Olin niin ylpeä maastani silloin, sanoi amerikkalaisnainen minulle muistellessaan vuoden 2000 presidentinvaaleja. Ne ratkesivat George W. Bushin hyväksi korkeimmassa oikeudessa äänin 5–4 yli kuukausi vaalipäivän jälkeen.

Nainen ei kannattanut Bushia. Hän nieli harminsa.

”Ei mellakoita, ei väkivaltaa. Se kertoi siitä, että Yhdysvallat on kypsä demokratia”, nainen sanoi.

Tästä vuodesta en olisi ihan niin varma. Enkä nyt tarkoita sitä, että molempien ehdokkaiden kannattajat ovat tönineet ja solvanneet toisiaan vaalitilaisuuksissa. Tarkoitan, että ensimmäistä kertaa pitkään aikaan todellinen poliittinen väkivalta tuntuu mahdolliselta vaalituloksen jälkeen.

Viimeksi torstaina republikaani Donald Trump piti hurjan puheen, jossa hän väitti, että kansaa vastaan on suuri salaliitto. Hän on ainoa, joka voi pelastaa tilanteen; helvetin sijasta edessä on kuulemma ”matka taivaaseen”.

”Kyse on tilinteon hetkestä yhteiskunnalle, tilinteon hetkestä koko sivilisaatiolle”, Trump sanoi. ”Itsenäisyyspäivämme koittaa!”

Entä ellei koita? Entä jos Trump häviää? Hän ei ole valmistanut kannattajiaan mitenkään, vaan vannoi torstainakin voittavansa.

Suurin osa mielipidemittauksista ennustaa Trumpille tappiota. Kykenisikö hän nielemään sen?

Välillä Trump on sanonut, että hän kunnioittaa vaalitulosta ehdottomasti. Maanantaina hän kuitenkin väitti, että vaalit saatetaan varastaa häneltä.

Hillary Clintonilta ei ole kuultu vastaavia syytöksiä tai uhkauksia.

Osa Trumpin kannattajista elää vahvasti salaliittoteorioiden maailmassa, jossa Barack Obama on noussut presidentiksi huijaamalla ja Clinton murhaa ihmisiä. Jos Clinton voittaa vaalit, nämä ihmiset voivat ajatella aseellisen kapinan olevan paitsi ymmärrettävä, myös isänmaallinen reaktio. Jotkut heistä ovat jo uhkailleet vallankumouksella.

Paljon riippuu nyt siitä, miten Trump suhtautuu vaalitappioon, jos sellainen tulee. Hänen pitäisi nöyrtyä ajattelemaan maata enemmän kuin itseään.

Se ei välttämättä ole helppoa.