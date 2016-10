Tämä on HS:n kirjeenvaihtajan veikkaus USA:n presidenttikisan voittajasta – kerro kyselyssä oma vaaliveikkauksesi

Washington. Yhdysvaltain presidentinvaalit ovat 8. marraskuuta. Nyt sinulla HS:n lukija on mahdollisuus tehdä oma valistunut vaaliveikkauksesi.

Minun se pitäisi tietää. Veikkasin vuodenvaihteessa, että republikaanien ehdokkaaksi nousee floridalaissenaattori Marco Rubio, joka voittaisi Clintonin marraskuussa. Minulla oli Rubion voitolle mielestäni järkevät perustelut.

Myöhemmin selvisi, ettei näissä vaaleissa ollutkaan kyse vain järjestä, vaan tunteesta.

Sama ristiriita on yhä veikkaajan päässä. Järki sanoo, että demokraatti Hillary Clintonilla on paljon parempi mahdollisuus voittaa.

Clintonin voittoa tukevat mielipidemittaukset ja matemaattiset mallit, joita vaalituloksen ennustamiseen erikoistuneet uutissivustot tuottavat. FiveThirtyEight-sivusto, joka sai viime vaaleissa tuloksen oikein kaikissa 50 osavaltiossa, ennusti perjantaina Clintonin voittavan 81 prosentin todennäköisyydellä.

Clintonin puolesta puhuvat myös Yhdysvaltain väestömuutos ja valitsijamiesjärjestelmä. Demokraatteja suosivien vähemmistöjen osuus kasvaa vaali vaalilta. Demokraattia äänestää vaalista toiseen 18 ”varmaa” osavaltiota. Republikaaneilla vastaava luku on 13. Lue lisää tästä

Istuva presidentti Barack Obama on suosittu, ja taloudella menee melko hyvin. Nämäkin auttavat Clintonia.

Lisäksi Trumpin kannatus on sukeltanut viime viikon aikana, kun julkisuuteen tulivat esimerkiksi tämän roisit kourintapuheet. Takamatka naisäänestäjien suosiossa on Foxin tuoreessa kyselyssä 19 prosenttiyksikköä. Nousu kuopan pohjalta näyttää mahdottomalta.

Järkeä vastassa on kuitenkin tunne, ja se on Trumpin puolella. Jos voitto perustuisi pelkkään huomioarvoon ja kannattajien innostukseen, edessä olisi jättiläisjytky.

Kaikki osaavat Trumpin vaalilauseen ”Tehdään Amerikasta taas suuri”. Kuka tietää Clintonin vaalilauseen ”Vahvemmat yhdessä”?

Täytyy muistaa, että Trumpin nousuun ei vuosi sitten uskonut juuri kukaan niistä asiantuntijoista, jotka ennustavat Clintonin voittoa. Trump on luonut Yhdysvaltain politiikkaan uudenlaisen koalition samalla tavalla kuin presidentti Bill Clinton vuonna 1992 – tai perussuomalaiset Suomessa vuonna 2011.

Bill Clintonin politiikkaa kutsuttiin kolmioimiseksi: hän toi demokraatit vasemmalta keskustaan ja voitti vaalit maltillisten republikaanien tuella. Trumpin politiikkaa voisi kutsua ympyröinniksi: hän on poiminut politiikan oikeasta laidasta nationalismin, vasemmistosta talouspopulismin. Näin hän pyrkii Hillary Clintonista sekä oikeasta että vasemmalta ohi.

Clintonin rasitteena on myös se, ettei hän ole karismaattinen puhuja eikä innosta äänestäjiä kuten Obama. Yhä jatkuva sähköpostiskandaali on lyönyt Clintoniin salailijan ja sisäpiiriläisen leiman.

Pitkän hitaan talouskasvun jälkeen muutoksen kaipuu on Yhdysvalloissa niin suuri, että Trumpilla olisi hyvä mahdollisuus voittaa, ellei hän olisi poikkeuksellisen epävakaa. Välillä ehdokas käyttäytyy kuin haavoitettu karhu tviittailemalla loukkauksia keskellä yötä ja hyökkäämällä rajusti kaikkien niiden kimppuun, joiden tuesta olisi hänelle hyötyä.

Trump on loukannut siirtolaisia, naisia, latinoja, muslimeja, sotaveteraaneja ja kehitysvammaisia. Hän on julistanut sodan omalle puoluejohdolleen ja medialle.

Trumpin poliittinen ohjelma perustuu tuomiopäivän maalailuun ja joskus suoranaisiin valheisiin. Hän väittää, että Yhdysvaltain taloudella menee huonosti, siirtolaisia tulvii ennätysmäärin rajojen yli ja rikollisuus on huipussaan. Mikään näistä ei pidä paikkaansa.

Trump on kuitenkin onnistunut luomaan vaihtoehtoisen todellisuuden, jossa viha eliittiä vastaan on faktoja tärkeämpää. Yhdysvalloissa on alueita, joilla menee todella huonosti, ja siellä Trumpin puheet ovat totta. Osalle äänestäjistä Trump on kuin ihmispommi, jonka toivotaan menevän Washingtonin räjähtämään.

Kun Obaman kampanja perusti toivoon, Trumpin kampanja perustuu epätoivoon. Sen määrä ratkaisee nämä vaalit.

Järki vai tunne? Clinton vai Trump?

Arvelen, että kisasta tulee tasaisempi kuin miltä se näyttää nyt, kun Clinton johtaa RealClearPoliticsin mielipidemittausten keskiarvoa 6,7 prosenttiyksiköllä. Lisäksi täytyy muistaa, että Yhdysvalloissa on ”piilo-Trumpeja”: äänestäjiä, jotka eivät kehtaa kyselyissä kertoa kannattavansa tätä.

Toimittajan on kuitenkin luotettava järkeen. Jos minun olisi pantava omat rahani likoon, veikkaisin Clintonin voittavan – mutta en ylivoimaisesti.

Voin perustella veikkaustani edellä mainituilla järkisyillä. Näissä vaaleissa en kuitenkaan halua vähätellä omaakaan tunnettani.

Olen kiertänyt vaalikenttiä kahdessatoista osavaltiossa tänä vuonna. Joissakin paikoissa menee erittäin huonosti, joissain kohtalaisesti, joissain hyvin. Mutta suurin osa Amerikkaa ei ole vuonna 2016 niin synkkä ja epätoivoinen paikka kuin Trump väittää. Siksi uskon, että hänen kannatuksellaan on rajat.

Jos olen väärässä, en lupaa syödä hattuani tai edes tätä artikkelia. Näissä vaaleissa on totuttu yllätyksiin.

