Jussi Niemeläinen HS:n Itämeren-kirjeenvaihtajaksi Riikaan

Itämeri on nyt kokoaan suurempi. Näin kokee tammikuun alussa Helsingin Sanomien Itämeren-kirjeenvaihtajana aloittava Jussi Niemeläinen, 40.

”Itämeren alue on noussut yhä vahvemmin kansainväliseksi uutiseksi. Syynä siihen on kiristynyt turvallisuuspoliittinen tilanne, viimeksi Venäjän ydinohjuksien siirto Kaliningradiin.”

Niemeläisen asemapaikka on Latvian pääkaupunki Riika, mutta hän tulee vuoden ajan kiertämään laajasti Itämeren alueen valtioita. Riika jatkaa HS:n niin sanottujen kiertävien kirjeenvaihtajien sarjaa.

Valtio-opista valmistunut Niemeläinen on työskennellyt Helsingin Sanomissa vuodesta 2003. Hän on ollut kotimaan- ja ulkomaantoimituksissa toimittajana ja esimiestehtävissä. Vuosina 2010–2014 Niemeläinen työskenteli HS:n Moskovan-kirjeenvaihtajana. Niemeläinen on opiskellut Lundissa ja Tartossa sekä Oxfordin Reuters-instituutissa. Hän on ollut myös stipendiaattina World Press Institutessa Yhdysvalloissa.

Vaikka turvallisuuspolitiikka ja suurvaltojen kiristyneet välit tulevat todennäköisesti työllistämään Niemeläistä, hän haluaa kertoa HS:n lukijoille myös toisenlaisen tarinan.

”Riika on ollut pitkään suosikkikaupunkejani. Sen arkkitehtuuri on upeaa, mutta myös kaupungin kehitys on kiinnostava. Nyt Riiasta on tullut pakopaikka Moskovan keskiluokkaiselle älymystölle, heidän vara-Lontoonsa. He asuvat tai lomailevat siellä paossa Venäjän nykyhallintoa.”

Baltian maiden, Viron, Latvian ja Liettuan, itsenäistyminen 1990-luvun alussa vaikutti yläasteikäiseen Niemeläiseen.

”Berliinin muurin murtuminen ja Baltian maiden uudelleen itsenäistyminen olivat voimakkaita kokemuksia. Näin herkässä iässä, että maailma voi muuttua paremmaksi. Se vaikuttaa ajatteluun yhä.”

Venäjä on läsnä monin tavoin Baltian maissa. Latviassa on suuri venäläisvähemmistö, jonka pelättiin syrjäyttävän latvialaiset omassa maassaan. Nyt tässä näkyy positiivisiakin muutoksia, Niemeläinen huomasi juhliessaan viime uudenvuodenvaihdosta Riiassa.

”Bileiden kolmekymppiset vieraat vaihtoivat sujuvasti eri kielten välillä, latvian, englannin ja venäjän. Venäjän kieltä ei pidetty uhkana.”

Itsenäistymisen jälkeen muutos Baltian maissa on ollut nopeaa. Vielä vuonna 2000, kun Niemeläinen muutti Tartoon opiskelemaan, aiemmat vaihto-opiskelijat tulivat ihmettelemään upouutta opiskeluasuntoa. Kylpyhuoneessa oli lattialämmitys, ja hisseihin saattoi luottaa.

”Ensimmäisen kerran olin Riiassa vuonna 1996. Silloin taksimatkalla Volgassa rinkat piti ahtaa syliin. Peräkontissa oli vararengas.”

Niemeläisen nimityksen jälkeen HS:llä on Itämeren alueella kattava toimittajaverkosto. Niemeläisen lisäksi alueen uutisista ja ilmiöistä raportoivat Tukholman-kirjeenvaihtaja Elina Kervinen, marraskuussa aloittava Berliinin-kirjeenvaihtaja Anna-Liina Kauhanen, Tallinnan-avustaja Kaja Kunnas sekä Pietarin-avustaja Anneli Ahonen.

Miksi HS katsoo ensi vuonna erityisesti Itämeren alueelle?

HS:n vastaava päätoimittaja Kaius Niemi:

Kun kävin vuonna 2004 Liettuan merivoimien laivastoasemalla, komentaja Arturas Andrusaitis pyöritteli etusormea ohimollaan.

”Jos joku olisi sanonut kaksikymmentä vuotta sitten, että palvelen Nato-upseerina itsenäisen Liettuan merivoimissa, olisin pitänyt tätä ihmistä hulluna”, Andrusaitis sanoi tuolloin.

Neuvostoliiton laivastossa Kaspianmerellä ja Itämerellä toiminut Andrusaitis oli monien muiden balttiupseerien tavoin todistanut leipätyössään maailmanhistorian notkeita liikahduksia. Azerbaidžanin merisotakoulusta hän oli päätyi Neuvostoliiton romahduksen jälkeen opiskelemaan laivasto-oppeja Yhdysvaltoihin.

Näitä notkeita liikahduksia on tapahtunut paljon 12 vuotta sitten tehdyn haastattelun jälkeen. Itämeren alue elää muutoksessa. Mereen liittyvät ympäristöasiat korostuvat. Säiliöalusliikenne kasvaa. Viron-laivoilta nähdään yhä useammin sukellusveneitä pintauinnissa. Olemme myös hiljan oppineet, mitä transponderi-sana tarkoittaa. Pinnan alla kulkee kaasuputki Venäjältä Saksaan. Helsingin ja Tallinnan välinen rautatietunneli ei enää tunnu yhtä utopistiselta kuin aikaisemmin. Ruotsin ja Suomen puolustusyhteistyötä tiivistetään. Suomenlahden pohjukassa sykkii Pietarin metropoli, missä asuu Suomen väkiluvun verran ihmisiä.

Olemme vakuuttuneita siitä, että Itämeren aluetta kannattaa tarkastella yksittäisten rantavaltioiden lisäksi myös alueellisena kokonaisuutena. Siksi ensi vuonna Helsingin Sanomat lähettää kiertävän kirjeenvaihtajansa Riikaan. Tehtävään on nimitetty kokenut ulkomaantoimittaja Jussi Niemeläinen. Hän avaa näkymän Itämeren alueelle yhdessä muiden rantavaltioiden kirjeenvaihtajien ja avustajien kanssa.