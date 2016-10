Kansainvälinen yhteisö on saanut seurata liian pitkään, kuinka Syyriassa ja Irakissa syövän lailla levittäytynyt terroristijärjestö Isis on kylvänyt kauhua. Eikä yksin Syyriassa ja Irakissa, vaan myös esimerkiksi useissa maissa Euroopassa.

Isis on tehnyt ennätyksiä julmuudessa ja barbaarisuudessa. Silmitön väkivalta on kohdistunut aseettomiin siviileihin ja järjestö on pakottanut ihmiset elämään äärimmäisen tiukkojen sääntöjen alaisuudessa. Järjestön julkaisemat videot kaulojen katkaisemisista kertovat omaa kieltään Isisin brutaaliudesta.

Siksi koko maailmalle on ollut helpottavaa seurata viime aikoina sitä, kuinka Isis on menettänyt viikko viikolta asemiaan Syyriassa ja Irakissa. ”Hyvikset” ovat vahvasti voitolla, ja Mosulin valtaaminen olisi erittäin merkittävä takaisku järjestölle.

Taistelu ei suinkaan ole silti vielä läheskään ohi. Isisin pahuutta ei saada kitkettyä, vaikka järjestön syyrialainen keskuskaupunki Raqqakin saataisiin vallattua. Pahuuden siemen on kylvetty syvään.

Jos ja kun Isis saadaan voitettua aseellisesti, olisi koko kansainvälisen yhteisön panostettava siihen, ettei uutta Isisin kaltaista järjestöä pääse syntymään.

Tehtävä on luonnollisesti suunnattoman vaikea. Samalla tehtävä on kaikkein oleellisin, sillä muutoin edessä on vuosikymmenten pahuuden kierre.

Suureen juhlaan ei ole aihetta vielä silloinkaan, jos Isis saadaan tuhottua myös Raqqasta. Järjestön eloonjääneet jihadistit tulevat jatkamaan iskujaan varjoista, ja kohteita Isis etsii varmasti myös Euroopasta.

Mosulin valtaus on vain taisteluvoitto. Sota jatkuu.