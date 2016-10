Suomessa on tuhansia naisia, joiden sukuelimet on silvottu – maahanmuuttajat voivat vaikuttaa perinteen lopettamiseen lähtömaissaan

Fakta Silpominen aiheuttaa tuskaa ja loukkaa ihmisoikeuksia Tyttöjen ympärileikkaus tarkoittaa kulttuurisista tai muista ei-hoidollisista syistä tehtävää sukuelinten poistamista tai muuta vahingoittamista. Käytäntö on maailmanlaajuisesti tunnustettu ihmisoikeuksia loukkaavaksi. Silpominen voi johtaa hengenvaarallisiin komplikaatioihin. Se voi aiheuttaa virtsaamiseen, kuukautisiin, yhdyntään ja synnytykseen liittyviä kipuja ja hankaluuksia sekä psykologisia ongelmia. Tyypilliset silpomistavat vaihtelevat laajuudessaan klitoriksen osittaisesta poistamisesta ulkoisten sukuelinten täydelliseen poistamiseen ja typistettyjen häpyhuulten yhteenompelemiseen. Toimenpidettä perustellaan useimmiten perinteillä ja edellytyksenä naimakelpoisuudelle. Maailmassa on arviolta jopa 200 miljoonaa ympärileikattua naista ja tyttöä. Silpomista esiintyy pääasiassa alueella, joka ulottuu Länsi-Afrikasta Arabian niemimaalle. Alueelta saapunut suurin maahanmuuttajaryhmä Suomessa ovat somalialaiset. Tyttöjen ympärileikkaus yhdistetään usein islamiin, vaikka se on islamia vanhempi ja ennen kaikkea aluesidonnainen tapa, jota esiintyy myös kristittyjen keskuudessa.

Suomen maahanmuuttajilla on mahdollisuus vähentää Afrikassa yleisiä tyttöjen ympärileikkauksia, jotka ovat haitallisia ja loukkaavat ihmisoikeuksia.

”Länsimaihin muuttaneet sukulaiset nähdään usein roolimalleina, joilla on tietämystä ja kokemusta. Siksi heidän vaikutusvaltansa ulottuu Suomen ja Pohjoismaiden ulkopuolelle”, Ihmisoikeusliiton asiantuntija Solomie Teshome sanoo.

”Aihe on useimmiten paikallisesti tabu. Jos ihmiset ovatkin kuulleet, että tapaa pidetään haitallisena, kukaan ei perustele heille, miksi.”

Teshome kertoo tapauksesta, jossa Suomeen yksin tulleelle miehelle kerrottiin tyttöjen ympärileikkauksen haitoista. Kotimaahan jäänyt vaimo aikoi viedä parin yhteisen tyttövauvan ympärileikattavaksi, mutta keskustelu miehen kanssa muutti vaimonkin mielen.

”Tietämyksen levittäminen tukee paikallisten kansalaisjärjestöjen työtä maissa, joissa perinne elää”, sanoo Ihmisoikeusliiton asiantuntija Saido Mohamed, joka on tehnyt tyttöjen ympärileikkauksen vastaista työtä Suomessa jo 15 vuotta.

”Somaliyhteisössä on sinä aikana tapahtunut todella positiivinen asennemuutos.”

Suomessa asuu tuhansia ympärileikattuja naisia, mutta heille toimenpide on tehty ennen muuttamista Suomeen.

Viranomaisten tietoon ei ole tullut Suomessa tehtyjä tyttöjen ympärileikkauksia tai tapauksia, joissa Suomessa asuva tyttö olisi viety sitä varten ulkomaille. Kumpikin on laitonta ja voi johtaa vuosien vankeusrangaistukseen. Tekijän lisäksi voidaan tuomita teon avustamisesta ja yllyttämisestä. Tyttölapsi on mahdollista ottaa huostaan ympärileikkauksen ehkäisemiseksi.

