Suomalaisnuoret löysivät Viron – HS kertoo, mihin Tallinnassa kannattaa nyt mennä

Tallinna.

Helsinkiläinen Karla Wilska, 12, nostelee paitoja, arvioi, laskee takaisin koriin. Hän on tullut isänsä kanssa Tallinnan satamasta suoraan Rotermannin keskukseen.

”En yleensä tee Tallinnassa muuta kuin shoppailen. Tykkään käydä kaupoissa”, Wilska sanoo.

Isä seuraa tytön perässä kauppojen ovista sisään ja ulos.

Hinnat ovat samanlaiset kuin Suomessa, mutta Tallinnasta Karla Wilska hakee merkkejä, joita Helsingissä ei ole.

”Pull and Bear, Stradivarius, Bershka”, Wilska luettelee.

Tämä kuuluu helsinkiläisten nuorten ja nuorten aikuisten yleistietoon Tallinnasta. Wilska ei muista, mistä tietää kaupat. Neuvostoliitosta hän on kuullut. ”Se oli ennen Venäjän nimi.”

Viikonloppuisin Rotermannin keskuksen kaupoissa suuri osa asiakkaista on nuorekkaita, tai nuoria alle 30-vuotiaita suomalaisia. He eivät näytä samalta joukolta, joka käy vanhassakaupungissa juomassa pippuriviinaa. Matkailussa on ilmeisesti meneillään sukupolven vaihdos.

Tallinnan-turistin nuorentumisesta on syytä kysyä vahvistusta laivavarustamoilta.

Varustamoyhtiö Tallink Siljan numerot kertovat nuorten matkustajien osuuden suurenemisesta Helsingin ja Tallinnan välillä. Vuodesta 2008 alkaen 15–24-vuotiaiden määrä on kasvanut 63 prosenttia, kun kaikkien matkustajien määrä on kasvanut 37 prosenttia.

Viking Linen tilastoissa suuntaus ei näy, nuorempien osuus on vähentynyt.

Nuorten osuus on Viking Linen laivoilla jopa hieman pienempi kuin Tilastokeskuksen kaikkia suomalaisia Tallinnan-matkailijoita koskevissa tilastoissa. Tilastokeskuksen mukaan noin neljännes Viron-matkailijoista on 15–35-vuotiaita.

Jonkinlainen murros Viron ja Suomen välisessä matkustajaliikenteessä on käynnissä. Sitä pohdittiin torstaina matkailijoiden ilmaisjakelulehden Baltic Guiden seminaarissa Tallinnassa.

”Meillä on käsitys, että nuorempien suomalaisten kiinnostus Viroa kohtaan on kasvamassa”, arvioi päätoimittaja Mikko Savikko.

”Näppituntuman mukaan Tallinna on suhteellisen suosittu nuorten parissa. Pärnu on suosittu kesäisin ja Tartto yliopistokaupunkina”, sanoo Toomas Tärk Viron matkailun edistämiskeskuksesta Enterprise Estoniasta.

Viron matkailu lisääntyy nuorempien ikäryhmien kasvavan kiinnostuksen vuoksi, vahvistaa Pasi Nurkka Tak:sta, Tutkimus- ja analysointikeskuksesta The Baltic Guiden seminaarissa torstaina Tallinnassa.

Nurkka heijastaa taululle matkustajamäärien kasvua kuvaavia pylväitä kahdelta viime vuodelta. Kaikkien alle 45-vuotiaiden matkustus on lisääntynyt: 15–24-, 25–34 ja 35–44-vuotiaiden pylväät nousevat yhä korkeammalle. Eläkeikäisten matkustus on hieman vähentynyt.

Tak on haastatellut yli 3 000:a neljän laivavarustamon matkustajaa vuosina 2014–2015.

Virkistys- ja shoppailumatkojen lisäksi nuorempaa matkailijasukupolvea vetävät konsertit ja kansainvälisesti maineikkaat festivaalit, kuten keväisin Tallinn Music Festival ja kesäisin Weekend Festival Pärnussa.

Marko Mumm

Rotermannin keskus on 2000-luvun wau-arkkitehtuuria, joka yllättää katsojan. Tie voi olla vinossa, talon julkisivu näyttää ruosteelta. Ostoskeskuksen kaupat sijaitsevat erillisissä rakennuksissa.

Täältä katsoen Viro näyttää erilaiselta kuin miltä se näytti 1990-luvulla laitakaupungissa Mustamäen torilla neuvostosotilaiden karvalakkeja tai Lenin-merkkejä ostaneiden silmissä.

Pull and Bearista astuvat helsinkiläiset Oona Hämäläinen, 28, ja Essi Rivinoja, 29. Kummallakin on pieni muovipussi, jossa on pieni musta käsilaukku, alle 15 eurolla ostettu.

Rotermannin keskukseen naiset piipahtivat sen jälkeen, kun olivat käyneet toisessa 2010-luvun turistien suosikkipaikassa, entiselle tehdasalueelle perustetussa Telliskivin keskuksessa Kalamajan kaupunginosan reunalla.

Ateria Telliskivin F-hoonessa oli juomien kera maksanut alle 12 euroa.

”Samaan hintaan voi Helsingissä syödä lounastarjouksia”, sanoo Rivinoja.

