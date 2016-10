Euroopan unioni tuomitsi maanantaina jyrkin sanoin Venäjän sotatoimet Syyriassa. EU:n mukaan Venäjä on saattanut syyllistyä sotarikoksiin pommittaessaan piiritettyä Aleppon kaupunkia Syyrian hallitusten joukkojen kanssa.

EU:n ulkoministerit kokoontuivat maanantaina Luxemburgiin neuvottelemaan Syyrian tilanteesta.

”[Syyrian] hallituksen ja sen liittolaisten, etenkin Venäjän, hyökkäys on ollut alusta alkaen voimakkuudeltaan ja ilmapommitusten laajuudeltaan selvästi suhteeton Aleppon itäosissa”, ministerit toteavat yhteisessä kannanotossaan.

Ulkoministerien mukaan Syyrian hallitus liittolaisineen on kohdistanut hyökkäyksiä sairaaloihin, terveydenhuollon työntekijöihin, kouluihin ja välttämättömään infrastruktuuriin. Lisäksi hyökkäyksessä on käytetty muun muassa kansainvälisesti tuomittuja rypälepommeja ja kemiallisia aseita.

”Nämä toimet täyttävät ehkä sotarikosten määritelmän”, kannanotossa sanotaan.

HS:n puhelimitse haastattelema ulkoministeri Timo Soini (ps) pysyi varovaisempana sanoissaan.

”Sanoisin mieluummin niin, että lasten, naisten ja siviilien pommitus on mielestäni kuvottavaa. Todettiin, että Venäjällä on ratkaisun avaimet käsissään. Virallisesti Syyria ja Venäjä sanovat jahtaavansa terroristeja, se pitää paikkansa, mutta siinä sivussa taisteluissa kuolee siviilejä”, Soini totesi.

Soinin mukaan Luxemburgissa keskusteltiin myös muuttoliikkeestä, EU:n globaalista strategiasta sekä Tunisian ja Syyrian tilasta, mutta pääfokus pysyi Aleppon kaupungissa.

”Tässä humanitäärisessä katastrofissa kuolee joka päivä lapsia ja naisia, siviilejä. Ikävä kyllä pahempaa on tulossa. Näkemykseni on, että kaupunkia vallataan ja pommitetaan siihen saakka, kunnes se antautuu”, Soini sanoi.

Soini arvioi tilanteen Mosulissa muuttuvan epävakaaksi useiden tahojen intressien seurauksesta. Odotettavissa on myös uusi pakolaisaalto, johon YK:n pakolaistoimisto UNHCR:n tulisi Soinin mukaan kiireellisesti pystyä vastaamaan.

”Nyt täytyy rakentaa äkkiä ratkaisuja lähelle kotikaupunkeja, jotta ihmiset voisivat pysytellä alueella turvassa, eikä heidän tarvitsisi lähteä vaeltamaan. Se olisi kaikkien etu. Kun kriisit ovat ohitse, ihmiset voisivat jälleen palata kotiseuduilleen. Tällä asialla on ehdoton kiire”, Soini sanoi.

Aiemmin ainakin Yhdysvallat on syyttänyt Venäjää suoraan sotarikoksista. Britannia ja Ranska ovat todenneet Syyrian hallituksen kumppaneineen syyllistyneen sotarikoksiin ja vaatineet niiden käsittelyä Kansainvälisessä rikostuomioistuimessa ICC:ssä.

Syyria ja Venäjä ovat allekirjoittaneet ICC:n perustamissopimuksen, mutta ne eivät ole ratifioineet sitä.

EU:n ulkoministerit myös totesivat, että he aikovat laajentaa pakotteita Syyrian presidenttiä Bashar al-Assadia vastaan.

Ministerit eivät kuitenkaan suoraan uhanneet Venäjää pakotteilla. Venäjään kohdistuu jo nyt sanktioita Ukrainan konfliktin vuoksi, ja maa on taloudellisessa ahdingossa myös öljyn hinnan romahduksen vuoksi.

”Venäjän vastaiset uudet pakotteet eivät olleet esillä tänään. Tällä hetkellä painopiste on humanitäärisen katastrofin estämisessä. Vanhat pakotteet pysyvät edelleen voimassa”, ulkoministeri Soini kertoi.

EU:n ulkoministerien kokoustaessa Venäjä julisti lyhyen tulitauon Aleppoon.

Venäjän puolustusministeriö ilmoitti keskiviikkoiltana, että kahdeksan tunnin tulitauko astuu voimaan torstaina. Sen tarkoituksena on antaa siviileille ja kapinallisille mahdollisuus paeta pommitusten raunioittamasta kaupungista.

”Lokakuun 20. päivänä kello kahdeksasta kello 16:een Aleppon alueelle asetetaan humanitaarinen tauko. Tauon ajaksi Venäjän ilmavoimat ja Syyrian hallituksen joukot keskeyttävät ilmaiskut ja tulituksen muilla aseilla”, tiedottaa puolustusministeriön virkamies Sergei Rudskoi uutistoimisto Reutersin mukaan.

Soini arvioi, että tulitauko tarjoaa lopulta laihan lohdun.

”Ikävä kyllä se on riittämätön, mutta tyhjääkin parempi. Aleppon ja Mosulin erohan on siinä, että Mosulista on mahdollista tehdä nopeastikin turvakäytäviä, joiden kautta siviilit pääsevät pois. Alepposta ei pääse tällä hetkellä mitenkään pois”, Soini totesi.