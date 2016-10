Brexit-pääministeri Theresa May on Euroopan kovin nainen, sillä hänellä ei ole vaihtoehtoja

Kuka? Oxfordin kasvatti sauvakävelee Theresa May, 60, syntyi pappisperheeseen. Hän oli vanhempiensa ainoa lapsi. May opiskeli maantiedettä Oxfordin yliopistossa, jossa hän tapasi tulevan aviomiehensä, nykyisen investointipankkiirin Philip Mayn. Vuonna 1980 avioituneella pariskunnalla ei ole lapsia. Mayt harrastavat patikointia ja sauvakävelyä. Valmistumisensa jälkeen May työskenteli Englannin keskuspankissa. Politiikasta hän kiinnostui jo nuorena, ja puolue oli itsestään selvästi konservatiivit. Parlamenttiin May nousi 1997 eli samana vuonna kun työväenpuolueen Tony Blairista tuli pääministeri ja konservatiivien pitkä oppositiokausi alkoi. May eteni nopeasti konservatiivipuolueen sisällä. Kun konservatiiveista tuli pääministeripuolue 2010, May nousi David Cameronin hallituksen pitkäaikaiseksi sisäministeriksi. Maysta tuli pääministeri heinäkuussa 2016. Vaikka May kannatti aiemmin Britannian EU-jäsenyyttä, on hän pääministerinä sitoutunut Britannian EU-eroon.

Lontoo–Birmingham

Roteva mies tallaa koko painollaan jalkapöydälle. Toinen, hieman kevyempi, läikyttää harppoessaan viinilasinsa sisällön vieressä seisovien säärille.

Nyt eivät normaalit käytöstavat päde. Kun Britannian pääministeri Theresa May tapaa konservatiivien riviväkeä puoluekokouksessa, haluaa jokainen olla eturivissä.

Rivakasti etenevä May asettuu lattiatasolle yleisön eteen. Jättihelmet ja kultaiset kengänkärjet välkehtivät. Hän hymyilee, mutta hymyssä on puolet vakavuutta ja hitunen kyllästymistä. Tänne ei ole tultu huvittelemaan.

”Me konservatiivit elämme nyt hyvin jännittäviä aikoja”, pääministeri kertoo, ja palvova yleisö filmaa kännyköillään.

Jännittäviä aikoja? Kyseessä on tyypillinen brittiläinen understatement eli vähättelevä ilmaus.

Theresa Mayn päätehtävä pääministerinä on johdattaa Britannia ulos EU:sta. Käyttöohjetta urakkaan ei ole. Britanniasta tulee ensimmäinen maa, joka eroaa unionista. Eletään siis poikkeuksellisia aikoja.

Mayn pitää myös päättää, mitä Britannia tavoittelee. Onko hän valmis kompromisseihin, jotta Britannia voi jäädä yhteismarkkinoille? Vai onko edessä todennäköiseltä näyttävä ”kova brexit”, jäähyväiset 500 miljoonan ihmisen talousalueelle?

May itse ei sano tavoitteista vielä juuta eikä jaata. ”Brexit tarkoittaa brexitiä”, kuuluu hänen lakoninen kiteytyksensä.

Se tarkoittaa, että EU-ero kyllä tulee. Siihen May on sitoutunut. Brittejä ei panna äänestämään uudelleen.

Mutta kuka oikein on tämä May, joka vilkuttaa EU:lle hyvästejä sumuiselta saarelta?

May on brittipolitiikan tunnettu tuntematon. Hän on kuulunut konservatiivipuolueen ydinjoukkoon jo viitisentoista vuotta. Samalla May on pitänyt etäisyyttä julkisuuteen.

Kun ihmisiä pyytää luonnehtimaan häntä, nousee kaksi arviota ylitse muiden.

Yksi: a safe pair of hands. May on poliitikko, jonka voi luottaa selviytyvän vaikeista tehtävistä.

Kaksi: private person. May pitää yksityisasiansa ominaan, kuten kunnon britin kuuluukin.

Marco Bertorello / Reuters

Omaa tilaansa varjeleva May pakenee analyysia samalla saippuamaisella liukkaudella kuin Saksan liittokansleri Angela Merkel.

Onkin varsin sopivaa, että brexit-neuvottelujen alkaessa ensi vuonna vastakkain päähahmoina ovat juuri he kaksi, ainakin Saksan syksyisiin vaaleihin asti.

Mayta ja Merkeliä yhdistää myös tausta papintyttärinä. Kumpikin tulee eliitin ulkopuolelta. Kumpikin peri kotoa työmoraalin ja kristilliset arvot.

