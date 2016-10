Oxfordin yliopisto on lähes 1000-vuotias Oxfordin yliopisto on Englannin vanhin yliopisto. Sen juuret juontavat vuoteen 1096. Nyt yliopistossa opiskelee 22 600 opiskelijaa. Ulkomaalaisia opiskelijoita on noin 9 250, joista noin 3 420 EU-maista. Ulkomaalaisista eniten on yhdysvaltalaisia, kiinalaisia, saksalaisia ja intialaisia. Yliopiston 3 200 perustutkinnon aloituspaikkaa kohti tulee 18 000 hakemusta. Jatkotutkintoa suorittamaan hakee 24 000 henkilöä, kun paikkoja on 5 200. Oxfordin yliopistossa on 44 eri collegea ja vastaavaa laitosta. Vain 1,6 prosenttia Oxfordin yliopiston opiskelijoista keskeyttää opintonsa.

Viimeinkin britit päihittävät amerikkalaiset.

Oxfordin yliopisto rankattiin syyskuussa maailman parhaaksi yliopistoksi. Se oli ensimmäinen kerta, kun brittiyliopisto otti kärkisijan Suomessakin tarkkaan seuratun Times Higher Education -lehden listauksessa.

Miltä tuntuu opiskella maailman parhaassa yliopistossa?

”No, se oli nyt vain yksi listaus. Uskon, että maailman parhaat 10–15 yliopistoa ovat kaikki yhtä kovia”, sanoo maisterintutkintoa Oxfordin Nuffield Collegessa työstävä Julian Ashwin.

Pröystäily ei selvästikään kuulu Oxfordin perinteisiin.

Paitsi maineikas, Oxfordin yliopisto on myös vanha. Juuret juontavat lähes tuhannen vuoden taakse.

Nyt opiskelijoita on noin 22 600. Ulkomaalaisia opiskelijoita on runsas yhdeksän tuhatta 140 maasta. Heistä yli kolmannes tulee EU-maista. Yliopisto voi valita opiskelijoiden kerman, sillä hakijoita on noin viisinkertainen määrä aloituspaikkoihin verrattuna.

Kuinka kovaa Oxfordissa opiskelu on? Pitääkö vain päntätä?

”Kun tein perustutkintoani Oxfordissa, jouduin työskentelemään selvästi enemmän kuin kaverini muissa yliopistoissa. Mutta nyt jatkotutkinnon kanssa tahti on tasaantunut”, valtio- ja taloustieteitä sekä filosofiaa lukenut Ashwin, 23, kertoo.

Perustutkinnon opiskelijat Oxfordissa käyttävät opintoihin 40 prosenttia enemmän aikaa kuin keskivertoyliopisto-opiskelija Britanniassa.

”Kaikki tekevät täällä kovasti töitä, ei Oxford ole laiskojen paikka. Toisaalta työn ja vapaa-ajan välillä on hyvä tasapaino, koska harrastemahdollisuudet ovat erinomaiset kulttuurista urheiluun”, Ashwin sanoo.

Oxfordin yliopiston yhteiskuntatieteiden tarjonta arvioitiin syksyllä Britannian parhaaksi.

Nuffield College onkin maailman johtavia paikkoja opiskella yhteiskuntatieteitä. Se on myös Oxfordin yliopiston ensimmäinen college, joka hyväksyi naiset niin opiskelijoiksi kuin opettajiksikin.

Tänä syksynä Nuffieldissa aloittaneet Ronak Jain, 22, ja Marta Golin, 24, sanovat olevansa tavattoman ylpeitä ja iloisia, kun saavat opiskella maineikkaassa Oxfordissa.

Yliopistojen listaukset eivät sinänsä hetkauta heitä puoleen eikä toiseen. Kumpikin kertoo kuitenkin huomanneensa, että Oxford on valittu maailman parhaaksi.

”Täällä on ylivertaiset resurssit ja opetus”, Golin sanoo.

Kalliskin Oxfordin yliopisto on. Sekä Jain että Golin ovat saaneet onnekseen täydet apurahat eli 30 000 puntaa vuodessa (33 300 euroa) kustannuksia kattamaan.

”En olisi voinut tulla tänne ilman rahoitusta”, Jain sanoo, ja Golin nyökkää.

Noin joka viides jatkotutkinnon suorittaja saa yliopistolta apurahan eli ilmaisen opetuksen ja ylläpidon. Vähävaraisille perustutkinnon suorittajille on erityisavustuksia.

Jain teki kandintutkintonsa toisessa maineikkaassa brittiyliopistossa eli Cambridgessa. Golin on opiskellut aiemmin Milanossa ja Pariisissa.

”Olen valmis tekemään kovasti töitä ja ottamaan illat ja viikonloput avuksi”, Golin kertoo, ja Jain nyökkää.

Jain haaveilee tutkijan urasta. Golinia kiinnostaa työ kansainvälisessä järjestössä: ”Olen ollut harjoittelijana Pariisissa OECD:ssä.”

Oxfordin yliopiston kasvateille ovet ovat auki. Britannian pääministereistä peräti 27 on opiskellut Oxfordissa. Heihin kuuluu myös Theresa May.