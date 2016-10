Trumpin ahdinko syvenee – useat naiset syyttävät presidenttiehdokasta sopimattomasta koskettelusta

Republikaanien presidenttiehdokkaan Donald Trumpin kampanja oli viikonlopun kriisissä, kun julkisuuteen tuli vanha video, jossa Trump rehenteli voivansa ”kouria naisia pillusta”, koska on kuuluisa. Trump kehuskeli myös sillä, että hän alkaa vain suutelemaan naisia vastoin heidän tahtoaan.

Sunnuntain vaaliväittelyssä Trump vakuutti, että kyse oli vain ”pukukoppipuheesta”. Nyt useat naiset syyttävät omalla nimellään Trumpia sopimattomasta koskettelusta.

Syytöksillä voi olla suuri vaikutus presidentinvaaleihin, jotka käydään alle neljän viikon päästä. Trump on demokraattien Hillary Clintonia selvästi jäljessä naisten kannatuksessa.

Jessica Leeds ja Rachel Crooks kertovat kokemuksistaan The New York Timesille.

Leeds sanoo videolla, miten hänelle tarjottiin tyhjää paikkaa ensimmäisestä luokasta lennolla New Yorkiin 1980-luvun alussa. Vieressä istui Trump. Kun he olivat syöneet, Trump nosti käsinojan, tarttui Leedsin rintaan ja yritti työntää kätensä tämän mekon sisälle. Leeds pakeni takaisin paikalleen.

”Hän oli kuin mustekala. Hänen kätensä olivat kaikkialla”, Leeds kertoo The New York Timesille.

Crooks sanoo Trumpin suudelleen tätä suulle vuonna 2005 New Yorkin Manhattanilla sijaitsevan Trump Tower -rakennuksen hissin ulkopuolella. Nainen kertoo olleensa tuohon aikaan kiinteistöyhtiön vastaanottovirkailija.

”Olin niin tolaltani siitä, miten merkityksettömänä hän piti minua. Hän ajatteli, että voi vain tehdä niin.”

The New York Times kertoo, että Trump raivosi puhelimessa tapauksesta kirjoittaneelle toimittajalle.

”Mitään tällaista ei ole tapahtunut. Olet inhottava ihminen”, Trump huusi ja uhkasi lehteä oikeusjutulla.

Trumpin kampanjalähde kertoo uutistoimisto Reutersille, että Trump valmistelee oikeuskannetta.

”Koko artikkeli on täyttä fiktiota. On vaarallista, että The New York Times tällä tavoin laukaisee täysin tekaistun ja koordinoidun mustamaalauskampanjan Trumpia vastaan”, Trumpin avustaja kertoo.

Pian The New York Timesin uutisen jälkeen myös muut mediat julkaisivat artikkeleita Trumpin häirinnästä.

Ainakin osassa tapauksista naisia ovat motivoineet Trumpin vaaliväittelyssä esittämä väite siitä, ettei hän todellisuudessa ole häirinnyt naisia.

People-lehden toimittaja Natasha Stoynoff kirjoittaa, miten hän matkusti Trumpin luksuskiinteistölle Floridan Palm Beachille vuonna 2005. Stoynoff oli omien sanojensa mukaan tekemässä juttua siitä, miten onnellinen Trumpin ja tämän vaimon Melanian ensimmäisestä häävuosi oli ollut.

”Kun pidimme tauon, jotta silloin hyvin raskaana ollut Melania olisi voinut vaihtaa vaatteita kuvia varten, Donald halusi näyttää asuntoa. Hän sanoi, että minun pitää erityisesti nähdä yksi ’mahtava’ huone”, Stoynoff kirjoittaa.

”Menimme huoneeseen kahdestaan, ja Trump läimäytti oven kiinni takanamme. Käännyin, ja hänellä meni vain pari sekuntia työntää minut seinää vasten ja tunkea kielensä kurkkuuni.”

Trumpin kampanja ei ole kommentoinut Stoynoffin kirjoitusta.

36-vuotias floridalaisnainen Mindy McGillivray kertoo The Palm Beach Postille, että Trump oli tarttunut häntä takapuolesta 13 vuotta sitten, kun McGillivray työskenteli Trumpin Palm Beachin kiinteistöllä valokuvaajan avustajana.

Trumpin kampanja kiistää väitteen.

CBS julkaisi vuoden 1992 Entertainment Tonight -lähetyksestään videoita, joissa Trump kertoo 10-vuotiaille tytöille, että yksi heistä tulee seurustelemaan hänen kanssaan 10 vuoden sisällä. Trump oli tuohon aikaan 46.

Trumpin kampanja ei ole kommentoinut videota.

Uudet syytökset vaikeuttavat Trumpin vaalivoittoa. Jo aiemmin useat Trumpin kuuluisan Diili-ohjelman tekoon osallistuneet naiset ovat syyttäneet republikaanien presidenttiehdokasta sopimattomasta käytöksestä.

Demokraattien presidenttiehdokas Hillary Clinton johti Trumpia syyskuun loppupuolella The Washington Postin mielipidemittauksessa naisten keskuudessa 15 prosenttiyksiköllä. Jos Trump haluaa voittaa, hänen pitää kuroa tuota eroa umpeen.

Clinton kutsui The New York Timesin uutista ”häiritseväksi”, lehti kirjoittaa.

”Nämä uutiset antavat ymmärtää, että hän valehteli väittelylavalla ja että se inhottava käytös, jolla hän kehuskeli, ei jäänyt pelkkiin sanoihin”, Clintonin edustaja kommentoi.

Tuoreimmat syytökset tuskin vaikuttavat merkittävästi Trumpin tukijoihin republikaanien riveissä.

Rehentelyvideon tultua julki useat merkittävät republikaanipoliitikot vetivät Trumpilta tukensa. The New York Timesin mukaan osa on kuitenkin tullut takaisin sen jälkeen, kun Trumpin kannattajien raivo asetti heidän omat paikkansa kyseenalaiseksi.

Moni republikaani kannattaa Trumpia viime kädessä siksi, että uusi presidentti pääsee nimeämään erittäin vaikutusvaltaisen korkeimman oikeuden tuomareita.

Esimerkiksi republikaanien entinen alahuoneen puhemies John Boehner sanoi Fox Newsin haastattelussa, että hän äänestäisi Trumpia, vaikka tämän kommentit ovatkin ”inhottavia”. Syyksi Boehner sanoi sen, että hän haluaa nähdä konservatiivisia tuomareita korkeimmassa oikeudessa.

