Suomen tietojen käytöstä epäselvyyttä alasammutun malesialaiskoneen tutkinnassa – voidaanko Buk-tietoja käyttää?

Fakta

Malesialaisen lentoyhtiön MH17-lento oli matkalla Hollannista Malesiaan, kun se tuhottiin Ukrainan ilmatilassa heinäkuussa 2014.

Rikosta tutkii kansainvälinen ryhmä, johon kuuluu viiden maan viranomaisia. Ryhmä hankkii yhdessä aineistoa syytteitä ja oikeusjuttua varten.

Suomi on antanut virka-apua ryhmään kuuluvalle Hollannille. Selvitettävänä on, missä on määrin kansainvälisen tutkijaryhmä voi käyttää Suomen tietoja syytteitä varten kerättävässä aineistossa.