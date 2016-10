Britannian ulkoministeri: Länsi harkitsee sotilaallisia vaihtoehtoja Syyriassa

Britannian ulkoministeri Boris Johnson vihjailee, että länsi harkitsisi sotilaallisia toimia Bashar al-Assadin johtamaa Syyrian hallintoa vastaan.

Johnson antoi kuitenkin ymmärtää, ettei Britannia ryhdy mihinkään ilman Yhdysvaltoja, eikä mitään tule tapahtumaan aivan lähiaikoina, brittilehti The Guardian ja uutistoimisto Reuters kertoivat.

”Meidän pitäisi juuri nyt tarkastella kineettisempiä vaihtoehtoja, sotilaallisia vaihtoehtoja”, Johnson sanoi torstaina Reutersin mukaan.

”Me emme voi tehdä mitään ilman koalitiota, ilman amerikkalaisia. Meillä on vielä pitkä matka kuljettavana sinne päästäksemme, mutta se ei tarkoita, etteikö keskusteluja käytäisi, koska niitä todellakin käydään”, Johnson sanoi.

Länsi on katsellut turhautuneena sivusta, miten Syyrian hallinto ja Venäjä pommittavat Syyrian suurimman kaupungin Aleppon itäosia pois maailmakartalta. Iskut ovat kohdistuneet siviilikohteisiin kuten sairaaloihin, avustuskuljetuksiin ja asuinrakennuksiin.

”Useimmat ihmiset ovat muuttamassa mieltään tästä asiasta ja ajattelevat, että emme voi antaa tämän jatkua loputtomasti. Emme voi vai katsoa, kun Aleppoa murskataan tällä tavoin. Meidän täytyy tehdä jotain”, Johnson sanoi The Guardianin mukaan.

Aleppon pommitukset kiihtyivät jälleen tiistaina, ja niissä on kuollut tällä viikolla jo yli 150 ihmistä, avustustyöntekijät kertoivat Reutersin mukaan. Kapinallisten hallussaan pitämässä Aleppon itäosassa on jumissa arviolta 250 000–300 000 ihmistä. Kaikkiaan yli viisi vuotta kestäneessä sodassa on kuollut jo 300 000 ihmistä, ja miljoonat ovat joutuneet pakenemaan kodeistaan.

Yhdysvaltain presidentin Barack Obaman ja hänen neuvonantajiensa on tarkoitus kokoontua perjantaina pohtimaan vaihtoehtoja Syyrian tilanteen ratkaisemiseksi. Reutersin mukaan Obaman ei odoteta tekevän minkäänlaista päätöstä, joka johtaisi Syyrian hallinnon sotilaskohteiden pommittamiseen. Toinen vaihtoehto voisi Reutersille puhuneen viranomaislähteen mukaan olla se, että Yhdysvaltain tukemille kapinallisille toimitettaisiin kehittyneempää aseistusta.

Johnson vihjasi puhuneensa sotilaallisista vaihtoehdoista Yhdysvaltain presidentiksi pyrkivän Hillary Clintonin läheisten avustajien kanssa. Johnsonin mukaan Clinton oli ottanut kovemman linjan kuin Obama.

Britannian parlamentti hylkäsi vuonna 2013 suunnitelman, joka olisi mahdollistanut brittien pommittavan Assadin joukkoja. Britannia on kuitenkin osallistunut terroristijärjestö Isisin vastaisiin pommituksiin Syyriassa.

Ulkoministeriön tiedottaja pehmenteli torstaina Guardianin mukaan Johnsonin puheita sotilaallisista toimista. Tiedottajan mukaan mitään suunnitelmia sotilaallisista toimista ei ole tehty.

Pääministeri Theresa Mayn tiedottaja puolestaan sanoi Reutersin mukaan, että brittihallitus tutkii monia erilaisia mahdollisuuksia Syyrian sodan ratkaisemiseksi.

”Keskustelemme kumppaneiden kanssa siitä, onko jotain mitä vielä voisimme tehdä lopettaaksemme tämän kammottavan konfliktin”, tiedottaja sanoi.

Yhdysvaltojen ulkoministerin John Kerryn ja Venäjän ulkoministerin Sergei Lavrovin on määrä tavata Sveitsissä lauantaina Syyria-neuvottelujen puitteissa. Kyseessä on osapuolten ensimmäinen Syyria-tapaaminen sen jälkeen, kun Aleppon pommituksista suivaantunut Yhdysvallat jäädytti rauhanneuvottelut Venäjän kanssa lokakuun alussa.

Syyrian sota on kiristänyt Venäjän ja lännen jo valmiiksi hyisiä välejä entisestään. Boris Johnson ja Ranskan presidentti François Hollande ovat vihjailleet mahdollisuudesta haastaa Venäjä kansainväliseen oikeuteen Syyrian pommitusten takia.

Venäjän presidentti Vladimir Putin perui ensi viikolle suunnitellun vierailunsa Pariisiin Syyria-erimielisyyksien takia. Putin myös syytti Ranskaa siitä, että Venäjä esti viime viikolla YK:n turvallisuusneuvostossa ehdotuksen Syyrian tulitauosta.