Muissa Pohjoismaissa on ollut yhteensä muutamia rikostuomioihin johtaneita tapauksia.

Somalian nais- ja ihmisoikeusministeriön johtaja Abdiqani Sheikh Omar haluaa maahansa nollatoleranssin tyttöjen sukuelinten silpomiselle ja vakuuttaa, että hallitus ajaa asiaa. Lähtökohta on hankala, koska Somaliassa arviolta 98 prosenttia naisista on joutunut silvotuksi.

Perinne elää, koska ympärileikkausta pidetään laajalti edellytyksenä avioitumiselle. Abdiqani korostaa, että tapa ”vahingoittaa naisia paitsi fyysisesti myös vie usein palan sielusta”.

”Käytäntöä selittävät tavat ja uskomukset, jotka ovat vallalla etenkin maaseudulla. Moni kokee toimenpiteen myös kaunistavana. Osa liittää asian uskontoon ja pelkää, että tavasta luopuminen herättäisi Jumalan vihan”, Abdiqani sanoo.

Pelkkä lainsäädäntö ei lopeta tyttöjen ympärileikkauksia. Olennaista on kouluttaa sairaanhoitohenkilökuntaa ja opettajia, jotka jakavat tietoa eteenpäin.

”Esimerkiksi Guineassa toimenpide on ollut kielletty lailla vuodesta 1965, mutta silti se on tehty lähes kaikille naisille”, huomauttaa barcelonalaisen UAB-yliopiston professori Adriana Kaplan, joka on perehtynyt tyttöjen ympärileikkauksiin Espanjassa ja Länsi-Afrikassa.

Kaplan kertoo Senegalissa sattuneesta tapauksesta, jossa parisataa tyttöä vietiin joukolla silvottaviksi suurten juhlien saattelemana. Kaksi ympärileikkaajana toiminutta naista vietiin poliisille, mutta he eivät käsittäneet, miksi.

”He huusivat poliiseille, että onhan myös näiden vaimot ja äidit ympärileikattu”, Kaplan sanoo.

Gambiasta Kaplan tietää tapauksen, jossa isoäiti ympärileikkasi viisikuukautisen tyttövauvan. Kun verenvuoto ei lakannut, tyttö vietiin sairaalaan, mutta sairaanhoitajat eivät halunneet koskeakaan tyttöön, koska pelkäsivät joutuvansa itse syytetyiksi tämän leikkaamisesta. Paikalle soitettiin poliisit, mutta heitä odotellessa tyttö kuoli.

Oikeuslääketieteilijä Helena Ranta vieraili elokuussa Eritreassa, joka on maailman suljetuimpia diktatuureja. Joka vuosi Eritreasta pakenee kymmeniätuhansia välttääkseen orjuutta muistuttavan, vuosikausia kestävän asepalveluksen. Ainoa Eritreassa toimiva ulkomainen kansalaisjärjestö on Kirkon ulkomaanapu.

”Saamani tiedon mukaan 750 nuorta opettajaa olisi saanut vapautuksen asepalveluksesta liittymällä Kirkon ulkomaanavun koulutukseen.”

Rannan mukaan tämä voi avata mahdollisuuden välittää suljettuun maahan tietoa tyttöjen ympärileikkauksen haitoista. Hän uskoo, että koulutustyö voisi onnistuessaan lopettaa silpomisen Eritreassa kymmenessä vuodessa.

Ihmisoikeusliiton pääsihteeri Kaari Mattila näkee ympärileikkauksen vastaisen kampanjoinnin pohjatyönä vielä suuremmalle hyvälle.

”Kun naiset ymmärtävät, että kyseessä on ihmisoikeusrikkomus, heillä on tapana kiinnostua ihmisoikeuksista laajemminkin.”

Mattila toivoo, että uhka joutua ympärileikatuksi huomioitaisiin nykyistä painavammin turvapaikanhakijoiden haastatteluissa.

