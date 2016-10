Karannut gorilla tainnutettiin nukutusnuolella Lontoon eläintarhassa

Lontoon eläintarhassa karkuteille lähtenyt gorilla on saatu kiinni, uutisoi brittilehti The Guardian.

Apina karkasi torstaina iltapäivällä noin kello 15.15 paikallista aikaa, uutisoi muiden muassa brittilehti The Independent.

Paikallisen median mukaan asiakkaat lukittiin sisätiloihin, vaikka eläintarha vakuutti kaiken aikaa, että he eivät olleet minkäänlaisessa vaarassa.

Osa sisätiloihin komennetuista ihmisistä raportoi tapahtumista myös yhteisöpalvelu Twitterissä.

Here's the gorilla 30 mins ago ...just 2 seconds before he threw himself at the window #scary #londonzoo #escapedgorilla pic.twitter.com/bjXjJnrMAy