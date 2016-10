USA otti käyttöön huippuunsa kehitetyn sotalaivan – ”Jos Batmanilla olisi laiva, se näyttäisi Zumwalt-luokan hävittäjältä”

Yhdysvaltain laivasto otti lauantain ja sunnuntain välisenä yönä Suomen aikaa käyttöönsä historiansa suurimman hävittäjäksi luokitellun sotalaivan: USS Zumwaltin.

Yhdysvaltain laivasto lähetti avajaisseremoniasta suoraa lähetystä internetiin. Laivaston komentaja, amiraali John Richardson ei säästellyt sanojaan puhuessaan juhlaväelle, kun hän korosti huippumodernin laivan ja sen miehistön valmiutta:

”Ne ovat näkymättömiä (stealthy), ne ovat taistelunkestäviä; ne tuovat lisää tehoa, lisää automaatiota ja kehittyneitä sensoreja, jotka ohjaavat kehittyneitä aseita”, Richardson hehkutti.

Seremonia järjestettiin Baltimoressa Yhdysvaltain itärannikolla. Sieltä alus purjehtii Tyynellemerelle San Diegoon, jossa siihen asennetaan vielä taistelujärjestelmiä. Zumwaltista tulee osa Yhdysvaltain Tyynenmeren laivastoa.

Zumwalt lienee yksi tunnetuimpia uusia sotalaivoja viime vuosikymmenien aikana. Syynä tähän on aluksen futuristinen muotoilu ja korkea hinta.

Yhdysvaltain Tyynenmeren laivaston komentajana toiminut amiraali Harry Harris sanoikin vuonna 2014, että ”jos Batmanilla olisi laiva, se näyttäisi Zumwalt-luokan hävittäjältä”.

Zumwalt on 180 metriä pitkän ja uppoumaltaan 15 000 tonnia. Uppouma on noin kymmenen kertaa isompi kuin Suomen merivoimien suurimmilla miinalaivoilla Hämeenmaalla tai Uusimaalla. Aluksen rakentaminen maksoi yli kolme miljardia euroa.

Yhdysvaltain laivasto rakentaa samanlaisia ”batmanlaivoja” vielä kaksi lisää. Paraikaa rakenteilla ovat USS Michael Monsoor ja USS Lyndon B. Johnson. Ne valmistuvat vuosina 2017 ja 2018.

Alun perin aluksia suunniteltiin rakennettavaksi peräti 32 kappaletta, mutta tavoitteesta jouduttiin tinkimään huikeaksi kohonneiden kustannusten vuoksi.

Kun Zumwalt-luokan aluksen rakennuskustannuksiin lisätään suunnittelu- ja tuotekehittelykulut, tulee yksittäisen aluksen hinnaksi yli seitsemän miljardia euroa. Vertailun vuoksi Suomen kaikki puolustusmenot ovat tänä vuonna hiukan alle 2,9 miljardia euroa.

Zumwaltin rakentaminen alkoi vuonna 2009. Aluksen oudon ulkonäön selittää se, että se on suunniteltu alusta pitäen häivealukseksi. Häiveellä tarkoitetaan sitä, että alus näkyisi mahdollisimman huonosti tutkissa.

Tutkakuvan pienentämiseksi Zumwaltissa on käytetty teräksen sijaan komposiittirakenteita. Alus on myös muotoiltu siten, että tutkasäteet heijastuisivat siitä mahdollisimman huonosti takaisin. Tämä selittää aluksen erikoisen vesilinjasta sisäänpäin kaartuvan keula- ja runkomuodon, jonka on havaittu pienentävän huomattavasti laivan tutkaheijastusta.

Harvinaisen runkomuodon on kuitenkin epäilty heikentävän myös sen merenkulkuominaisuuksia kovassa kelissä. Aluksen uskotaan olevan perinteistä laivaa herkempi kaatumaan.

Zumwalt on Yhdysvaltain laivaston ensimmäinen pintataistelualus, jossa on täysin sähköinen propulsio. Sen ansiosta se ei tarvitse potkuriakseleita ja mutkikkaista vaihteistoja. Siksi se on tavallista hiljaisempi ja viholliselle vaikeammin havaittava.

Voimanlähteinä ovat poikkeuksellisen tehokkaat kaasuturbiinit. Yhdysvaltain laivasto kertoo, että alus pystyy tuottamaan peräti 78 megawattia tehoa. Tätä voidaan verrata esimerkiksi Yhdysvaltain laivaston suurten Nimitz-luokan lentotukialuksien ydinreaktoreihin, jotka kykenevät tuottamaan sähköä noin 100 megawatin teholla.

Zumwaltissa onkin varauduttu jo etukäteen siihen, että niihin voidaan asentaa tulevaisuudessa asejärjestelmiä, jotka vaativat erittäin paljon sähkötehoa. Tällaisia ovat esimerkiksi niin sanotut elektromagneettiset raidetykit ja laseraseet, joita molempia Yhdysvallat on jo testannut.

Zumwaltissa on merihenkilöstöä 147 ihmistä ja 28 ihmisen ilmailumiehistö. Aluksessa on lentokansi ja tilaa esimerkiksi kahdelle helikopterille.

Uuden hävittäjän aseistukseen kuuluvat muun muassa 80 pystysuoraan nousevaa ohjusta, kaksi suurikaliiperista 155 millimetrin tykkiä ja kaksi lähitorjuntaan tarkoitettua 30 millimetrin tykkiä.

USS Zumwalt on saanut nimensä amerikkalaisen amiraalin Elmo Zumwaltin (1920–2000). Hän johti Yhdysvaltojen laivastoa 1970-luvun alussa.