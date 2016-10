HS Venezuelassa: Tällaista on sairaalassa, jossa on pulaa kaikesta ja jengiläiset uhkailevat lääkäreitä – ”Potilaat tulevat tänne kuolemaan”

Sairaalan käytävällä itkee nuori äiti.

Victorino Santaellan sairaalan lastentautien osasto on autio. Huoneiden ikkunat on jätetty auki, ilmastointi ei toimi. Ilmassa lentää kärpäsiä. Lääkevaraston hyllyt ovat tyhjillään. Sairaalasta puuttuu kumikäsineitä, injektioneuloja, haavalankaa ja saippuaa.

Liset, 25, itkee kertoessaan vauvastaan.

Kahden kuukauden ikäisellä tytöllä on nivusista alkanut ihotulehdus, joka on levinnyt. Sairaalassa ei ole voitu tehdä verikokeita bakteerin määrittämiseksi, joten lapselle annetaan laajakirjoista yleisantibioottia. Lapsi hengittää sängyllä raskaasti. Uloshengityksellä hän painuu kasaan kuin tyhjentyvät palkeet.

Lääkärin mukaan vauvalle pitäisi tehdä röntgenkuvaus, jotta nähtäisiin, onko tulehdus levinnyt luihin saakka. Mutta röntgenlaite ei toimi. Sairaalassa ei ole usein edes desinfiointiaineita. Hoitajien mukaan vastasyntyneitä on kuollut sairaalassa leviäviin tulehduksiin.

”Lapset, jotka täällä jäävät henkiin, elävät Jumalan armosta”, sanoo sairaanhoitaja.

Juhani Niiranen / HS

Sairaaloihin ei ole ulkopuolisen helppo mennä. Kielteisen julkisuuden vuoksi Venezuelan viranomaiset eivät päästä toimittajia niihin. HS onnistui silti vierailemaan Victorino Santaellan suuressa sairaalassa Mirandassa, Caracasin lähellä.

Hissi vie sairaalan ylimpään, 11. kerrokseen. Kahdeksasta hissistä vain yksi toimii. Kutsupainike on rikki.

Lääkärit kiirehtivät portaita. Kaikki potilaat eivät pysty siihen. Rullatuolissa istuva teini-ikäinen poika joutui mopo-onnettomuuteen puoli vuotta sitten. Molemmat jalat murtuivat, ja nyt ne ovat luutuneet silminnähden pahasti vinoon. Hän ei pysty kävelemään ja odottaa uutta leikkausta, on odottanut jo monta kuukautta.

”Välillä täällä ei ole ollut moneen päivään yhtään kirurgia”, eräs lääkäri sanoo.

Juhani Niiranen / HS

Sairaaloissa tiivistyy Venezuelan paradoksaalinen tilanne. Maalla on maailman suurimmat öljyvarat, suuremmat kuin Saudi-Arabialla tai koko Afrikalla yhteensä.

Silti Venezuelassa on kova pula elintarvikkeista, lääkkeistä, saippuasta ja jopa vessapaperista. Viimeiset 17 vuotta maata on johtanut uuden vuosisadan sosialismia julistava liike.

Hinta- ja valuuttasääntely ovat romahduttaneet kotimaisen tuotannon, ja öljyn hinnan romahdettua tuontiin ei ole enää varaa. Väkivalta ja ryöstely yltyvät. Inflaatio on satoja prosentteja.

Ruokajonot ovat olleet arkinen näky Venezuelassa jo pitkään. Parin viime vuoden aikana taloustilanne on kuitenkin pahentunut rajusti, mikä näkyy terveydenhuollossa. Observatorio Venezolano de la Salud -verkoston selvityksen mukaan lääkkeistä oli elokuussa pulaa 76 prosentissa sairaaloista.

Turvallisuussyistä tässä jutussa ei mainita sairaalassa tavattujen lääkäreiden tai sairaanhoitajien nimiä. Aihe on tulenarka: joitain tiedotusvälineitä auttaneita työntekijöitä on irtisanottu.

Edellisen viikonlopun sairaala on ollut kokonaan ilman lääkäriä. Moottoripyörällä liikkuneet aseistetut jengiläiset hyökkäsivät sairaalaan ja ryöstivät myös ainoan päivystysvuorossa olevan lääkärin. Tämä lähti eikä ole palannut.

”Joskus jengiläiset tulevat, panevat aseen lääkärin ohimolle ja sanovat, että jos et pelasta toveriamme, kuolet myös. Tilanne on todella vaikea, sillä meillä ei ole, millä auttaa potilaita”, sairaanhoitaja sanoo.

