Thaimaan kuningas on kuollut – maahan julistettiin vuoden suruaika, juhlinta kiellettiin kuukaudeksi

Thaimaan kuningas Bhumibol Adulyadej, 88, on kuollut. Asiasta kertoi torstaina Thaimaan kuninkaallinen palatsi. Palatsi ei kuitenkaan kertonut tarkkaa kuolinsyytä. Maahan julistettiin kuoleman vuoksi vuoden suruaika. Samalla kaikenlainen juhlinta kiellettiin suruajan ensimmäisen kuukauden ajaksi.

”Hänen majesteettinsa kuningas on kuollut rauhallisesti Sirirajin sairaalassa”, palatsista ilmoitettiin. Kuningas kuoli kello 15:52 paikallista aikaa.

Uudeksi kuninkaaksi on tulossa kruununprinssi Maha Vajiralongkorn, 63.

Bhumibol kuoli koko kuninkaallisen perheen läsnä ollessa, kertoi Bangkok Post. Lehti oli muuttanut kuoleman vuoksi verkkosivunsa mustavalkoiseksi.

Jo sunnuntaina Thaimaan kuningashuone kertoi, että kuninkaan terveydentila oli epävakaa. Kuninkaan verenpaine romahti äkillisesti, kun hänelle annettiin munuaisvaivojen takia lauantaina dialyysihoitoa. Bhumibolia on hoidettu vuoden aikana useita kertoja Bangkokin sairaalassa. Hän on kärsinyt muun muassa hengitystietulehduksesta. Kuninkaan terveydentila on ollut heikko jo pitkään.

Vuonna 1946 valtaistuimelle noussut Bhumibol hallitsi maailman nykyisistä kuninkaallisista kaikista pisimpään. Häntä on pidetty poliittisesti yhdistävänä voimana pahoin jakautuneessa maassa, vaikka hänellä ei muodollista valtaa paljon olekaan. Thaimaassa on pitänyt valtaa vuodesta 2014 lähtien vallan kaapannut sotilasjuntta.

Thaimaassa kuninkaallisten arvosteleminen on vakava rikos. Esimerkiksi panettelusta tai loukkaamisesta voi saada jopa useiden vuosien vankeusrangaistuksen. Tuomioita näistä niin kutsutuista ”majesteettirikoksista” on annettu muun muassa Facebook-tykkäyksistä ja wc:n seinälle kirjoittamisesta. Ihmisoikeusjärjestöjen mukaan sotilasjuntta käyttää lakia poliittisten vastustajiensa hiljentämiseen.

Tyypillisin rangaistus majesteettirikoksista on muutama vuosi vankeutta, mutta tuomiot ovat pahimmillaan olleet jopa kymmenien vuosien mittaisia. Majesteettirikoksista on tuomittu myös turisteja ja Thaimaassa asuvia ulkomaalaisia.

Chaiwat Subprasom / Reuters