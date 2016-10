Hajonneita avioliittoja ja salattuja kohuja – Thaimaan tulevalla kuninkaalla on kiistelty maine

Tehtävä on haastava. Pitäisi ottaa paikka lähes jumalaisesti palvottuna ja kansaa yhdistävänä hallitsijana. Tähän tehtävään on Thaimaassa pian nousemassa kruununprinssi Maha Vajiralongkor. Lähtökohta on huono, sillä prinssi Vajiralongkor on epäarvostettu ja monissa kohuissa ryvettynyt.

Torstaina kuollut kuningas Bhumibol Adulyadej hallitsi 70 vuotta Kaakkois-Aasian Thaimaata. Thaimaalaisille kuningas ilmensi arvokkuutta ja hyveellisyyttä buddhalaisuuden parhaiden periaatteiden mukaisesti. Sen sijaan prinssi Vajiralongkorilla on takanaan kolme hajonnutta avioliittoa, joukko skandaaleja ja pöyhkeän käytöksen maine.

Prinssi Vajiralongkor nousee valtaan kypsällä iällä 64-vuotiaana. Harvoin julkisesti esiintynyt prinssi on kuitenkin jäänyt etäiseksi ja tuntemattomaksi 68 miljoonalle thaimaalaiselle.

Thaimaan tiukat majesteettilait kieltävät kuningashuoneen arvostelun vankeustuomion uhalla, joten Thaimaan media antaa prinssistä virallisen hyvän kuvan. Nyt historiallisella hetkellä thaimaalaiset kuitenkin puhuvat yksityisesti myös prinssin mainetta tahranneista tiedoista, jotka ovat peräisin eliitin huhuista, ulkomaisten viestimien raporteista, vuodetuista videoista ja Thaimaassa kielletyiltä verkkosivuilta.

Prinssi Vajiralongkorin syntymä 28. heinäkuuta 1952 oli merkkihetki Chakri-dynastian historiassa. Tykit ampuivat kunnialaukauksia, ja tuhannet ihmiset saapuivat palatsille kunnioittamaan prinssiä tervehdyksellään.

Itse kuningas Bhumibol otti vauvasta valokuvat, jotka hallitsivat lehtiä seuraavat viikot. Perustuslain mukaan prinssi oli tuleva hallitsija, joten buddhalainen uskonoppinut käytti viikkokausia pohtiakseen nimeä, joka kuvaisi aseman monitasoisia vivahteita.

Nimeksi tuli: Vajiralongkorn Borommachakkrayadisonsantatiwong Thewetthamrongsuboriban Aphikhunuprakanmahittaladunladet Phumiphonnaretwarangkun Kittisirisombunsawangkhawat Borommakhattiyaratchakuman.

Kasvaminen hovin lellikkinä kuitenkin teki prinssi Vajiralongkorista pöyhkeän ja kurittoman, kerrotaan kirjassa The King Never Smiles, joka on kielletty Thaimaassa. Kun Vajiralongkorn tuli aikuiseksi 1970-luvun alussa hovissa oltiin niin huolestuneita hänen luonteestaan, että alettiin harkita perustuslain ja kruununperimyksen muuttamista, kirja kertoo.

Kuningashuoneen perinteiden mukaisesti Vajiralongkorn lähetettiin ulkomaille kouluun. Hän opiskeli teininä Britanniassa ja myöhemmin Australiassa, jossa hän valmistautui Duntroonin sotilasakatemiasta vuonna 1975.

Thaimaahan palattuaan Vajiralongkorn osallistui asevoimien riveissä taisteluihin kommunisteja vastaan.

Nykyisin hän on virallisilta titteleiltään armeijan kenraali, merivoimien amiraali ja ilmavoimien marsalkka. Käytännössä hänen asemansa asevoimissa on pitkään ollut lähinnä seremoniallinen. Prinssi on kuitenkin pätevöitynyt lentäjä, ja hän on ohjannut sekä hävittäjäkoneita että omaa matkustajakonettaan.

Thaimaalaiset rukoilivat kuninkaan puolesta

Thaimaan kuningas Bhumibol Adulyadej kuoli 13. lokakuuta. Kansanjoukot kokoontuivat jo ennen kuolintietoa rukoilemaan kuninkaan puolesta. Toimittaja: Esa Juntunen, kuva: Reuters

Thaimaalaisia on kuitenkin kuohuttanut prinssin yksityiselämä, johon on kuulunut lukuisia naissuhteista. Vajiralongkorn meni vuonna 1977 naimisiin serkkunsa kanssa, ja heille syntyi tyttövauva. Samaan aikaan prinssillä oli avioliiton ulkopuolinen suhde thaimaalaiseen näyttelijättäreen, joka synnytti prinssille ensimmäisen poikalapsen, eli mahdollisen tulevan hallitsijan.

