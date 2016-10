Kiina tukahduttaa kristinuskoa – ristejä poistetaan kirkkojen katoilta ja kristittyjä painostetaan

Wenzhou. Metallipajojen ja puusepänverstaiden välissä kohoaa korkea, kivilaatoilla verhoiltu kirkko. Sen tornin huipulla tyhjä metallinen jalusta kertoo viranomaisten nykyisestä linjasta.

”Risti otettiin pois joitakin kuukausia sitten”, sanoo kirkon lähellä asuva mies.

Vain jalusta jäi. Korkealla paraatipaikalla ollut suuri, punainen peltiristi nojaa nyt muuria vasten kirkon takapihalla.

Kiinan itärannikolla Wenzhoun suurkaupungissa sijaitsevalle Hai’anin protestanttiselle kirkolle kävi kuten monelle muullekin kirkolle Zhejiangin maakunnassa. Alueella näkee kirkkojen katoilla jalustoja, joista on risti poistettu.

Zhejiangin viranomaiset ovat vuodesta 2014 lähtien pakottaneet maakunnassa toimivia seurakuntia poistamaan kauas näkyviä kristinuskon symboleja kirkoistaan. Ristit on muutamassa vuodessa poistettu arvioiden mukaan ainakin 1 200 kirkosta Zhejiangin maakunnan alueella.

”Seurakuntalaiset ovat pahoillaan ristien poistamisesta. Heidän mielestään risti on uskonnon kannalta tärkeä”, sanoo pappi, joka työskentelee yhdessä monista Wenzhoun seurakunnista.

HS:n haastattelemat zhejiangilaiset kirkkolähteet eivät puhu ristien poistamisesta julkisesti nimillään. Se voisi aiheuttaa heille ja heidän kirkoilleen vaikeuksia. Kiinan viranomaiset ovat painostaneet ihmisiä, jotka ovat vastustaneet ristien poistoa. Heitä on tuomittu jopa vankilaan.

Zhejiang on Kiinan kristityimpiä alueita, joten kirkkoja on paljon. Valtaosa on protestanttisia. Kristityt ovat täälläkin vähemmistö, mutta kodeissa ja liikehuoneistoisssa näkee uskonnollisia kuvia ja kristillisiä seinäkalentereita, jollaisiin muualla Kiinassa törmää hyvin harvoin.

Mikko Paakkanen / HS

Aluella on ollut lähetyssaarnaajia jo 1800-luvulla. Iäkkään seurakuntalähteen mukaan kristinuskon yleisyyttä selittää sekin, että 1960-luvun kulttuurivallankumous ei saanut täällä kaikkein raaimpia muotoja. Monet kristityt kykenivät harjoittamaan uskontoa salassa vaikean ajan yli.

Osassa Wenzhoun kirkoista risti on vielä paikallaan. Esimerkiksi Wenzhoun keskustassa Pyhän kolminaisuuden kirkossa. Tätä ristiä viranomaiset ovat yrittäneet poistattaa vuodesta 2014 asti, kertoo asiasta tietävä kristitty. Kirkko on vastustanut määräystä vetoamalla siihen, että rakennusluvat ovat kunnossa.

Näyttää siltä, etteivät rakentamismääräykset ole perimmäinen syy ristien poistamiseen. Kiinassa tärkein oppijärjestelmä on kommunismi, eivätkä viranomaiset halua, että kilpailevien oppien symboleja näkyy tiuhaan.

”Kun viranomaiset näkevät ristin, he huolestuvat”, sanoo kirkon piirissä toimiva wenzhoulainen. ”Ehkä he pelkäävät uusia ristiretkiä. He myös ajattelevat, että kristinusko kasvaa täällä liian nopeasti.”

Ainakin osaan seurakunnista liittyy jatkuvasti uusia jäseniä. Wenzhoun keskustan seurakunnissa jäsenet ovat lähinnä keski-ikäisiä ja nuoria, maaseudulla uskovat ovat ikääntyneempiä. Yhden asiasta tietävän mukaan keskustan kirkkoihin liittyy esimerkiksi yliopisto-opiskelijoita. Toisen kirkkoihmisen mukaan kirkot eivät kuitenkaan aktiivisesti rekrytoi jäseniä.

”Jos joku haluaa tietää uskonnosta, hän voi tulla meidän luoksemme. Me kyllä kerromme.”

Kiinan johdolle etenkin tuontiuskonnot ovat kauhistus. Niistä varoitteli viime huhtikuussa itse kommunistipuolueen ylin johtaja, Kiinan presidentti Xi Jinping.

”Meidän on päättäväisesti suojauduttava uskonnon keinoin tapahtuvalta ulkomaiselta soluttautumiselta”, Xi sanoi valtion uutistoimiston Xinhuan mukaan. Hän muistutti myös, että puolueen jäsenten on pysyttävä ”taipumattomina ateisteina”.

Kiinassa on periaatteessa uskonnonvapaus, mutta vain viittä virallisesti tunnustettua uskontoa saa harjoittaa. Niitäkin vain virallisesti hyväkystyissä laitoksissa.

Esimerkiksi kristittyjen suuret kirkkorakennukset ovat kaikki virallisia kirkkoja. Niissä on täysin laillista käydä. Osassa niistä käy sunnuntaisin jumalanpalveluksessa jopa tuhansia ihmisiä.

Lisäksi Kiinassa on paljon niin sanottuja maanalaisia kirkkoja. Niissä käyvistä ainakin osan mielestä viralliset kirkot ovat liian tiukasti kommunistipuolueen ohjauksessa.