt sanoa. Kukaan ei ole kuitenkaan koskaan puhunut vastaehdokkaastaan yhtä kovin sanoin kuin republikaanien presidenttiehdokas Donald Trump.

Trump syytti toisessa vaaliväittelyssä demokraattien presidenttiehdokkaan Hillary Clintonin miestä Bill Clintonia raiskauksesta. Hän myös uhkasi laittaa Hillary Clintonin vankilaan, jos pääsee presidentiksi.

Rajuista puheista huolimatta Trump kutsui pariskuntaa vielä muutama vuosi sitten ystävikseen. Uutiskanava CNN:n kokoamalla videolla Trump hehkuttaa Clintoneita mahtaviksi ihmisiksi ja tuntee empatiaa heitä kohtaan heidän jouduttuaan median silmätikuksi.

”Hän on joutunut kestävämään enemmän kuin kenenkään naisen pitäisi kestää ja kaikki on julkista. Hän on joka päivä etusivulla siitä, mitä tapahtui Washingtonissa. Mielestäni hän on mahtava nainen”, sanoi Donald Trump CNN:n Late Edition -ohjelmassa vuonna 1999 viitaten Bill Clintonin seksikohuun.

”Olen Hillaryn suuri fani. Hän on mahtava nainen. Hän on ystäväni”, Trump sanoi sen sijaan haastattelussa vuonna 2008

Trump saattaa käyttää ”ystävä”-sanaa kevyesti. Kevytkin ystävyys Clintoneiden kanssa on kuitenkin varmasti vaakalaudalla näiden vaalien jälkeen.