Suruaika ei estä lomailua Thaimaassa – Suomalaiset Pattayalla: ”Ei ilmeisesti tarvitse lähteä Filippiineille”

Pattaya. Thaimaassa turistien suosimalla Pattayalla kävelykatu on iltapäivällä hiljainen. Yhdessä avoseinäisistä baareista nojailee ulkomaalainen mies väsyneen näköisenä baaritiskiin. Kahvilassa muutaman ulkomaalaisen seurue juo Coca-Colaa.

Pattayan yleensä riehakkaan huvialueen keskiössä on vaisu tunnelma, koska on suruaika.

Thaimaan kuninkaan Bhumibol Adulyadejn kuoleman jälkeen määrätyt huvittelurajoitukset ovat voimassa ainakin kuukauden.

Tunnelma parin kilometrin päässä suomalaisen Juhani Javanaisen talon uima-altaan kupeessa on leppoisa. Suomessa asuvalla Javanaisella on Pattayan-talossaan vieraina neljä nuorta kaverusta kotikaupungista Harjavallasta.

”Ensin ajattelimme, että kyllä tästä heti pitää lähteä jonnekin muualle”, kertoo Javanaisen vieraana oleva Pasi Takala pohtineensa, kun tieto kuninkaan kuolemasta tuli.

Benjamin Suomela

Kaveruksilla on lomaa noin kolme viikkoa. Siitä oli kuolinuutisen aikaan ehtinyt kulua vasta alle viikko.

”Filippiineille lähdöstä hieman puhuimme”, sanoo Vesa Hanhilampi. ”Mutta ei sitä nyt ilmeisesti tarvitsekaan tehdä.”

Thaimaan suruaika on vaikuttanut huomattavasti vähemmän kuin etukäteen arveltiin, toteaa Javanainen.

Miesten mukaan sen takia ei mene loma pilalle.

Kuninkaan epävakaasta terveydentilasta kerrottiin julkisuuteen viikko sitten, ja monet alkoivat pohtia, mitä tapahtuu, jos 88-vuotias monarkki kuolee.

Tiedossa oli, että jumaloidun kuninkaan kuollessa määrätään kunnon suruaika.

Monet ennakoivat, että suruajaksi määrätään rajoituksia, jotka saattavat melkeinpä pysäyttää yhteiskunnan joksikin aikaa. Huoli näkyi esimerkiksi Thaimaan pörssikurssien voimakkaana laskuna viime keskiviikkona.

Suruajan vaikutukset näyttävät kuitenkin jäävän varsin rajallisiksi. Esimerkiksi liikennevälineet toimivat, ja kaupat sekä ravintolat ovat auki.

Ravintoloista monet, lähinnä yökerhot, olivat kiinni kuninkaan kuoleman jälkeisenä päivänä, mutta niitä on jälleen availtu.

Virallinen suruaika kestää vuoden, mutta merkittäviä rajoituksia on vain 30 päivän ajan. Tänä aikana on ilonpito kielletty, mikä käytännössä merkitsee esimerkiksi viihteellisen ohjelman kieltoa.

Benjamin Suomela

”Ei musiikkia, ei esityksiä”, kuvailee suruajan vaikutuksia pattayalaisen JP-baarin esimies Kampaing Ladnaloa. ”Mutta saamme kuitenkin myydä asiakkaille alkoholia. Tänne voi kyllä tulla istumaan ja juttelemaan.”

Myös JP-baari oli kiinni perjantaina. Normaalisti baari on auki vaikka 24 tuntia vuorokaudessa, jos on asiakkaita. Paitsi buddhalaisina juhlapyhinä, joita on noin kymmenen päivää vuodessa. Silloin on alkoholin myynti kielletty kokonaan.

Suruaika osuu juuri turistikauden alkuun. Sesonki alkaa käynnistyä lokakuussa ja jatkuu yleensä helmikuulle.

Thaimaalle ulkomaalaiset matkailijat ovat erittäin tärkeä tulonlähde, eikä hallitus halua, että suruajan rajoitukset karkottavat matkailijat.

Thaimaan matkailuviranomainen julkaisi perjantaina tiedotteen, jossa se kehottaa Thaimaassa olevia matkailijoita olemaan muuttamatta lomasuunnitelmiaan.

Tiedotteessa todetaan, että vaikka monet paikalliset pukeutuvat suruaikana mustaan, sitä ei edellytetä maassa vierailevilta. Virasto kuitenkin suosittelee hillittyä pukeutumista ”jos mahdollista”.

Esimerkiksi matkailunähtävyydet ovat kuitenkin virallisen tiedon mukaan auki aivan normaalisti, lukuun ottamatta Smaragdibuddhan temppeliä ja kuninkaan palatsia Bangkokissa. Niitä tarvitaan kuninkaan kuoleman jälkeisiin seremonioihin.

Myös liikennevälineet, pankit ja sairaalat toimivat normaaliin tapaan.

Monet thaimaalaiset baarinpitäjät suhtautuvat suruaikaan vakavasti, koska arvostavat kuningasta syvästi.

”Luulen, että tämä jatkuu nyt tällaisena kuukauden. Ei siksi, että hallitus sanoo niin, vaan koska meidän sydämissämme on suuri halu kunnioittaa kuningasta”, sanoo baariesimies Ladnaloa.

Hän ei ole huolissaan esimerkiksi siitä, mitä kuukauden tauko ilakoinnissa merkitsee Thaimaan yökerho- ja viihde-elinkeinoille.

”En välitä sellaisesta. Kuninkaita on vain yksi, ja tämä on meidän mahdollisuutemme tehdä hänelle viimeinen palvelus.”