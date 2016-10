Alaskalainen kylä vaihtaa nimensä alkuperäiseen inuittinimeen – tarkoittaa joko pöllöjen metsästyspaikkaa tai perunamaata

Pohjois-Alaskassa sijaitsevan Barrow’n asukkaat ovat päättäneet vaihtaa kylänsä nimen alkuperäiseen inuittinimeen.

Asiasta järjestettiin lokakuun alussa kansanäänestys, jonka nimenvaihdonkannattajat voittivat niukasti, kertoo The Guardian -lehti.

Kaupungin nimi on jatkossa Utqiagvik. Se on on inupiatunin kieltä ja tarkoittaa The Guardianin mukaan joko paikkaa, jossa metsästetään tunturipöllöjä, tai paikkaa, jossa poimitaan perunoita.

”Se vahvistaa ihmisten kulttuurista identiteettiä”, sanoi kylän pormestari Bob Harcharek The Guardianin mukaan.

Suurin osa nykyisen Barrow’n ja tulevan Utqiagvikin noin 4 500 asukkaasta on inupiateja, jotka kuuluvat inuittikansoihin. Utqiagvik on Yhdysvaltain pohjoisin asuttu paikkakunta.

Inupiatit ovat asuneet kylän alueella jo vuoden 500 tienoilla. Barrow-nimi tulee Point Barrow’sta, joka on Yhdysvaltain pohjoisin kohta. Point Barrow puolestaan nimettiin vuonna 1825 brittiläisen Sir John Barrow’n mukaan, joka tuki ja edisti brittien tutkimusretkiä arktisella rannikolla.

Aloitteen kylän nimen vaihtamisesta teki pormestarin poika Qaiyaan Harcharek, joka on kunnanvaltuuston jäsen ja äitinsä puolesta inuitti.

Tarkoituksena on muuttaa myös kylän stop-liikennemerkit inupiatuninkieliseen nutqagin-sanaan. Kyltteihin voidaan tarpeen mukaan jättää myös sana stop.

Utqiagvik on toinen paikkakunta Alaskassa, joka on viime vuosina muuttanut nimensä alkuperäiseen. Vuonna 1999 Sheldon Pointina tunnettu pikkukylä päätti vaihtaa nimensä jupikkikieliseen Nunam Iquaan. Nimi tarkoittaa tundran loppua.

Vuosi sitten kesällä Yhdysvaltain presidentti Barack Obama päätti nimetä uudelleen Alaskassa sijaitsevan Pohjois-Amerikan korkeimman vuoren Mount McKinleyn. Vuori sai takaisin alkuperäisen nimensä Denalin, jolla Alaskan alkuperäisväestö on sitä kutsunut.