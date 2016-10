Tästä on kyse Toimitus pitää sulkemispäätöstä poliittisena Unkarilainen oppositiolehti Népszabadság suljettiin ilman ennakkovaroitusta lauantaina. Lehden omistava mediayhtiö perustelee sulkemista taloudellisilla syillä. Lehden toimitus pitää sulkemista poliittisena päätöksenä. Lehdessä oli noin 60 toimittajaa ja 30 muuta työntekijää.

Budapest

Kun toimittaja Gábor Horváth aloitti työt Unkarin suurimmassa lehdessä Népszabadságissa vuonna 1988, kommunismi oli viittä vaille kaatunut.

Uusi aika näkyi toimituksessa. Lehdistö uskalsi kirjoittaa vapaammin. Vuonna 1989 yksipuoluejärjestelmästä luovuttiin virallisesti. Samalla lehti poisti etusivulta merkinnän, että se on kommunistisen puolueen virallinen lehti. Népszabadság jäi sosialistipuolueen lehdeksi.

1990-luvulla sekin merkintä hävisi lehdestä. Lehti jatkoi aatteellisesti vasemmistoliberaalina, mutta riippumattomana.

Nykyään Horváth on 58-vuotias ulkomaantoimituksen esimies. Tai oli viikonloppuun saakka.

Lauantaina hän sai kuriiripostissa kotiinsa kirjeen muiden Népszabadságin toimittajien tavoin. Kirjeessä sanottiin, että lehti on suljettu eikä hänen enää tarvitse tulla töihin.

Martin Fejer / EST&OST

Unkarin suurin sanomalehti ja johtava oppositioääni suljettiin ilman ennakkovaroitusta. Toimittajia ei päästetty hakemaan henkilökohtaisia tavaroita tai arkistojaan lehden tiloista. Työsähköpostiin ei pääse.

Tästä syystä lehtensä menettänyt toimitus oli tiistaina ahtautunut kokoushuoneeseen Budapestin keskustassa. Heitä ei päästetä enää työpaikalleen, joten he odottivat tietoa lehtensä lopullisesta kohtalosta solidaarisuudesta ilmaiseksi tarjotuissa evakkotiloissa.

Horváth yritti kollegoidensa kanssa selvittää, onko heidät irtisanottu lopullisesta tai saavatko he edes irtisanomisajan palkkaa. Lehdessä on kiinni elanto, mutta Horváth on myös huolissaan siitä mitä lehden sulkeminen tarkoittaa Unkarin demokratialle.

Horváthista on selvää, että syyt lehden sulkemiseen ovat poliittiset.

Nationalistinen konservatiivihallitus on hänen mukaansa yrittänyt vaientaa lehdistön monimuotoisuuden Unkarissa sen jälkeen, kun Viktor Orbán palasi pääministeriksi vuonna 2010.

”Unkarin hallitus päätti [jo silloin] hylätä Euroopan perusarvot ja alkoi iskeä median moninaisuutta vastaan”, Horváth sanoi jo aiemmin päivällä puhuessaan kirjeenvaihtajille.

”Népszabadság oli viimeinen naula arkkuun.”

Martin Fejer est+ost photo

Népszabadságin yllättävä sulkeminen onkin syventänyt huolta Unkarin sananvapauden tilasta. Heikosta tilanteesta on tullut hälyttävä. Pääministerin Orbánin valtakaudella valtaa on keskitetty poliittiselle johdolle ja päätelevisiokanavat ovat jo poliittisessa ohjauksessa.

Népszabadságin sulkemisen myötä hallituksen ilmatilaherruus mediassa vahvistuu.

Oikeistolaisen sanomalehden toimittaja kertoo olleensa šokissa kuultuaan kilpailijalehden sulkemisesta. Hän ei halua kertoa nimeään tai edustamaansa lehteä julkisesti.

”Kaikki journalistit pelkäävät nyt”, hän sanoo puhelimessa.

Népszabadságin omistavan mediayhtiön Mediaworksin mukaan syyt lehden sulkemiselle ovat taloudelliset.