”Isäni kannusti minua aina tekemään parhaani, oli työ mikä tahansa [– –] hän rohkaisi minua tähtäämään korkealle esteistä välittämättä”, May kertoo konservatiivien syyskuussa julkaisemalla videolla, jolla naisia kannustetaan politiikkaan.

May on antanut uransa aikana vain vähän haastatteluja. Vanhojen juttujen tiedonmuruset kiertävät uusiin juttuihin, kun tuoreempaa tavaraa ei ole tarjolla.

Kyllä, May rentoutuu Vogue-muotilehden parissa. Kyllä, hän pitää kokkaamisesta, mutta ei pikkutarkasta reseptien tuijottamisesta. Kyllä, ulkoilmaelämä ja patikointi ovat Mayn mieleen.

Ja kyllä, May on tunnettu kengistään. Hänen leopardikuvioiset avokkaansa nousivat otsikoihin 2002, mikä kertoo enemmän brittilehtien suhtautumisesta naisiin politiikassa kuin naispoliitikon kenkäsuhteesta.

May on osannut silti kääntää tämänkin voitokseen. Hän valitsee yhä silmäänpistäviä kenkiä – ja antaa median toistaa itseään.

Maysta, 60, ei olisi välttämättä koskaan tullut pääministeriä, ellei edeltäjä David Cameron olisi hävinnyt kansanäänestystä Britannian EU-jäsenyyden jatkosta. Nuorempi poliitikkopolvi olisi jyrännyt ohi.

Cameron ilmoitti erostaan EU-äänestystä seuraavana päivänä eli 24. kesäkuuta. Britannian ajautui hetkeksi poliittiseen kaaokseen. Konservatiivipuolueen seuraajakisa oli lyhyt mutta verinen. Selkään puukotusten ja omien maalien jälkeen taistelutantereelle jäi vain May.

Heinäkuun 13. päivänä May kävi niiaamassa kuningatar Elisabetille Buckinghamin palatsista. Yhdestä historian pitkäaikaisimmasta sisäministeristä tuli samalla brexit-ajan pääministeri.

Palatsista May ja hänen aviomiehensä Philip May suuntasivat uuteen kotiinsa pääministerin virka-asunnolle Downing Street kymppiin. Cameronit olivat muuttaneet pois vain hieman aiemmin.

Dominic Lipinski / Reuters

On häkellyttävää, kuinka suurta valtaa May käyttää, kun katsoo hänen mandaattinsa syntytapaa.

May nousi pääministeriksi vain 199 konservatiivikansanedustajan tukemana. Hän ei voittanut parlamenttivaaleja, eikä edes puolueensa jäsenäänestystä. EU-kansanäänestyksessäkin hän oli häviäjien puolella.

Mielipidemittaukset osoittavat, että May on suosittu ja luotettu. Nyt May valmistelee Britannian EU-eroa. Parlamentille hän ei halua antaa asiassa päätösvaltaa. Kansanedustajat saisivat vain keskustella asiasta.

Viime viikolla Birminghamin-puoluekokouksessa May paalutti konservatiivipuolueen poliittiseen keskustaan. Samalla hän kalasteli työväenpuolueen äänestäjiä keskustavasemmistomausteisella talouspolitiikalla. Ukipin äänestäjiä May houkutteli maahanmuuton kiristämisellä.

”Jos luulet olevasi maailmankansalainen, et ole minkään maan kansalainen”, May sanoi ja nostatti kylmät väreet brittiläisen liberaaliälymystön kollektiiviseen selkäpiihin.

Mayn mukana Britannia palaa perinteiseen konservatismiin.

Britanniasta on tulossa entistä suljetumpi maa. Avoimuus ei ole enää itseisarvo. Brexit uhkaa myös sulkea Britannian ovet ainakin osalta EU-kansalaisia.

Mayn konservativismi ei ole kuitenkaan arvokonservativismia. Hän kampanjoi yhdenvertaisen avioliittolain puolesta. Feministinä hän on tukenut jo pitkään naisten etenemistä miehisessä brittipolitiikassa.

May haluaa tehdä Britanniasta maan, jossa kyvyt ratkaisevat, ei syntyperä. Siitä hän on itse paras esimerkki. Suunnitelmassa on kuitenkin yksi mutta: brexit.

Britannian EU-ero tulee viemään pääministerin kaiken huomion. Muuhun ei jää juuri aikaa.

Brexit-pääministeri ei voi koskaan todella voittaa. Pettyneitä on paljon, mitä ikinä tapahtuukin. Siksi Mayn pitää olla kovempi kuin kukaan muu.