Myöhemmin vuonna 1994 Vajiralongkorn meni naimisiin rakastajattarensa kanssa ja tämä sai prinsessan arvonimen. Avioliitto kuitenkin päätyi eroon. Prinsessa ja pariskunnan viisi lasta lähtivät tai pakotettiin lähtemään maanpakoon.

Internetaika pahensi prinssin skandaalimaineen leviämistä. Vuonna 2001 julki tuli vuodettu video prinssin kolmannen vaimon, prinsessa Srirasmin, 30-vuotissyntymäpäiviltä. Videolla prinsessa makasi lähes alastomana lattialla ja söi kakkua prinssin villakoiran Foo Foon vieressä.

Vuonna 2007 prinssin arvostelukyky joutui jälleen kyseenalaiseen valoon. Wikileaks-sivusto vuosi tiedon, jonka mukaan prinssi on antanut Foo Foo -villakoiralle tittelin ilmavoimien marsalkka ja ottanut tämän koreaksi puettuna mukaan virallisiin tilaisuuksiin.

Avioliitto prinsessa Srirasmin kanssa päättyi eroon vuonna 2014. Prinsessan sukulaisia epäiltiin uhkapeliin liittyvässä korruptiotutkinnassa, mikä heitti ikävän varjon kuningashuoneeseen. Prinsessan vanhemmat joutuivat vankilaan majesteettirikoksesta. Prinsessa riisuttiin kuninkaallisista arvonimistään, nolattiin julkisesti eikä häntä ole nähty julkisuudessa sen jälkeen.

Villakoira Foo Foo kuoli viime vuonna ja haudattiin neljän päivän buddhalaisten seremonioiden saattelemana. Thaimaalaiset käyttivät tilaisuutta esittääkseen sosiaalisessa mediassa verhottua arvostelua prinssi Vajiralongkornia kohtaan.

Hankalia tilanteita prinssi Vajiralongkorn on usein paennut Saksaan, jonne hänellä on tapana lentää omalla Boeing 737-koneellaan. Prinssi käy ahkerasti huvilallaan Münchenin lähellä mutta on aika ajoin joutunut saksalaisten juorulehtien otsikoihin käytöksellään.

Noustessaan kuninkaaksi Vajiralongkorn johtaa myös kuningashuoneen valtavaa omaisuutta. Sen arvo vuonna 2012 oli noussut noin 41 miljardiin dollariin, eli kolminkertaiseksi Britannian kuningashuoneen omaisuuteen verrattuna, kertoo talousuutistoimisto Bloomberg.

Yksi Vajiralongkornin liiketoimiin liittyvistä kohuista syntyi vuonna 2002, kun Far Eastern Economic Review -lehti raportoi prinssillä olevan bisnesyhteyksiä suurliikemies Thaksin Shinawatraan, joka oli silloin pääministeri. Lehden jakelu kiellettiin heti Thaimaassa.

Pääministeri Thaksin syrjäytettiin myöhemmin sotilasvallankaappauksessa. Thaimaa on kuitenkin yhä jakaantunut Thaksinin leiriä tukeviin maaseudun punapaitoihin ja koulutetun kaupunkieliitin keltapaitoihin. Uutena kuninkaana Vajiralongkornin iso tehtävä on isänsä tavoin hillitä poliittisen tilanteen kärjistymistä.

Poliittista valtaa Thaimaassa pitävät nyt kenraalit, jotka syrjäyttivät demokraattisesti valitun hallituksen vuonna 2014. Sotilasjuntta on myös kiristänyt linjaa majesteettirikoksissa. Kymmeniä ihmisiä on tuomittu vankilaan kuningashuoneen arvostelusta.

Vaikka Vajiralongkorn ei ole isänsä tavoin kunnioitettu, hänen asemansa tulee kohentumaan kruunajaisten jälkeen, koska kuninkaan arvostaminen kuuluu olennaisesti thaikulttuuriin.

Myöskään kuningas Bhumibolin maine ei rakentunut vain hänen omiin ominaisuuksiinsa vaan myös vuosien herkeämättömään propagandaan. Kuninkaan kuva koristaa Thaimaassa jokaista toimistoa. Hänen erinomaisuuttaan ylistetään kouluopetuksessa, kansallislaulussa ja jokailtaisissa televisiouutisissa.

Uuden kuninkaan mainetta tullaan luomaan Thaimaassa samalla tapaa.