Venezuelalla on maailman suurimmat öljyvarat – miksi ihmisillä ei ole edes saippuaa?

Venezuelalla on enemmän öljyä kuin Saudi-Arabialla ja koko Afrikalla yhteensä. Nyt sen talous romahtaa eniten maailmassa ja inflaatio on satoja prosentteja. HS:n video kertoo, miten tähän on tultu. Toimittajat: Paavo Teittinen, Maria Manner, Leikkaus ja grafiikka: Boris Stefanov

Tohtori Miguel Viscuña on rivakka ja suorapuheinen mies. Hän sanoo, ettei ole koskaan nähnyt vastaavaa.

”Tilanne on pahentunut todella paljon viimeisen parin kuukauden aikana”, Viscuña sanoo parin neliömetrin kokoisessa toimistossaan. Hän on epidemiologisen yksikön johtaja Mirandan osavaltiossa.

Juhani Niiranen / HS

”Venezuelasta puuttuu rokotteita, antibiootteja, ehkäisyvälineitä, diabetes-, astma- ja verenpainelääkkeitä. Myös päivystyspoliklinikoilla käytettävät lääkkeet ovat usein lopussa.”

Monet tartuntataudit ovat alkaneet levitä uudelleen. Venezuela onnistui kitkemään malarian jo 1960-luvulla, mutta nyt tartunnat lisääntyvät nopeasti. Myös kurkkumätä, syyhy ja tuberkuloosi leviävät. Lisäksi on uusia tulokkaita kuten zikavirus.

”Näemme jatkuvasti tapauksia, joista aiemmin luimme täällä lähinnä kirjoista. Sellaisia kuin jäykkäkouristus tai leishmaniaasi [alkueläimen aiheuttama tauti]”, Viscuña sanoo.

Hallitus lakkasi julkaisemasta virallisia tilastoja tartuntataudeista viime vuonna. Siksi lääkärit ja tutkijat keräävät tietoa epävirallisia verkostoja pitkin. Mirandan osavaltio on oppositiokuvernöörin johtama, joten tohtori Viscuña uskaltaa puhua monia muita vapaammin.

Venezuelasta on tullut hänen mukaansa eräänlainen elävä laboratorio.

”Aiemmin otin vastaan Britanniasta ja Yhdysvalloista tulevia lääkäreitä, jotka hakivat oppia malarian torjuntaan. Nyt tänne matkustaa lääkäreitä tutustumaan tauteihin, joita varten piti aiemmin matkustaa joihinkin Afrikan maihin”, hän sanoo.

Juhani Niiranen / HS

Vesi läikkyy jalkojen alla sairaalan käytävällä. Jostain vuotaa.

Osa sairaalan osastoista on tyhjillään. Ovista puuttuvat metalliset kahvat. Ne on varastettu, kuten on myös pesualtaan metalliset lavuaarit ja toimiston tietokone. Hoitajat sanovat, että ryöstelyn vuoksi heitä pelottaa olla töissä viikonloppuisin.

Sähkökatkoja on usein.

Juhani Niiranen / HS

Edellisenä päivänä kaupungin lähellä on tapahtunut bussionnettomuus. Sairaalaan on tuotu yli 20 loukkaantunutta.

”Emme ole mitenkään valmistautuneita tällaiseen hätätilanteeseen. Meille lähetetään potilaita muualta osavaltiosta, mutta kun he pääsevät tänne, emme voi tehdä heille enää mitään. He tulevat tänne kuolemaan”, sairaanhoitaja sanoo.

YK on tarjonnut Venezuelalle humanitääristä apua. Hallitus on kieltäytynyt ottamasta sitä vastaan.

”Silloin heidän pitäisi myöntää, että he ovat epäonnistuneet, eikä talousmalli toimi”, tohtori Viscuña sanoo.

Hallitus syyttää talousongelmista oikeiston lietsomaa taloussotaa ja imperialismia. Oppositio on vaatinut kansanäänestystä presidentti Nicolás Maduron asemasta, mutta sen aloitteet ovat kariutuneet. Oikeuslaitos on hallitsevan sosialistipuolueen otteessa.

Vaikka hallitus vaihtuisi, tutkijoiden mukaan terveydenhuollon nykyisten vahinkojen korjaamisessa menee pitkään.

Lastentautien osastolla pikkuvauvan äiti pyyhkii kyyneliä silmistään. Häntä itseäänkin heikottaa.

”Potilaiden täytyy itse ostaa lääkkeet ja vaipat”, Liset sanoo.

Rahaa ei ole. Sitä ei riitä kunnolla ruokaan, hän tunnustaa. Hänen miehensä vei perheen kaksi vanhempaa lasta sisämaahan vanhempiensa luo siinä toivossa, että siellä olisi helpompaa.

