Republikaanien paikallistoimistoon iskettiin polttopullolla – Trump syyttää Clintonia kannattavia ”eläimiä”

Republikaanien paikallistoimistoon Hillsborough’ssa Pohjois-Carolinassa iskettiin polttopullolla lauantain ja sunnuntain välisenä yönä. Hillsborough’n kaupungin mukaan pullo oli heitetty sisään toimiston ikkunasta. Viereisen talon seinään oli spray-maalattu teksti ”Natsirepublikaanit lähtekää kaupungista tai muuten”. Orange Countyn piirikunnan poliisi tutkii tapausta.

Polttopullo oli onnistunut sytyttämään osan huonekaluista. Toimisto oli saanut iskussa sekä savu- että palovaurioista, joiden vakavuudesta ei kaupungin tiedotteessa osattu vielä kertoa. Tulipalo oli lopulta sammunut itsestään.

Demokraattien presidenttiehdokas Hillary Clinton tuomitsi iskun heti sunnuntaina. Hän twiittasi iskun olevan kamala ja mahdoton hyväksyä.

”Olen todella kiitollinen, että kaikki ovat turvassa.”

Republikaanien Donald Trump hyökkäsi sen sijaan demokraattien ja Clintonin kimppuun.

”Eläimet, jotka edustavat Hillary Clintonia ja demokraatteja Pohjois-Carolinassa heittivät juuri palopommin toimistoomme Orange Countyssa, koska me olemme voittamassa”, Trump twiittasi.

Pohjois-Carolina on yksi vaa’ankielenä toimivista osavaltioista eli sen vaalituloksella on suuri vaikutus koko presidentinvaaliin. Hillary Clinton on ollut viimeisissä gallupeissa hienoisessa johdossa osavaltiossa.