Kiinassa on pidätetty 75 ihmistä, koska poliisi epäilee heidän osallistuneen sikiöiden sukupuolen seulontaan.

Noin 300 ihmisen verkosto on lähettänyt sikiöistä verinäytteitä itsehallintoalueelle Hongkongiin testejä varten, kertoo Britannian yleisradio BBC.

Lähes koko Kiinan alueella toiminut verkosto on kerännyt toimillaan lähes 30 miljoonan euron edestä tuloja.

Kiinassa syntymättömän lapsen sukupuolen selvittäminen on laitonta, koska sen pelätään johtavan tyttölasten abortointiin. Etenkin maaseudulla perheet haluavat usein mieluiten poikalapsen.

1970-luvun lopulla Kiinassa käyttöön otettu yhden lapsen politiikka on rajoittanut ihmisten perhesuunnittelua. Koska lasten määrää on rajoitettu lailla, lapsen sukupuolen merkitys on kasvanut entisestään.

Kiina on luopumassa yhden lapsen politiikasta asteittain ja väljensi sääntöjä jo viime vuonna.

Maan viranomaiset varoittivat viimeksi tällä viikolla, että väestöä vaivaava miesvaltaisuus ei häviä vielä vuosiin. Viime vuonna Kiinassa syntyi 113 poikaa sataa tyttöä kohden.