Aliravitsemuksen vuoksi sairaalahoitoon tuotujen lasten määrä on kasvanut selvästi, sanoo ravitsemustieteeseen tohtori Marianella Herrera Universidad Central de Venezuelasta.

”Meidän vakava huolemme on lasten ja etenkin vastasyntyneiden aliravitsemus. Heitä kuolee”, hän sanoo.

Se kertoo hänen mukaansa paitsi terveydenhuollon vaikeuksista myös entistä useampien äitien aliravitsemuksesta. Virallisten lukujen mukaan äitiyskuolleisuus oli viime vuonna 66 naista 100 000 elävänä syntynyttä lasten kohden, kun se tänä vuonna on kohonnut 116:en. Myös lapsikuolleisuus on nousussa.

Venezuelan tilanne ei ole yhtä vakava kuin vaikka Saharan eteläpuolisen Afrikan köyhissä maissa tai Pohjois-Koreassa, mutta suunta on hälyttävä. 87 prosenttia venezuelalaisista sanoo, ettei heillä ole rahaa ostaa tarpeeksi ruokaa.

Juhani Niiranen / HS

Jos on kylliksi rahaa, Venezuelassa voi yhä syödä hyvin. Lääkkeitä ei silti usein ole enää saatavilla.

Venezuelan oma lääketuotanto on vähäistä. Lääkkeitä maahan tuovat yritykset eivät saa enää luottoa kansainvälisiltä markkinoilta, ja valuuttakontrollien vuoksi dollarien saaminen on työlästä, selittää lääkäri ja entinen terveysministeri Carlos Walter. Lupabyrokratia altistaa korruptiolle.

Monet venezuelalaiset lääkärit ovat kääntyneet ulkomailla asuvien kollegoidensa puoleen. Nämä lähettävät yksityisten kuljetusliikkeiden avulla maahan lääkkeitä, kirurgin instrumentteja, sidetarpeita ja kumikäsineitä.

Tohtori Viscuña on ylpeä kollegoistaan. Mutta hän on myös huolissaan siitä, kuinka pitkään nämä jaksavat. Erikoistuneen lääkärin kuukausipalkka julkisessa sairaalassa on 15 dollaria. Tuhannet lääkärit ovat lähteneet maasta sosialistivallan aikana.

Venezuela on tuonut maahan vuosien aikana suuren määrän kuubalaisia lääkäreitä. Kuuba saa vastineeksi halpaa öljyä. Mutta useat kuubalaisetkin lääkärit ovat jättäneet Venezuelan.

Victorino Santaellan sairaalan rapistuvilla käytävillä kaikuvat vanhemman lääkärin askeleet. On kysyttävä: miksi olette jäänyt? ”Olen masokisti”, lääkäri sanoo.

Muiden verkkojen pettäessä monet vakavasti sairaat potilaat ovat alkaneet itse auttaa itseään ja toisiaan.

Mildred Varelalla, 45, todettiin rintasyöpä vuonna 2014. Kemoterapian ja rintojen poiston jälkeen hänelle määrättiin letrotsolia syövän uusiutumisen estämiseksi. Hän ei löytänyt sitä edes pimeiltä markkinoilta kolmeen kuukauteen.

Juhani Niiranen / HS

Yhdessä 63 muun rintasyöpää sairastavan naisten kanssa Varela perusti järjestön nimeltä Aconvida. Verkosto auttaa löytämään syöpälääkkeitä Venezuelasta tai ulkomailta. Lääkkeitä on tuotu matkatavaroissa ulkomailta, mutta nyt naiset ovat saaneet tärkeän lahjoittajan Espanjasta.

“Ilman lahjoituksia meistä monet olisivat ilman lääkkeitä”, Varela sanoo.

Varela syö tällä hetkellä hormoniestolääkitystä. Caracasista ei kuitenkaan ole ollut enää toviin saatavilla varjoainetta, jolla syövän uusiutumista olisi säännöllisesti tutkittava. Osa lääkkeistä tarvitsisi lisäksi kylmäketjun, jota ei ole.

“Hallitus kehottaa meitä olemaan kärsivällisiä. Mutta syöpäpotilaan on vaikea olla kärsivällinen”, Varela sanoo.

Palattuamme jo takaisin Suomeen kirjoitan Mirandan osavaltioon sähköpostia. Vastaus tulee pian. Lääkäri on onnistunut hankkimaan muualta lääkkeitä ja apua tapaamallemme parin kuukauden ikäiselle tyttövauvalle.

Toisin kuin monet muut vauvat viime kuussa, tämä selvisi.