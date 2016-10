Syyrian presidentti Bashar al-Assad venäläislehdelle: Aleppon valtaaminen ajaa ”terroristit” takaisin Turkkiin, alue täytyy ”puhdistaa”

Syyrian presidentin Bashar al-Assadin mukaan Aleppon kaupungin valtaaminen olisi ”erittäin tärkeä askel” siihen, että ”terroristit” saadaan puskettua takaisin Turkkiin.

Al-Assad puhui Syyrian sodasta haastattelussa venäläiselle Komsomolskaja Pravda -lehdelle.

Pelastustyöntekijöiden mukaan Venäjän tukema Syyrian armeija on tappanut tällä viikolla yli 150 ihmistä kapinallisten hallitsemassa Itä-Aleppossa, jossa noin 250 000 ihmistä on loukussa. Kolmen viime viikon aikana pommituksissa on kuollut ainakin 114 lasta, kertoo Lääkärit ilman rajoja -järjestö.

”Alueen puhdistamista täytyy jatkaa terroristien puskemiseksi takaisin Turkkiin. Heidät täytyy tappaa tai pakottaa palaamaan sinne, mistä he tulivat. Ei ole muuta vaihtoehtoa”, Reuters siteeraa Assadia venäläislehden haastattelusta.

Sultan Kitaz / Reuters

Aleppoa on kutsuttu yhdeksi pahimmista kaupunkisodista koskaan. Venäjä ja Assadin hallinto pommittavat sairaaloita. Ihmisoikeusjärjestöjen mukaan Itä-Aleppoon pudotetaan kansainvälisten sopimusten kieltämiä rypälepommeja sekä tuhoisia tynnyripommeja.

Syyrian hallitus hyväksyi torstaina YK:n avustussaattueet joihinkin Syyrian osiin, mutta ei Itä-Aleppoon. Yhdysvaltojen ja Venäjän on määrä neuvotella mahdollisesta diplomaattisesta ratkaisusta kuudetta vuotta jatkuvaan sotaan taas lauantaina.

Assad sanoo Reutersin mukaan venäläislehdelle, että 300 000 uhria vaatineesta ja miljoonia kodittomaksi tehneestä sisällissodasta on tullut konflikti Venäjän ja lännen välillä.

”Parin viime viikon ja ehkä kuukauden aikana nähty kamppailu muistuttaa jotain kylmää sotaa pahempaa. En tiedä miksi kutsua sitä, mutta tällaista ei ole vähään aikaan nähty”, Assad kertoo lehdelle.

”Mielestäni länsi ja erityisesti Yhdysvallat ei koskaan lopettanut kylmää sotaa, edes Neuvostoliiton romahduksen jälkeen.”

Assadia tukevat Venäjä, Iran sekä erilaiset arabimaiden shiiamilitiat. Sunnikapinallisia tukevat Turkki, Yhdysvallat ja Persianlahden arabivaltiot. Turkki on parin viime kuukauden aikana siirtänyt maajoukkoja Pohjois-Syyriaan, jossa on sekä Isis että kurdijoukkoja.

Assadin mukaan Turkin toimet Syyriassa ovat ”hyökkäys kansainvälistä oikeutta, moraalia ja Syyrian itsemääräämisoikeutta vastaan”.

Ilmaiskusta selvinnyt syyrialaistyttö itkee isänsä perään

Talbiseh Media Center julkaisi videon tytöstä, joka oli joutunut ilmaiskun uhriksi Talbisehin kaupungissa Syyriassa. Videolla tyttö itkee isänsä perään. Talbiseh Media Centerin mukaan koko perhe selvisi iskusta hengissä.