Lehden verkkosivulla on tiedote, jonka mukaan lehti on tehnyt vuodesta 2007 tappiota 16 miljoonaa euroa. Levikki on supistunut vuosikymmenessä sadallatuhannella. Alkuvuodesta se oli enää 40 000.

Népszabadságin toimittajat sanovat lehden toimituksen pysyneen budjetissa ja tehneen vaadittuja leikkauksia. Tapaa, jolla lehti suljettiin, he pitävät laittomana. Lehden nettisivut ja koko arkisto on suljettu.

Népszabadságin tuoreet paljastukset ovat vahvistaneet epäilyjä, jonka mukaan lehti suljettiin poliittisista syistä.

Lehti uutisoi viimeiseksi jääneessä lauantain numerossaan pääministerin kansliapäällikön helikopteriajelusta julkkishäihin. Aiemmin Népszabadság oli paljastanut, miten korruptioväitteiden keskellä oleva keskuspankin pääjohtaja, pääministerin lähipiiriläinen, olisi pedannut rakastajalleen tavallista paremmin palkattuja töitä.

HS pyysi pääministerin kansliaa kommentoimaan väitteitä, että hallitus olisi sulkemisen takana. Pääministerin esikunta vastasi lähettämällä tiedotteen, jonka mukaan hallitus pitää sulkemisen syitä ”puhtaasti taloudellisina”.

Oppositiopuolueet äärioikeistosta vasemmistoon ovat tuominneet lehden sulkemisen. Pääministeri Orbánin johtaman Fidesz-puolueen varapuheenjohtaja Szilárd Németh sanoi sen sijaan viikonloppuna, että Unkarin kansannousun vuonna 1956 perustettu Népszabadság ”oli jo aika sulkea”.

Tutkivaan journalismiin keskittyvän Direkt36-uutissivuston toimittaja Gergő Sáling muistuttaa, että median yleinen talousahdinko ja mediayhtiöiden heikkous tekevät niistä haavoittuvia poliittiselle painostukselle. Hän kokee yhä voivansa toimia vapaasti toimittajana, vaikka valta on keskittynyt.

”Mitä paremmin tekee työnsä toimittajana, sitä enemmän painostetaan”, Sáling sanoo puhelimessa. ”Ei kaivosmieskään voi valittaa kaivoksen pimeydestä.”

Pelko poliittisesta painostuksesta on kuitenkin vahvistunut sulkemisen myötä. Sen mukana palaavat vanhat haamut ajalta, jolloin lehdistön piti miellyttää valtapuoluetta.

Népszabadságille 37 vuotta työskennellyt, jo eläkkeelle siirtynyt Gábor Miklós sanoo, että kommunismin aikana ei tarvittu sensuuria. Toimittajat tiesivät, mitä valtapuolue halusi lukea.

”Meillä oli jokaisella päässä pieni sensuroija”, Miklós sanoo.

Nyt hän pelkää saman ilmapiirin palaavan. Nimettömänä HS:lle puhunut oikeistolaisen lehden toimittaja sanoo, että huoli saattaa olla aiheellinen. Hän sanoo Fideszin arvostelemisen olevan vaikeaa myös siksi, että hän pelkää sen vahvistavan äärioikeistolaista Jobbikia, Fideszin suurinta haastajaa.

Népszabadságin kulttuuritoimittajana työskennellyt Adrienn Csepelyi käy pitkälleen kokoustilan penkille. Hän haluaisi sekavan tilanteen olevan jo ohi.

”Haluan vain jatkaa elämääni”, Csepelyi sanoo evakkotiloissa.

Martin Fejer / EST&OST

Lehden uudelleenavaaminen näyttää epätodennäköiseltä, vaikka mediayhtiön mukaan lehti suljettiin ”lehden toimintamallin uudistamiseksi”. Toimitus miettii jo uuden lehden perustamista verkkojulkaisuna.

Nyt, kun huomio on yhä lehden sulkemisessa, olisi hyvä hetki houkutella maksavia lukijoita, varapäätoimittaja Márton Gergely sanoo. Mutta se ei vielä onnistu, koska virallisesti he ovat yhä mediayhtiön palveluksessa.

Gergely katsoo evakkotilaan ahtautuneita toimittajia ja huokaisee. ”Olemme ansassa.”