Brittilehdet suitsuttivat jälleen Suomea – ”Ei ole yksinkertaisesti mitään parempaa kuin suomalainen ilta järven rannalla oluen kanssa”

Brittilehdet ovat jälleen hehkuttaneet Suomea. Esimerkiksi Daily Mail kertoo otsikossaan, kuinka ”Savustettu lohi, sensaatiomaiset saunat ja 180 000 järveä” tekevät ”henkeäsalpaavasta Suomesta äärimmäisen pakopaikan maalle”.

”Ei ole yksinkertaisesti mitään parempaa kuin suomalainen ilta järven rannalla oluen kanssa”, lehti arvioi.

Guardian-lehti kertoo puolestaan laajasti Rovaniemestä. Suomalaisen toimittajan Emma Kähkösen kirjoittamassa artikkelissa kerrotaan muun muassa revontulien synnyttämistä äänistä, arkkitehtuurista ja historiasta.

Aiemmin tänä vuonna esimerkiksi BBC on kertonut laajasti suomalaisen äitiyspakkauksen merkityksestä.

Ulkoministeriön maakuvayksikön päällikön Petra Themanin mukaan Suomen imago ulkomailla koostuu monesta eri tekijästä.

Tavallisesti Suomi on hänen mukaansa pärjännyt vertailuissa, joissa kriteereinä on ollut esimerkiksi yhteiskunnan toimivuus sekä talous. Heikommin Suomi on menestynyt esimerkiksi kulttuurin kiinnostavuudessa.

Ulkomaisessa lehdistössä ei ole ollut Themanin mukaan merkittävää muutosta siinä, mistä aiheista Suomesta on kirjoitettu. Uutena aiheena on kuitenkin ilmaantunut maahanmuutto – kuten kaikkialla muuallakin Euroopassa.

”Suomen vahvuutena esiintyy koulutus, se on ylivoimainen aihe monessakin mielessä. Se nousee aina esille, kun muissa maissa mietitään oman koulutuksen uudistamista. Myös uudesta oppisuunnitelmasta on uutisoitu laajasti. Suomalaisista henkilöistä kärkinimi on Kimi Räikkönen ”, Theman kertoo.

Seuraavaksi mainituimpia suomalaisia poliitikot poislukien ovat Valtteri Bottas, Jean Sibelius, Katja Kettu ja Sofi Oksanen, selviää UM:n raportista. Poliitikoista mainituimpia olivat Juha Sipilä, Alexander Stubb sekä Timo Soini.

Viime vuonna Suomessa kirjattiin 5,5 miljoonaa ulkomaista yöpymistä, selviää Visit Finlandin tilastosta.

Yöpymiset vähenivät edellisvuoteen verrattuna 3,6 prosentilla, osin venäläisten turistien vähentymisen vuoksi. Prosentuaalisesti eniten kasvoivat kiinalaisten, puolalaisten ja sveitsiläisten yöpymiset. Kiinalaisten yöpymisten määrä kasvoi yli 40 prosentilla.