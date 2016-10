Kiina lähettää taas kaksi miestä avaruuteen – tavoitteena miehitetty avaruusasema kuuden vuoden kuluttua

Kiina lähettää matkaan uuden miehitetyn avaruusaluksen maanantaina. Uutistoimisto Reutersin ja AFP:n mukaan Kiina uskoo näin ottavansa taas yhden askelen kohti pysyvästi miehitettyä avaruusasemaa vuonna 2022.

Kiinalaiset astronautit Jing Haipeng ja Chen Dong lähtevät matkaan Gobin autiomaassa sijaitsevasta avaruuskeskuksesta ja saapuvat kahden vuorokauden kuluttua Kiinan maata kiertävälle Tiangong-2-tutkimuslaboratoriolle.

Miesten on määrä olla avaruudessa 30 päivää.

Kiinan presidentti Xi Jinping on patistanut maataan nousemaan avaruusvaltioiden joukkoon. Kiina on testannut avaruuteen kantavia ohjuksia sekä avaruustutkimuksen hyödyntämistä siviilikäytössä.

Kiina on vakuuttanut, että sen tavattoman kalliilla avaruusohjelmalla on rauhanomaiset tavoitteet. Yhdysvaltain puolustusministeriö on huomauttanut, että Kiina näyttäisi kehittävän teknologiaa, jolla se voi ehkäistä vastapuolta käyttämästä avaruuskalustoaan kriisitilanteissa.

Nyt matkaan lähtevistä astronauteista Jing Haipeng on ollut avaruudessa jo kahdesti aiemmin.

Maata kiertävä Tiangong-2 on järjestyksessään toinen maata kiertävä kiinalainen tutkimuslaboratorio. Se lähetettiin matkaan syyskuussa.

Tähän mennessä Kiina on keskittynyt lähiavaruuden tutkimukseen. Tulevaisuudessa tutkimukset on tarkoitus ulottaa yli 400 kilometrin päähän maasta.

Se ilmoitti huhtikuussa lähettävänsä Marsia kiertävän tutkimusaluksen vuoteen 2020 mennessä.

Kiina aikoo myös tiivistää avaruusohjelman tahtia siten, että matkaan lähtisi useita avaruusaluksia vuosittain.

Ohjelman toteutus ei kuitenkaan ole edennyt kitkatta. Britannian yleisradioyhtiö BBC kertoi syyskuussa, että Kiina on ilmeisesti menettänyt kontaktinsa vuonna 2011 maan kiertoradalle lähetettyyn Tiangong-1:een eli ”Taivaalliseen palatsiin”.

Kiinan viranomaiset ilmoittivat tuolloin, että täysin palvellut tutkimuslaboratorio putoaisi maahan vuoden 2017 aikana. Viranomaiset eivät ole antaneet arviota, koska Tiangong-1 tulisi alas, joten kukaan ei pysty arvioimaan, minne sen mahdolliset jäännökset putoaisivat.