Hämäläinen ja Rivinoja kuuluvat sukupolveen, joka liikkuu ja puhuu Tallinnassa toisin kuin monilla vanhemmilla on tapana:

”En ole koskaan kulkenut Tallinnassa taksilla tai julkisilla”, sanoo Rivinoja.

Asioinnin naiset hoitavat suomen sijaan englanniksi. ”Viroksi sanomme tere ja aitäh”, Hämäläinen sanoo.

Marko Mumm

Helsinkiläisten parikymppisten kaveriporukka levähtää Bershkan portailla ostoskassit jaloissa. Kasseissa ovat miesten syystakit, naisten neule, housuja, paitoja.

Tallinna on tälle joukolle samankaltainen matkakohde kuin Tukholma, mutta lähempänä. Lounas on nautittu taco-ravintolassa vanhassakaupungissa, joka on turistien suosikki kautta aikakausien.

”Halvalla pääsee, eikä tarvitse suuremmin suunnitella. Kunhan lähdimme päiväristeilylle”, sanoo helsinkiläinen Sauli Sundell, 20.

Vanhakaupunki on jotakin muuta kuin Helsingissä, mutta neuvostoajan merkkejä porukka ei ole matkallaan havainnut.

”Emmehän me edes eläneet Neuvostoliiton aikana”, sanoo Joni Holmström, 19.

Laivaan porukka kuitenkin palaa edellisten sukupolvien tallaamaa polkua, alkoholikaupan kautta.

Vinkit syyslomalle: Tallinnan seudulta löytyy tekemistä

IMAX-teatteri. Kosmos IMAX -elokuvateatterissa on tavallista suurempi, valkokangas on kovera, ja penkit normaalia lähempänä kangasta. Teho korostuu 3D-elokuvissa. (Pärnu maantee 45)

Eri brändejä. Espanjalaiset nuorten muotiketjut Bershka, Stradivarius, Pull and Bear (Rotermanni keskus). Massimo Dutti (Viru keskus. Ülemiste keskus) avataan pian myös Helsingissä. Brittiketjut River Island (Viru keskus. Ülemiste keskus.) ja Sports Direct (Norde centrum. Ülemiste keskus).

Viikingit. Tukholman historiallisen museon suuri näyttely, Viikingit: todellisuus tarujen takana, nähtävillä ensimmäistä kertaa Itämeren alueella Viron merimuseon lentosatamassa. Avoinna ti–su. (Vesilennuki tee 6)

Simpanssit ja elefantit. Tallinnan eläintarhassa on eri lajeja kuin Korkeasaaressa. Avoinna 10–18, ma sisätilat suljettu. (Paldiski maantee 145)

Uusi vesipuisto. Atlantis H20 mainostaa itseään Baltian suurimpana vesipuistona. Liukumäkien lisäksi keskuksessa on tiedekeskusmaisia tietopisteitä vedestä. Hinta kannata tarkastaa ennakkoon, sillä osastot on erikseen hinnoiteltu. Bussi 1A ajaa puolessa tunnissa Tallinnan keskustasta naapurikuntaan Viimsiin. (Ravi tee 1)

Tallinn Fashion Week 19.–22.10. Virolaisen muodin vuoden huipputapahtuman muotinäytökset iltaisin sataman ja Kalamajan välissä (Kultuurikatel, Põhja puiestee 27a). Kadriorgin puiston reunalla Kumussa voi 30.10. asti tutustua viktoriaanisen ajan muotiin näyttelyssä Runous ja Ahdistus. Avoinna ke–su. (Weizenbergi 34 / Valge 1)

Suomalaisturistien perustyypit

HS esittelee turistityypit, joihin Tallinnassa voi törmätä.

Kaiken tietävä kulttuurimatkailija

Hänen matkalaukkunsa pyörien kolina mukulakivillä kuuluu vanhankaupungin ääniin. Minnepä hän ei ehtisi: Kampaajalle, jalkahoitoon, manikyyriin. Estonia-oopperaan ja Telliskivin keskukseen hipstereiden keskelle lounaalle. Häntä odotetaan myös uusiin trendikahviloihin.

Nuori ja ikinuori shoppailija

Hän ylittää muovipussit kädessä katua Rotermannin keskuksen ja Viru-keskuksen välissä. Tallinnan ydinkeskustan trendivaatekauppojen pääasiakas.

Votkaturisti

Hän ei kadonnut Neuvostoliiton hajoamisen myötä. Hän voi olla minkä ikäinen vain. Suuresta turistijoukosta hän erottuu hätätapauksissa, kun hän kaatuu kadulla eteesi keskellä kirkasta päivää. Viime vuonna Tallinnan putkassa kävi yli 200 suomalaista.

Kylpylä- ja terveysmummo

Hänestä näkyy vain vilahdus keskellä arkipäivää, kun hän siirtyy laivalta satamassa odottavaan bussiin, joka vie Pärnuun, Haapsaluun tai Saarenmaalle.

Kiinteistön omistaja

Hän on Virossa kuin kotonaan. Yhä useampi suomalainen majoittuu omassa tai tuttujen asunnossa. Viron maaviraston mukaan suomalaiset ovat ostaneet tänä vuonna Virosta 386 kiinteistöä.