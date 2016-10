Raportti: Suomi on maailman toiseksi paras maa olla tyttö – Yhdysvallat jäi yllättäen monen köyhän maan taakse

Fakta Kansainvälinen tyttöjen päivä Kansainvälistä tyttöjen päivää vietetään 11. lokakuuta. Tänä vuonna tyttöjen päivää vietetään viidettä kertaa. Yhdistyneiden Kansakuntien yleiskokouksen julistus loi Kansainvälisen tyttöjen päivän joulukuussa vuonna 2011. Teemapäivä keskittää huomion tyttöjen ongelmiin ja tyttöjen voimaannuttamiseen sekä heidän ihmisoikeuksiinsa.

Suomi on maailman toiseksi paras maa olla tyttö, selviää Pelastakaa lapset -järjestön Every last girl -raportista.

”Verrattuna muihin maihin pärjäämme Suomessa hyvin. Suomessa naiset kouluttautuvat ja äitiyskuolleisuus on maailman pienintä. Täällä on hyvä olla tyttö”, kertoo Pelastakaa lapset -järjestön vaikuttamistyön neuvonantaja Sanna Vesikansa.

Kaikkein parhaat mahdollisuudet hyvään elämään tytöillä on Ruotsissa, ja myös muut Pohjoismaat pärjäsivät vertailussa hyvin. Norja yltää pronssille, ja Tanska on sijalla kuusi.

Tyttöjen mahdollisuuksia kuvaavassa indeksissä otettiin huomioon kuinka paljon maassa on lapsiavioliittoja, teini-ikäisiä synnyttäjiä, äitiyskuolleisuutta, yläkoulusta valmistuvia ja naiskansanedustajia suhteutettuna mieskansanedustajiin.

Pohjoismaat pärjäävät näillä mittareilla hyvin.

”Selvitys ei tarkoita, ettei Suomessa olisi kehitettävää.”

Vesikansa huomauttaa, että tyttöjen mahdollisuuksia kuvaava indeksi huomioi naisten koulutuksen, muttei esimerkiksi urakehitystä ja ammattivalintojen sukupuolittumista.

Raportti sisälsi myös yllätyksiä. Esimerkiksi talousmahti Yhdysvallat jäi sijalle 32 – eli esimerkiksi Algerian ja Kazakstanin taakse. Syy vaatimattoman sijan takana on se, että Yhdysvalloissa on suhteellisen paljon teini-ikäisiä synnyttäjiä ja äitiyskuolleisuutta.

Raportin mukaan Yhdysvalloissa synnytykseen kuoli 14 naista 100 000 kohden vuonna 2015. Suunnilleen saman verran naisia kuoli synnytyksiin Uruguayssa ja Libanonissa, jotka ovat paljon köyhempiä maita kuin Yhdysvallat.

Suomessa synnytyksiin ja raskauden aiheuttamiin komplikaatioihin kuolee naisia moninkertaisesti vähemmän.

Monen rikkaan maan oletettua kehnompiin sijoihin vaikutti myös se, että maiden eduskunnissa on vähän naispuolisia kansanedustajia suhteutettuna mieskansanedustajien määrään. Esimerkiksi Yhdysvalloissa vain 19 prosenttia kansanedustajista on naisia ja Britanniassa 29 prosenttia.

Se on vähän verrattuna keskiafrikkalaisen Ruandaan, jossa naisia on 64 prosenttia kansanedustajista.

Tyttöjen asema maailmassa on kehittynyt kokonaisuutena parempaan suuntaan, arvioi Vesikansa.

Tyttöjen koulutuksessa on tehty isoja harppauksia ja monet maat ovat säätäneet lakeja, jotka suojelevat tyttöjä esimerkiksi kieltäneet lapsiavioliitot.

Työtä on silti paljon.

700 miljoonaa tyttöä menee edelleen naimisiin ennen 18-vuotissyntymäpäiväänsä, väkivaltaiset konfliktit asettavat tytöt entistä alttiimmaksi väkivallalle ja seksuaalikasvatuksessa on merkittäviä puutteita, raportissa todetaan.

Raportissa huonoimmille pistesijoille sijoittuneet maat olivat köyhiä maita, jotka kärsivät niukkuuden lisäksi myös pitkittyneistä konflikteista. Huonoimmin vertailussa pärjäsi Länsi-Afrikassa sijaitseva Niger, jonka kansalaiset sinnittelevät kuivuudessa.

Raportissa korostetaan, että jokainen maa on vastuussa lainsäädännöstä ja sen toimeenpanosta, mutta myös kansainvälisellä yhteisöllä on roolinsa. Suomi on ottanut kehityspolitiikassa naisten ja tyttöjen oikeudet ja aseman erityiseksi painopisteeksi.

”Edelleen on paljon tyttöryhmiä, jotka eivät ole hyötyneet kehityksestä. On tärkeää kehittää koulutusta, äitiysterveydenhuoltoa ja tietoutta seksuaaliterveydestä”, Vesikansa sanoo.