Yksitoista naista syyttää Trumpia ahdistelusta – Trump julisti sodan mediaa ja poliittista eliittiä vastaan

Washington

Republikaani Donald Trumpin kampanja alkoi suistua raiteiltaan torstaina, kun joukko naisia tuli julkisuuteen syyttämään Trumpia ahdistelusta. Yhteensä Trumpiin kohdistuneita syytöksiä on yksitoista: osa uusia, osa vanhoja. Trump kiistää syytökset jyrkästi, eikä häntä ole tuomittu yhdestäkään.

Suuttunut Trump tuli kameroiden eteen torstaina Floridassa ja piti hurraaville kannattajilleen apokalyptisen puheen, jossa hän väitti, että syytösten taustalla on ”radikaali korruptoitunut poliittinen eliitti” ja ”kansaa vastaan suunnattu salaliitto”, jolle Trumpin kampanja on ”eksistentiaalinen uhka”.

”Clintonit ovat rikollisia!” Trump huusi yleisölle Floridassa.

Hän vihjaili myös, että sekä Yhdysvaltain oikeusministeriö että liittovaltion poliisi FBI ovat korruptoituneita, koska ne eivät tutkinnan jälkeen nostaneet syytteitä Clintonia vastaan tämän huolimattoman sähköpostin käytön takia.

Trumpin mukaan naisten ahdistelusyytökset häntä kohtaan ovat pahantahtoisia ja media vain Hillary Clintonin poliittinen käsikassara. Hän kehotti yleisöä ”katsomaan” yhtä naisista, joka syytti häntä ahdistelusta, ja sanomaan, ovatko tämän syytökset uskottavia.

”Enpä usko!” Trump sanoi.

Trumpin mukaan elitti yrittää vain pitää tavallisen kansan maassa, mutta hänen avullaan he nousevat ”kohti taivasta”.

”Tämä on tilinteon hetki meidän yhteiskunnallemme ja koko sivilisaatiolle”, Trump sanoi vaaleista. ”Meidän itsenäisyyspäivämme on edessä!”

Naisten esiinmarssi Trumpia vastaan johtui sunnuntain vaaliväittelystä, jossa käsiteltiin Trumpista vuonna 2005 kuvattua videonauhaa. Trump sanoi nauhalla, että ”voi kouria naisia pillusta, voi tehdä mitä tahansa”, koska on tähti.

Sunnuntain vaaliväittelyssä Trump kuittasi sanansa ”pukukoppipuheiksi” ja sanoi, ettei ole koskaan toiminut puheidensa mukaisesti.

Trumpin lausunto sai kaksi naista ottamaan yhteyttä The New York Times -lehteen, joka julkaisi syytökset torstaiaamuna Suomen aikaa. Jessica Leeds, 74, väittää Trumpin kourineen häntä ”kuin mustekala” lentokoneessa yli kolmekymmentä vuotta sitten. Entinen vastaanottovirkailija Rachel Crooks kertoi, että Trump oli suudellut häntä yllättäen suulle hissiaulassa vuonna 2005.

Crooksin tarina muistuttaa entisen Miss Utahin Temple Taggartin kertomusta, jonka mukaan Trump suuteli häntä ilman lupaa vuonna 1997. People-lehden toimittaja Natasha Stoynoff kirjoitti, että Trump työnsi hänet seinää vasten ja suuteli haastattelun yhteydessä vuonna 2005.

Väittely sai myös kuvausavustaja Mindy McGillivrayn tulemaan esiin. Hän kertoi The Palm Beach Post -lehdelle, että Trump kouraisi häntä takamuksesta 13 vuotta sitten.

Entinen Miss Arizona Tasha Dixon kertoi uutiskanava CBS:lle, että Trump tuli katselemaan alastomia tai puolipukeisia missejä pukuhuoneeseen. Entinen Miss Teen Vermont Mariah Billado kolmen missikollegansa kanssa kertoi Buzzfeedille Trumpin toimineen samoin teinityttöjen kauneuskilpailussa.

Vakavin on nimettömänä pysyttelevän naisen New Yorkin oikeusistuimessa nostama syyte raiskauksesta, jonka väitetään tapahtuneen vuonna 1994.

Trump uhkasi haastaa The New York Timesin oikeuteen. Puolustautumisen tekee kuitenkin vaikeaksi se, että Trump itse on rehennellyt samankaltaisella käytöksellä. ”Alan vain suudella naisia. Se on magneettista. Vain suudella. En edes odota”, Trump sanoi nauhalla vuonna 2005.

Lisäksi Trump kerskui radio-ohjelmassa, kuinka hän voi Miss Universum-kisan omistajana käydä katselemassa naisia takahuoneessa. ”Pääsen vähän kuin koira veräjästä”, hän sanoi.

Trumpin nauha ja naisten syytteet saivat presidentin puolison Michelle Obaman pitämään torstaina poikkeuksellisen puheen, jossa tämä hyökkäsi Trumpia vastaan mainitsematta tätä nimeltä. Hän kutsui Trumpin naispuheita ”häpeällisiksi ja sietämättömiksi” ja sanoi olleensa ”perustuksiaan myöten järkyttynyt” niistä.

”Tämä ei ole normaalia. Tämä ei ole tavallista politiikkaa”, Michelle Obama sanoi viitaten Trumpin puheisiin naisista.

”Vahvojen miesten, jotka ovat roolimalleja, ei tarvitse kohdella naisia alentuvasti.”

Michelle Obamalta täystyrmäys Trumpin selityksille

Yhdysvaltain presidentin Barack Obaman puoliso Michelle Obama tyrmäsi republikaanien presidenttiehdokkaan Donald Trumpin selitykset "pukukoppipuheista". Kuva: Reuters

Ahdistelusyytökset ovat uusi pohjakosketus likaisessa vaalikampanjassa. Trumpilla on suuria vaikeuksia naisäänestäjien kanssa, ja nyt tilanne käy todella tukalaksi.

Viime viikolla tehdyssä Quinnipiacin mittauksessa Clinton johti Trumpia naisten keskuudessa 20 prosenttiyksiköllä. Trumpin etumatka miesäänestäjien keskuudessa oli 12 prosenttiyksikköä. Kysely tehtiin ennen ahdistelusyytöksiä tai kourintanauhan julkaisua.

Trump pyrkii nyt siirtämään keskustelua siihen, että kolme naista syytti presidentti Bill Clintonia seksuaalisesta ahdistelusta tai raiskauksesta 1990-luvulla. Nämä syytökset on kuitenkin käsitelty ja osin hylätty oikeudessa 20 vuotta sitten, kun taas Trumpin syytökset ovat uusia – ja tulevat esiin juuri ennen vaaleja. Lisäksi vastaehdokas on Hillary, ei Bill Clinton.

Trump on vuosikausia rakentanut itselleen miljonääriplayboyn brändiä. Sitä on vaikea ottaa kokonaan takaisin.

”Voitteko kuvitella, kuinka kiistanalainen minä olisin [politiikassa]. Ajattelette häntä [Bill Clintonia] ja naisia. Entä minä ja naiset?” Trump kysyi 1990-luvun lopussa.

Torstaina Trumpin entinen kampanjapäällikkö Corey Lewandowski kävi vastahyökkäykseen. Hän syytti Hillary Clintonia siitä, että tämä toimi alaikäisen raiskauksesta syytetyn miehen puolustusasianajajana vuonna 1975.

Joidenkin arvioiden mukaan Trumpin strategia ei enää perustu naiskannattajien saamiseen, vaan siihen, että Clintonia tukevat naiset jäisivät vaalipäivänä kotiin.