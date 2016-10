Britannia yrittää taas saada tulitaukoa sodan runtelemaan Jemeniin

Britannia ilmoitti perjantaina, että se valmistelee YK:n turvaneuvostolle uutta päätöslauselmaehdotusta välittömästä tulitauosta Jemenissä ja rauhanneuvottelujen käynnistämistä uudelleen.

Turvaneuvosto ei viime viikolla päässyt sopuun lausunnosta, joka olisi tuominnut 140 ihmistä surmanneen ilmaiskun. Lausuntoesitys oli Britannian valmistelema.

Saudi-Arabian johtama liittouma on taistellut Iranin kanssa liittoutuneita huthikapinallisia vastaan viime vuoden maaliskuusta. Huthit ajoivat presidentti Abd-Rabbu Mansourin pakoon vallattuaan pääkaupunki Sanaan.

Jemen on arabimaailman köyhimpiä maita. Se sijaitsee Saudi-Arabian naapurissa niemimaan eteläosissa.

Saudi-Arabia pelästyikin, että Jemen kääntyisi politiikaltaan Iran-mieliseksi, mikäli huthit jäisivät valtaan. Virallisesti se sanoo puolustavansa laillista presidenttiä Mansouria.

Sodassa on kuollut jo ainakin 6 700 ihmistä, joista valtaosa siviilejä. Sota on myös aiheuttanut nälänhätää. YK:n mukaan 21 miljoonasta jemeniläisestä 70 prosenttia kärsii elintarvikepulasta. Sodan aiheuttama kaaos on myös helpottanut äärijärjestöjen toimintaa.

Venäjä on arvostellut länsimaiden päätöslauselmaesityksiä ja länsimaita Saudi-Arabian tukemisesta. Venäjällä taas on verrattain läheiset suhteet Iraniin.