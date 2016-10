Trump jatkaa hyökkäyslinjalla: moitti mediaa korruptoituneeksi, väittää Clintonin käyttäneen lääkitystä vaaliväittelyssä

Skandaalien keskellä räpiköivä Yhdysvaltain republikaanien presidenttiehdokas Donald Trump jatkoi lauantaina hyökkäyslinjalla. Trump väitti ”korruptoituneen median” levittävän häntä vastaan valheita, jotta vastaehdokas Hillary Clinton voittaisi ”peukaloidut vaalit”.

”Media peukaloi näitä vaaleja puskemalla vääriä ja perusteettomia syytöksiä ja suoranaisia valheita saadakseen kieron Hillaryn valituksi!” Trump valitti Twitterissä.

Trump myös toisti viimeisimmän vaaliväittelynsä uhkauksen siitä, että demokraattien presidenttiehdokas Clinton pitäisi marssittaa telkien taakse.

”Hillary Clintonin olisi pitänyt joutua syytteeseen ja vankilaan. Sen sijaan hän pyrkii presidentiksi vaaleissa, jotka vaikuttavat peukaloiduilta”, Trump twiittasi.

This election is being rigged by the media pushing false and unsubstantiated charges, and outright lies, in order to elect Crooked Hillary!

Hillary Clinton should have been prosecuted and should be in jail. Instead she is running for president in what looks like a rigged election