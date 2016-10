Puolijumala hallitsi Thaimaan koko lähihistorian ajan

Peking

Thaimaassa katujen varsilla ja kodeissa kunniapaikoilla on kuningas Bhumibol Adulyadejn kuvia. Hän oli Thaimaassa erittäin suosittu.

Kuningas Bhumibolin kerrottiin torstaina kuolleen. Kansan keskuudessa kuningasta kunnioitettiin syvästi. Häntä pidettiin lähes jumalallisena olentona. Kunnioitusta on muiden tekijöiden ohella tuonut erittäin pitkä, 70-vuotinen valtakausi.

Suurin osa thaimaalaisista ei ole edes elänyt aikana, jolloin joku muu kuin Bhumibol olisi ollut kuninkaana.

Hän oli kuollessaan 88-vuotias. Hän oli sitä ennen sairastellut pitkään. Kuningas vietti viime elinvuosistaan huomattavan osan sairaalassa.

Vuonna 1927 syntynyt Bhumibol nousi valtaistuimelle yllättäen teini-ikäisenä vuonna 1946, kun hänen vanhempi veljensä, kuningas Ananda Mahidol kuoli ampumaonnettomuudessa. Ampumisen yksityiskohdat ovat jääneet selvittämättä.

Tuolloin Bhumibol oli opiskelemassa Sveitsissä. Hän palasi opiskelemaan vielä tultuaan kuninkaaksi. Kruunajaiset pidettiin vuonna 1950.

Bhumibolin noustessa kuninkaaksi Thaimaan kuningashuoneen asema ei ollut yhtä merkittävä kuin se on nyt.

Kuningasinstituution merkitys oli vähentynyt, kun Thaimaa luopui absoluuttisesta monarkiasta ja siirtyi perustuslailliseen monarkiaan vuonna 1932. Kuninkaan setä Prajadhipok luopui kruunusta vuonna 1935, mikä entisestään kalvoi monarkiaa.

Bhumibolin kaudella kuningashuoneen asema on kuitenkin korostunut huomattavasti.

1950-luvulta alkaen kuningasinstituutiosta alettiin johtavien kenraalien tuella tehdä kansallista symbolia. Projektia tiettävästi tuki myös Yhdysvallat, joka halusi thaimaasta suojalinnakkeen kommunismia vastaan.

Bhumibolin valtakaudella Thaimaassa on tehty lukuisia sotilasvallankaappauksia, ja perustuslakikin on kirjoitettu uusiksi moneen kertaan. Kun armeija on halunnut päästä eroon poliitikoista, joita se ei ole hyväksynyt, se on tukeutunut kuningashuoneeseen.

Kuningasta on myös pidetty vakauden takaajana Thaimaassa. Vakavissa poliittisissa kiistossa hän on toiminut eräänlaisena erotuomarina, sillä hänen on katsottu olevan politiikan yläpuolella. Kaiken yläpuolella kuninkaalla on kuitenkin ollut paljon vaikutusvaltaa Thaimaan hallituksiin.