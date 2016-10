Terroristien seksiorjiksi sieppaamat tytöt vapautuivat ja näkivät perheensä yli kahden vuoden jälkeen – ”En kuvitellut enää koskaan näkeväni vanhempiani”

Kyyneleitä, laulua, tanssia ja ennen kaikkea suunnatonta jälleennäkemisen riemua.

Suurten tunteiden myrskyltä ei voinut välttyä, kun vanhemmat näkivät uudelleen ääri-islamistien yli kaksi vuotta sitten sieppaamia tyttäriään Nigeriassa.

”En kuvitellut enää koskaan näkeväni vanhempiani. Jumala on auttanut minua ja siksi haluan kiittää. Lohduttakoon Jumala meitä kaikkia”, yksi vapautetuista tytöistä, Rebecca Mallam, kertoi uutistoimisto Reutersille.

Jälleennäkeminen oli mahdollista sen jälkeen, kun terroristijärjestö Boko Haram suostui neuvotteluiden jälkeen vapauttamaan 21 vuoden 2014 huhtikuussa Chibokissa sieppaamaansa koulutyttöä. Kaikkiaan järjestön sieppaamaksi joutui tuolloin lähes 280 tyttöä.

”Länsimainen koulutus pitää tuhota”, julisti Boko Haramin johtaja Abubakar Shekau sieppauksen jälkeen julkaistulla suttuisella videolla.

”Minä sieppasin tyttönne. Myyn heidät torilla Allahin käskystä”, Shekau uhosi panssaroitujen ajoneuvojen edessä.

Sieppaus teki Boko Haramista kansainvälisesti tunnetun terroristijärjestön.

Sieppaukset saivat aikanaan laajaa kansainvälistä huomiota. Boko Haram pakkokäännytti tytöt muslimeiksi ja käytti heitä orjanaan. Tyttöjä muun muassa pakotettiin seksiin ja taisteluihin.

Osa tytöistä on kuollut ja osa on onnistunut pakenemaan. Vapautuksen myötä heräsi Nigeriassa toivo myös loppujen pelastamisesta.

”Tämä on vasta ensimmäinen askel. Uskomme, että myös loput tytöistä saadaan vapautettua. Olemme jo aloittaneet uuden neuvottelut”, Nigerian informaatioministeri Lai Muhammed sanoi Reutersin mukaan.

Boko Haram on siepannut kaikkiaan tuhansia tyttöjä ja naisia aloitettuaan vuonna 2009 laajamittaiset väkivaltaisuudet, joiden takia noin 20 000 ihmistä on kuollut ja arviolta kaksi miljoonaa on paennut kodeistaan.

Ihmisoikeusjärjestö Amnesty Internationalin mukaan järjestö käyttää sieppaamiaan tyttöjä ja naisia seksiorjina ja taistelijoina.

YK:n lastenrahasto Unicef arvioi joulukuussa, että yli kaksituhatta koulua on suljettu ja jopa miljoona lasta on joutunut jättämään koulun Nigeriassa ja sen naapurimaissa Boko Haramin takia.

Poikkeuksellista raakuutta muihin terroristijärjestöihin verrattuna Boko Haram on osoittanut siinä, että se on kaapannut Amnestyn mukaan noin 2 000 naista ja lasta toteuttamaan omaa islamistista suunnitelmaansa.

Esimerkiksi viime vuonna terroristijärjestön itsemurhaiskuihin osallistui 44 lasta. Määrä kymmenkertaistui edellisvuodesta, kertoo YK:n lastenjärjestö Unicefin raportti. Lapset tekevät jo viidenneksen Boko Haramin itsemurhaiskuista.