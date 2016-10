Kourimiskohu sytytti republikaanien sisällissodan – Trump: ”Olen vapautunut kahleista”

Fakta Kourimiskohu romautti Trumpin suosion The Washington Post julkaisi perjantaina uutisen ja videonauhan, jossa Donald Trump kertoi voivansa tehdä naisille mitä haluaa, kuten kouria heitä genitaalialueilta. Maanantaisessa vaaliväittelyssä Trump pahoitteli puheitaan, mutta kutsui niitä ”pukukoppiuhoksi”. Yli 40 republikaanivaikuttajaa on vetänyt tukensa Trumpilta.

Washington

Viime perjantaina julkisuuteen vuotanut video Donald Trumpin seksiuhosta saattaa ratkaista Yhdysvaltain presidentinvaalit.

Hillary Clintonin etumatka oli noussut jo 11 prosenttiin uusimmassa uutiskanava NBC:n ja The Wall Street Journal -lehden mielipidekyselyssä. Kuukausi sitten samassa kyselyssä eroa oli kuusi prosenttia.

Nykyaikaisten mielipidekyselyn historiassa yksikään ehdokas ei ole noussut presidentiksi tällaiselta lokakuun takamatkalta.

Seksinauhan julkaisun jälkeen kymmenet näkyvät republikaanit ovat hylänneet Trumpin. Edustajainhuoneen puhemies Paul Ryan ilmoitti maanantaina, ettei aio enää puolustaa Trumpia. Puolueen sanotaankin jo ajautuneen avoimeen sisällissotaan.

Trump käyttää republikaanijohdon vastustusta todisteena siitä, että hän on kansan puolella eliittiä vastaan.

”On todella mukavaa, että olen vapautunut kahleista ja voin nyt taistella Amerikan puolesta haluamallani tavalla”, Trump tviittasi tiistaina.

It is so nice that the shackles have been taken off me and I can now fight for America the way I want to. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 11. lokakuuta 2016

Disloyal R's are far more difficult than Crooked Hillary. They come at you from all sides. They don’t know how to win - I will teach them! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 11. lokakuuta 2016

With the exception of cheating Bernie out of the nom the Dems have always proven to be far more loyal to each other than the Republicans! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 11. lokakuuta 2016

Demokraatit aikovat pitää seksikohua esillä vaalipäivään asti. Sitä voi auttaa se, että Diili-ohjelman tuotantoyhtiön varastossa kerrotaan olevan uusia nauhoituksia.

”Diilin 1&2:n kauden tuottajana vakuutan teille: mitä #trump-nauhohin tulee, niitä on paljon pahempiakin”, tviittasi lauantaina ohjelman entinen tuottaja Bill Pruitt.

Voi kuitenkin olla, ettei pahempia nauhoja koskaan kuulla.

Mediayhtiö MGM osti tuotantoyhtiön kaksi vuotta sitten, joten se istuu nyt Trump-nauhojen päällä. Variety-lehdessä maanantaina julkaistussa lausunnossa MGM ilmoitti: ”Erinäiset sopimuksellisen ja lailliset vaatimukset rajoittavat MGM:n mahdollisuuksia julkaista kyseistä materiaalia.”

Mutta ainahan voi sattua vuoto. Maanantaisessa puheessaan Donald Trump varoitti, että jos uusia nauhoja julkaistaan, hän aikoo jatkaa Bill Clintonin takavuosien seksipaljastusten ruotimista.

Viime päivinä moni on ihmetellyt, miksei NBC julkaissut kourintanauhaansa aikaisemmin – ja miksi se julkaistiin juuri nyt. NBC:llä on ollut nauha hallussaan jo 11 vuotta, joten sen olisi voitu hyvin julkaista esimerkiksi republikaanien esivaalin aikana.

Yhtiö on itse selittänyt, että nauhoitus oli unohtunut ja hautautunut arkistoihin. Kun se vihdoin löydettiin, sitä alettiin valmistella julkaisukuntoon, mutta joku ehti vuotaa nauhan The Washington Postille, joka julkaisi sen.

NBC:llä oli kuitenkin hyvät syyt pantata nauhaa. Yhtiöllä on ollut läheiset suhteet Trumpiin, jonka kanssa se teki 14 vuotta menestyssarja Diiliä. Kanavaa on aiemmin syytetty Trumpin käsittelystä silkkihansikkain.

Seksiuhokohu saattoi myös ikävään valoon kanavan tähtijuontajan Billy Bushin (Jeb ja George W. Bushin serkku), joka on nyt siirretty sivuun tehtävistään.

NBC saattoi lisäksi pelätä, että oikeusriidoistaan tunnettu Trump haastaa kanavan oikeuteen sopimusrikkomuksesta. Sen sijaan The Washington Postia oikeuteen ei saada, koska se ei ole Trumpin liikekumppani vaan toimi asiassa puhtaasti tiedotusvälineenä.

Siksi nauhan saattoi vuottaa joko NBC:n jahkailuun tuskastunut toimittaja tai kanava itse – selvitäkseen juridisista ongelmistaan. NBC News julkaisi verkkosivullaan valmiiksi kirjoitetun uutisen vain seitsemän minuuttia The Washington Postin jälkeen.

Trumpin presidenttihaaveille seksiuhokohu voi merkitä kuoliniskua, mutta uusi ura voi silti odottaa. Julkisuudessa on veikkailtu, että Trump suunnittelee oman televisiokanavan perustamista vaalien jälkeen.

Trumpin ja Billy Bushin talk show’lle on yleisö valmiina.

Our very weak and ineffective leader, Paul Ryan, had a bad conference call where his members went wild at his disloyalty. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 11. lokakuuta 2016

Despite winning the second debate in a landslide (every poll), it is hard to do well when Paul Ryan and others give zero support! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 11. lokakuuta 2016