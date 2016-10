Peking

Japani tunnetaan yhtenä maailman miesvaltaisimmista maista, jossa naisten tehtäväksi mielletään pikemminkin kodin kuin valtion hoitaminen. Viime kuukausina tilanne on kuitenkin hieman muuttunut.

Kolme naista on hiljattain noussut huippuvirkoihin, joista voi periaatteessa ponnistaa vaikka pääministeriksi. Naisen pääministeriys tarkoittaisi, että Japanissa olisi ylimpänä poliittisena päättäjänä nainen ensimmäistä kertaa yli tuhanteen vuoteen.

Syyskuussa pääoppositiopuolue demokraattien johtajaksi valittiin Renho Murata, elokuussa puolustusministeriksi Tomomi Inada ja heinäkuun lopussa Tokion kuvernööriksi Yuriko Koike.

Murata, 48, on puolueensa ensimmäinen naispuolinen johtaja ja Japanin ensimmäinen osittain ulkomaalaistaustainen suuren puolueen johtaja. Hän on entinen ministeri ja puoliksi taiwanilainen. Häntä kutsutaan usein pelkällä etunimellä Renho.

Inada, 57, on neljännen kauden kansanedustaja ja konservatiivisen päähallituspuolueen liberaalidemokraattien jäsen, jota pidetään pääministeri Shinzo Aben, 62, suosikkina.

Myös Koike, 64, on liberaalidemokraatti, mutta Tokion kuvernöörinvaalit hän voitti itsenäisenä ehdokkaana. Hän johtaa aluetta, jonka talouden koko on samaa luokkaa kuin Kanadan. Koike oli vuonna 2007 Aben silloisessa hallituksessa Japanin ensimmäinen naispuolinen puolustusministeri.

Naisten asemasta Japanin politiikassa kertoo esimerkiksi se, että parlamenttienvälisen liiton IPU:n listauksen mukaan Japani on sijalla 157, kun maat pannaan järjestykseen sen mukaan, kuinka suuri osuus kansanedustajista on naisia. Japanin parlamentin alahuoneessa naisia on alle kymmenen prosenttia.

Japanin naiset jäävät myös työelämässä yleensä miesten varjoon, vaikka he ovat hyvin koulutettuja. Maailman talousfoorumin indeksillä mitattuna Japani oli viime vuonna tasa-arvossa sijalla 101. Suomi oli sijalla kolme.

Vaikka naiskolmikon nousu on selkeä muutos parempaan, se ei asiantuntijoiden mukaan kuitenkaan kerro yleisesti naisten aseman paranemisesta vaan poliittisesta peliliikkeestä.

”En usko, että se kuvastaa yleistä asenteiden muutosta naisia kohtaan. Abe on laskelmoinut, miten naisten käyttäminen politiikassa vaikuttaa”, toteaa apulaisprofessori Chika Hyodo Tokion Waseda -yliopistosta.

Abe on ajanut naisten aseman parantamista työelämässä. Hän haluaa naisten työpanoksen kunnolla käyttöön, jotta Japanin talous saataisiin nousuun. Tällä niin sanotulla womenomics-politiikalla ei kuitenkaan ole toistaiseksi ollut merkittävää vaikutusta.

”Nimityksillä yritetään luoda vaikutelmaa, että womenomics toimii, vaikka se ei toimi”, toteaa Itä-Aasian tutkija Miika Pölkki Helsingin yliopistosta.

Puolustusministeri Inadan nimityksestä päätti Abe. Koike puolestaan nousi Tokion johtoon ilman Aben johtamien liberaalidemokraattien tukea, mutta hänkin kuuluu Aben kansallismieliseen ja konservatiiviseen leiriin. Koikea ja Inadaa yhdistää kuuluminen kovan linjan kansallismieliseen Nippon Kaigi -järjestöön, jota pidetään Aben hallituksen tärkeänä taustavaikuttajana.

Oppositiopuolue demokraattien puolestaan on katsottu nostaneen naisen johtoon vastauksena peliliikkeeseen. Puolue ei halua näyttää vähemmän tasa-arvoiselta kuin hallituspuolue.

Oli syy naiskolmikon nousuun mikä tahansa, heistä etenkin Inadalla ja Muratalla on mahdollisuus nousta myöhemmin pääministeriksi.

Inadaa pidetään yleisesti Aben valitsemana seuraajaehdokkaana. Murata olisi luontevin pääministeri, jos oppositio voittaisi seuraavat vaalit.

Kummallakin on silti ylimmän vallan kahvaan vielä matkaa. Inada ei ole erityisen kokenut poliitikko, ja hänen pitäisi ensin osoittaa olevansa kyvykäs tehtävään.

Muratan puolestaan pitäisi voittaa vaalit, eikä se ole helppoa, koska hallituksella on vankka kannatus.

Jos kaikkein korkein lasikatto kuitenkin murtuisi, se olisi historiallista.

Japanissa on viimeksi ollut nainen ylimpänä johtajana vuonna 770, jolloin keisarinna nimeltä Koken kuoli. Hänen valtansa ei tosin ollut yhtä suuri kuin nykyajan pääministerin. Japani ei ollut samalla tavoin johdettavissa kuin nyt, ja syvästi uskonnollisen Kokenin on myös väitetty olleen buddhalaisten pappismiesten ohjattavissa.

Kokenin jälkeen Japanissa on ollut kaksi keisarinnaa 1600- ja 1700-luvuilla, mutta siihen aikaa valta oli oikeasti shogun-sotilasdiktaattoreilla.